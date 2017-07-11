Сергей Собянин: Последние 25 лет для ключевых российских городов стали временем огромных успехов

В Москве с успехом прошел VII Московский урбанистический форум (МУФ).

Теме: «Мегаполисы. Управления изменениями» был посвящен один из дней VII Московского урбанистического форума (МУФ). Если в первый день дискуссия велась о том, как управлять агломерационным развитием, то во втором - о том, как агломерации влияют на развитие своих стран и как агломерации влияют на развитие всей глобальной экономики.

Тон работе форума задала пленарная сессия «Эпоха агломераций. Стратегия России». Как отметил модератор дискуссии, президент Хозяйственного партнерства «Новый экономический рост» Михаил Эгонович Дмитриев, переломным моментом для России стал доклад Всемирного банка 2009 года, который впервые обратил внимание на развитие агломераций в нашей стране: «Сегодня фокус внимания политиков постепенно смещается в сторону развития агломераций. Агломерации воспринимаются как национальная повестка. Их роль стремительно растет. Согласно докладу McKinsey&Company, в 2011 году 600 крупнейших агломераций планеты давали 50% мирового ВВП, сейчас этот показатель увеличился до 65%».

С большим докладом на пленарной сессии выступил Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин: «Я читал доклад Всемирного банка, могу сказать, что в нем действительно открытие того, что происходит в мире, что происходит с городами, какие экономические тенденции существуют в нынешних реалиях. Я хотел поблагодарить всех, кто активно ведет дискуссии на этой площадке вчера и сегодня, говоря о мировых тенденциях в области агломерационного развития и урбанистики. Мы говорили о том, что живем в эпоху беспрецедентного роста городов. И сегодня уже было сказано о том, что 600 крупнейших городов и агломераций мира будут драйверами развития экономики мира в целом.

Сегодня я хотел бы остановиться на тех тенденциях агломерационного развития, которые наблюдаются в России, остановиться, конечно, на примере Московской агломерации и города Москвы. Урбанизация в России активно, как и во всем мире, продолжается при всех трудностях и проблемах. Последние 25 лет для ключевых российских городов стали временем огромных успехов, ключевые российские города стали крупнее, благодаря миграции в последние годы и естественному приросту населения число жителей агломераций увеличилось на 10 млн человек. И большинство крупных российских городов сумели сформировать полноценные агломерации - их уже свыше 20 с населением более миллиона человек. И российские города стали не только больше, но и удобнее для жизни. Речь идет и о строительстве объектов инфраструктуры, жилья, обустройстве городов, создании комфортной среды. Российские города приобрели и мировую известность. Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Казань знают во всем мире.

Тем не менее, потенциал урбанизации России далеко не исчерпан. По мнению экспертов, и я поддерживаю это мнение, в ближайшие годы крупные города и агломерации примут на себя еще 8–10 млн жителей, значительная часть которых в настоящее время проживает в небольших населенных пунктах, моногородах и сельской местности. В результате через 10–15 лет в мегаполисах сосредоточится уже около 40% населения России, и сама схема расселения будет очень похожа на ту, что существует в Канаде, в Австралии, где низкая плотность населения и основная его часть сосредоточена именно в городах. Важно не потерять при этом ключевые точки развития от Калининграда до Дальнего Востока, создать там действительно центры развития, которые бы аккумулировали вокруг себя экономический рост и человеческий капитал.

Как уже было сказано, став частью современного мира, российские города включились в мировую конкуренцию. Города сегодня конкурируют не за фабрики и заводы, а именно за человеческий капитал и за людей. Талантливые менеджеры, специалисты, рабочие высокой квалификации имеют все больше возможностей выбирать место для работы не только внутри страны, но и в любой точке мира. И это сегодня характерно не только для России, но и для всех стран. Происходит мощная миграция между городами, и не все города выигрывают в этой гонке. Даже такие устоявшиеся агломерации, например, как Парижская, сегодня теряют население, потому что находятся в окружении мощнейших конкурентов.

Для российских городов, я считаю, Москва не является конкурентом. В ней сегодня живут где-то порядка 10 тыс мигрантов из России, при этом около 200 тыс уезжают в другие города мира. Поэтому задача, которая стоит перед городами России и перед Москвой, - создать такие условия, чтобы не терять лучшие кадры, лучший человеческий капитал.

Несколько слов о Московской агломерации. Она является крупнейшей не только в России, но, как было уже сказано, одной из крупнейших в мире, крупнейшей европейской агломерацией. За последние 25 лет столица серьезно упрочила свою роль крупнейшего экономического и культурного центра России, всего пространства СССР и Восточной Европы. Сегодня в Московской агломерации сконцентрировано порядка 20 млн человек - 13% населения России. При этом ее вклад в валовый продукт в два раза больше, чем доля населения. Это говорит о том, что Москва является экономическим донором страны, а не наоборот, как это принято считать.

Вообще, вокруг Москвы очень много мифов, я постараюсь некоторые из них развеять. В частности, считается, что здесь нет реального производства. Это не так. В ядре Московской агломерации сформировалась современная диверсифицированная экономика, характерная для лучших мировых агломераций. Значительное место в ней занимают такие инновационные, перспективные отрасли, как промышленность, IT-индустрия, страхование, образование, здравоохранение, но и немалую роль играет и производственный сектор, высокотехнологичное производство. Вопреки стереотипам, экономика Москвы, ее бюджет уже несколько лет не зависят от нефтяной и газовой отраслей. Доля нефтяной ренты за последние годы сократилась с 18% до 3%.

Постепенно Москва становится и центром высокотехнологичного экспорта. В столице работает свыше 500 компаний - экспортеров высокотехнологичной продукции, обрабатывающих производств, IT-индустрии, научных исследований и разработок. Общий объем экспорта в 2016 году составил 520 млрд руб., примерно 20% всего российского высокотехнологичного экспорта.

Москва, несмотря на кризисные явления, продолжает активно привлекать инвестиции. Вложения в экономику города растут уже шестой год, достигли цифры 1,7 трлн руб., из которых 70% - это частные инвестиции. Считается, что Москва, Московская агломерация собирает со всей России рабочие ресурсы, опустошая другие города и их экономики, это абсолютно не так. Да, в Москве есть профицит - 2,5 миллиона рабочих мест, но он в основном закрывается Московской областью и городами, которые находятся рядом. В то же время Москва создает около 3,5 млн рабочих мест по всей стране, потребляя 70% товаров и услуг, произведенных в других регионах нашей страны. Причем география создания, генерации таких рабочих мест - от Дальнего Востока до Северо-Западного региона страны. На Северо-Западе, например, Москва создает 1,344 млн. рабочих мест.

На примере столицы становится понятна и роль крупнейших агломераций в развитии экономики России. Благодаря концентрации инвестиций, экспортных производств, созданию диверсифицированной экономики с высокой производительностью труда за последние 20 лет объем валового регионального продукта (ВРП) Москвы увеличился на 15% больше, чем ВРП России. И в перспективе именно мегаполисы и крупные города станут локомотивами роста российской экономики.

Считается, и это нередко можно услышать в разговорах, что Москва забирает весь бюджет, концентрирует все ресурсы, высасывая их из других регионов и областей. Это неправда, потому что Москва является самым крупным донором российского бюджета и через российский бюджет перераспределяет колоссальные ресурсы в пользу других регионов. Только бюджетные отчисления в федеральный бюджет выросли за последние годы на 60% и составили 1 трлн руб. Для сопоставления: бюджетные трансферты другим регионам из федерального бюджета составляют 1,5 трлн руб., то есть две трети из этой суммы покрывается за счет отчислений предприятий, которые работают в Москве.

Можно сказать - да, это, конечно, так, но Москва концентрирует и прибыль других предприятий. Современное законодательство отрегулировано таким образом, что налог на прибыль равномерно распределяется, исходя из количества работающих и экономического вклада того или иного предприятия в том или ином регионе.

Еще больше показательными являются отчисления в федеральные фонды. Столица как источник ресурсов для реализации федеральных программ видна на примере Пенсионного фонда и Фонда обязательного медицинского страхования. Рост, который произошел за последние годы, отчислений москвичей, от фонда их заработной платы увеличился почти в четыре раза, и сегодня каждый десятый россиянин получает пенсию и медицинское обслуживание за счет отчислений, которые идут именно из Москвы, именно от заработной платы москвичей.

Сами по себе эти результаты, конечно, не возникают, эти тенденции могли бы выглядеть совершенно иначе: и налоговые отчисления, и страховые отчисления могли не расти, а падать. Конечно, за всем этим стоит огромная работа, которая проводится в столице и с точки зрения программного развития, и с точки зрения труда, талантов самих москвичей.

Для успеха города, как уже говорили наши коллеги, принципиально важно обеспечить опережающее развитие транспортной, инженерной, коммунальной и прочей инфраструктуры. Если этого не сделать, то главное преимущество крупного города, концентрация людей и ресурсов, обернется главной проблемой - скученностью. Из источника роста мегаполис превратится в источник серьезных проблем. Именно поэтому по всему миру триллионы долларов вкладывают в развитие прежде всего транспортной инфраструктуры в первую очередь.

Исходя из логики комплексного развития, мы особое внимание уделяем общественному транспорту, строительству Московского центрального кольца, большого подземного кольца метро, развитию пригородного железнодорожного сообщения. Мы достигли темпов, при которых строим около 100 км дорог в год и около 10 станций метро. Причем это дороги не в чистом поле, это сложнейшие инженерно-технические сооружения, которые прокладываются в живой ткани города с учетом огромного количества коммуникаций, пересечений, существующего жилого и коммерческого фонда.

В градостроительной сфере стоят задачи реновации промышленных зон, создания новых центров общественной активности. Если проехать по центральным улицам Москвы, она выглядит вполне прилично и красиво, но если подняться над Москвой, мы увидим огромные серые территории депрессивных промышленных зон, которые долгие годы стояли в бесхозном состоянии, не продвигаясь, а только деградируя. За последние годы создана система градостроительного развития этих территорий, и значительная часть всего коммерческого жилья, объектов недвижимости, торговли, офисов, технопарков строится именно на промышленных территориях, в бывших промзонах. Одним из таких ярких примеров является строительство нового города на территории ЗИЛа.

Чтобы быть комфортным городом, конечно, Москва должна обеспечивать жителям современную городскую среду: дворы, парки, чистый воздух, проведение праздников, фестивалей, реставрацию памятников, инвестиции в театры и музеи. Это не роскошь, а стратегия развития и необходимые задачи для совершенствования городской среды. В результате за последние годы благоустроено 450 парков и зеленых территорий. С учетом программы этого года будет благоустроено, не только благоустроено, а реконструировано свыше 300 улиц, в том числе и исторических. Московский воздух стал чище на 10%. В городских фестивалях принимают участие свыше 60 млн человек в год. При этом, вопреки расхожему мнению, при реконструкции улиц их пропускная способность не уменьшается, а, как правило, увеличивается.

Одна из главных проблем всех мировых городов, и в том числе Москвы, — стареющий жилой фонд, в том числе и исторический. В Москве это исторический фонд эпохи хрущевского индустриального домостроения. Это тысячи ветхих домов, которые стремительно превращаются в один из самых крупных аварийных жилых фондов нашей страны и мегаполисов. В Москве накоплен большой опыт реновации пятиэтажек хрущевского наследия. В этом году Государственная Дума приняла закон о реновации жилья в Москве, дав возможность столице планомерно заниматься данной проблемой, не дожидаясь, пока дома превратятся в аварийные. Помимо расселения людей из этих пятиэтажек, конечно, ставится задача создания современных кварталов, районов, оснащенных всей инфраструктурой, качественными красивыми домами. Для градостроительного проектирования привлекаются лучшие архитекторы страны, проводятся международные конкурсы.

В России существует программа развития малых городов, есть программа развития сельских территорий, есть программа развития Дальнего Востока. К сожалению, пока нет программы развития мегаполисов, но, тем не менее, за последние годы произошло серьезное осознание того, что надо предметно заниматься городами и городской средой, агломерацией, развитием транспортного сообщения между ними.

Владимир Владимирович Путин сказал, что наши города должны быть устремлены в будущее, поэтому в стратегиях развития нужно учитывать самые передовые тенденции в сфере урбанистики. Успешные города и высококвалифицированные активные горожане сегодня являются главным конкурентным преимуществом России. У Москвы есть все необходимое для динамичного продвижения вперед, есть исторический опыт, есть традиции новаторства, есть талантливые трудолюбивые москвичи, граждане, которые приезжают к нам со всей страны и со всего мира, есть экономический потенциал. И я уверен, что Москва станет надежным партнером и серьезным конкурентом для многих мировых городов!».

Отвечая на вопрос модератора сессии, С.С. Собянин сказал: «Мы живем в открытом мире, Москва открытый город. И сегодняшний форум, который мы проводим здесь, это как раз еще одна хорошая возможность поделиться этим опытом с нашими коллегами. Насколько я знаю, во многих городах такой опыт перенимается, и Москва внимательно следит за тем, что происходит в городах, в регионах страны, и с удовольствием перенимает этот опыт».

В своем выступлении на сессии президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Леонидович Костин сообщил: «Мы сейчас возрождаем систему так называемых «доходных домов». Агентство ипотечного жилищного кредитования уже профинансировало 85 тыс кв.м арендного жилья, которое мы строим на базе двух наших комплексов в Москве. Это компактное и достаточно недорогое жилье, которое будет введено в 2018-2019 годах». Он отметил, что такие квартиры будут востребованы у москвичей, поскольку купить собственную не всем по карману: «Перейти к нормальной цивилизованной аренде абсолютно необходимо для развития города».

Далее прошли следующие пленарные сессии:

- Человеческий капитал. Как глобальные города управляют талантами?

- FIFA 2018. Спортивный мегапроект как драйвер модернизации городов.

- Транспортная система как мегапроект.

Всего в рамках программы второго дня Форума прошло 40 мероприятий: сессии, презентации, дискуссии, конференции, круглые столы и так далее.

Продолжила свою работу девелоперская выставка MUF Expo.

На выставке состоялся пресс-подход к руководителю Департамента градостроительной политики города Москвы Сергею Ивановичу Лёвкину: «Онлайн-сервисы для застройщиков».

По его словам чтобы повысить уровень информированности строительных организаций и выстроить эффективную «обратную связь», за прошедшие полтора года был разработан целый комплекс электронных сервисов.

- Калькулятор процедур. Калькулятор процедур был запущен в июне 2016 года. За время его работы по настоящий момент калькулятором воспользовались 6 966 раз. Благодаря онлайн сервису застройщики могут узнать, какие процедуры необходимо пройти для строительства объекта, рассчитать в какие сроки можно получить разрешительную документацию.

- Сайт и мобильное приложение «Строим просто». Это инструмент для участников стройотрасли, позволяющий постоянно находиться в курсе актуальных событий, связанных с реформами административных процедур в сфере строительства, оперативно связаться с горячей линией, информировать о конкретных проблемах, с которыми сталкивается застройщик. Интересующую информацию можно получить на Интернет-сайте http://stroimprosto-msk.ru/, так и скачав специальное мобильное приложение.

- Интерактивные инструкции. Это серия видеороликов, которые помогают пройти весь путь получения самых востребованных услуг – получение разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заключения о соответствии построенного объекта, заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, АГР.

- База знаний. База знаний – это информационная система для застройщиков, имеющих доступ к Кабинету застройщика ИАС УГД. В Базе содержатся: описание деятельности органов исполнительной власти города Москвы, сведения о процедурах в строительстве, электронных сервисах, часто задаваемые вопросы. Базой пользуются операторы запущенного в марте 2017 года Контакт-центра.

За четыре месяца работы Контакт-центра в него поступило 3 460 обращений. Самые популярные темы: реновация жилой застройки, нарушения в строительстве и справочная информация.