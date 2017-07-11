Фестиваль "ЭКО_ТЕКТОНИКА`2017": На пути к нашему общему эко-устойчивому будущему

В минувшие выходные на площадке известного эко-отеля WELNA в Тарусе состоялся Третий Всероссийский фестиваль зелёной архитектуры и экологического образа жизни "Эко_тектоника 2017". Его организатором выступило Национальное агентство устойчивого развития, генеральным партнером – Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ГК «РОСНАНО»).

Казалось, сама природа незримо присутствовала на событии и диктовала актуальную повестку дня. Поэтому ни дождь, ни холодный ветер с самой середине июля не смогли удержать дома активистов и сторонников экоустойчивого образа жизни, зелёных архитекторов и специалистов по ландшафтному проектированию. Настолько важной оказалась тема обеспечения гармоничного взаимодействия человека и природы, и настолько интересной была программа фестиваля, посвященная новому мировому урбанистическому тренду по строительству эко-городов, который позволяет кардинально снизить воздействие цивилизации на биосферу.

Важность объединения усилий по нормализации экологической стабильности на планете подтвердили на церемонии открытия почетные гости мероприятия – представитель стратегического партнера фестиваля - Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) – Екатерина Тегина, член Комитета по энергетике Государственной Думы РФ Геннадий Скляр, зампредседателя Экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ при Комитете Госдумы, член Общественного совета Министерства строительства и ЖКХ РФ Валерий Казейкин, министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина, глава Администрации Тарусского района Евгений Мальцев, руководитель дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО Сергей Филиппов, владелец эко-отеля WELNA Юрий Борисов и, наконец, руководитель проекта «Эко_тектоника» Светлана Дувинг.

Программу первого дня открыл знаменитый зелёный архитектор из Великобритании Пуран Дезаи, идеолог и главный создатель одного из первых в мире эко-районов - экоэффективного лондонского микрорайона BedZED. Этим проектом его авторы доказали, что уже сегодня вполне можно жить с комфортом, не отказывая себе в доступе к благам современной цивилизации, и при этом кардинально снизить свое разрушающее воздействие на природную среду - расходовать как минимум на 50% меньше электроэнергии, на 80% тепла, и на 50% воды. Горячий сторонник концепции экологического следа как меры контроля правильности стратегии, он убеждает всех следовать его примеру и проектировать дома с соблюдением разработанных им и его партнёрами уникальной методологии создания экоустойчивых городских территорий - 10 One Planet Principles.

Другой почетный гость фестиваля - итальянский архитектор Маттео Фугацца (Studio Associato Fugazzo) на примере своего родного Милана показал, как город постепенно может двигаться к устойчивому и экологичному развитию, и при этом сохранять коммерческую привлекательность новых районов. Первая такая попытка была сделана в далёком 1912 году, последняя – известный на весь мир "Вертикальный лес" – в 2014. Но Фугацца предрекает новую смену парадигмы, когда на место города-сада придёт умный город, в котором всё функционирует как части единого эффективного организма и одновременно обеспечивается стабильный баланс окружающей среды. Есть только одна проблема: проблема перехода на новую парадигму городского, и шире – цивилизационного – развития настолько сложна, что, по мнению эксперта, государство должно более активно подталкивать девелоперов к инвестициям в такие проекты, а покупателей – к более активному приобретению недвижимости в таком городе будущего через продуманные инструменты поддержки.

Наглядным доказательством того, что не только зарубежные эксперты, но и рядовые жители российских городов уже сейчас активно осваивают глобальную экологическую повестку, на «Эко_тектонике» стала презентация инновационного проекта "Таруса – первый эко-город в России", над которым несколько месяцев работала группа заинтересованных представителей городского сообщества Тарусы и Москвы.

В настоящий момент проект находится на самой начальной стадии анализа внутренних и внешних ресурсов, но уже и в таком виде вызвал большой интерес собравшихся и горячую дискуссию. Ведь в основу долгосрочного развития данной территории планируется заложить важнейший аспектов выявленной идентичности Тарусы – уникальную сохранность природного капитала в структуре городской среды как обязательную составляющую эко-города и источник формирования мощного культурного имиджа этой территории (ресурсов, которые становятся крайне востребоваными на этапе постиндустриальной экономики, и которые могут стать драйвером ее возрождения).

Директор Эко-союза (Санкт-Петербург) Юлия Грачёва рассказала об опыте экологической сертификации промышленных предприятий в России – опыте редком, но тем более ценном. И следом ей же пришлось принять участие в горячем обсуждении одной из самых животрепещущих тем строительства эко-городов: нужны ли в России мусоросжигательные заводы, инициированную генеральным партнером фестиваля – Фондом инфраструктурных и образовательных программ ГК «РОСНАНО». Итог обсуждения, в котором принял участие зал, был, впрочем, ожидаем: противники остались "против", сторонник остались "за", однако в целом очевидно, что проблема обращения с отходами сегодня становится важной для городских сообществ, и решить ее старыми методами невозможно. Поэтому впереди – поиск новых путей и решений.

В конце первого дня фестиваля состоялось также долгожданное вручение Национальной премии в области эко-архитектуры "Эко_тектоника`2017" и чествование победителей. На церемонии награждения руководитель НАУР и член жюри премии Светлана Дувинг поделилась выводами по результатам оценки конкурсных работ. Главное наблюдение, прокомментировала эксперт – это выявленное в этом году углубление понимания российскими архитекторами сущности эко-строительства, которое заключается в применении экологических инноваций с целью обеспечении равноправия двух основных пользователей жизненного пространства – человека и природы.

«Сегодня девиз последователей концепции устойчивого развития «Думай глобально, действуй локально», становится близок и понятен каждому, - подчеркнула С.Дувинг. – Чтобы сохранить планету для наших детей, мы должны кардинально изменить свою картину мира, из мнимого хозяина природы превратиться в ее полноправного партнера. Пока она не показала нам, кто на самом деле в доме хозяин. Именно продвижению этой идеи и формированию новой системы ценностей и посвящен наш фестиваль».

Эту высокую ноту поддержал в конце первого дня фестиваля замечательный концерт инструментального ансамбля Трио им. Чайковского на фоне сверкающего наногорода, который в течение дня возвели на площадке совместно взрослые и дети, как символ всеобщей готовности объединиться и использовать новые технологии обеспечения нашего общего устойчивого будущего.