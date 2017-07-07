ООО НПФ «Адгезив» приняла участие в выставке в Иваново

В г. Иваново в спорткомплексе «Олимпия» 29 июня 2017 года состоялась ежегодная межрегиональная выставка «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство».

По приглашению областной администрации, ООО НПФ «Адгезив» приняла участие в выставке. Специалисты компании представили материалы для промышленного и гражданского строительства: полимерные наливные полы, герметики, клеи. В рамках выставки состоялась презентация систем полов для спортивных объектов торговой марки АДВ.

Специалисты давали консультации посетителям выставки по продукции НПФ “Адгезив”. Провели ряд успешных переговоров с администрацией г. Иванова, представителями управляющих компаний.

На выставке было представлено свыше 100 экспонентов из Московской, Ярославской, Владимирской, Воронежской и Ивановской областей. Среди них – производители строительных материалов, организации по строительству многоквартирных и индивидуальных жилых домов, проектные компании, предприятия жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Подводя итоги выставки, можно отметить высокий интерес со стороны строительных и подрядных организаций к полимерным наливным полам российского производителя - НПФ “Адгезив”.

Научно-производственная фирма «Адгезив» – российский разработчик и производитель полиуретановых систем промышленного и бытового назначения. В 2016 году компания отметила 25 лет своей деятельности.

Специализация компании - разработка и производство полимерных наливных полов, герметиков и клеевых материалов, составов для заливки матриц и форм, компаундов различного назначения и изделий из полиуретановых эластомеров.

Вся выпускаемая продукция соответствует мировым и российским стандартам и нормативам.

Точное и неукоснительное соблюдение технологии производства, контроль качества сырья, готовой продукции на всех этапах производства - основные правила работы компании.