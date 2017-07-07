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Пятница, 07 Июль 2017 07:41

VII Московский урбанистический форум (МУФ) начал свою работу

3 фото УрбанФорум Открытие 060717

6 июля 2017 года в павильоне № 75 ВДНХ (Москва, пр-т Мира, д. 119) начал свою работу VII Московский урбанистический форум (МУФ), темой которого в этом году стала «Эпоха агломераций. Новая карта мира».

 Московский урбанистический форум (МУФ) проводится под эгидой Правительства Москвы и личном участии мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина ежегодно, начиная с 2011 года. Форум задумывался как площадка для диалога, на которой власть, эксперты, инвесторы и представители бизнеса могли бы открыто обсуждать основные вызовы, тренды и ключевые события национальной и мировой урбанистики и градостроительства.

За годы проведения Форум стал отправной точкой новых проектов и инициатив Правительства Москвы, направленных на всестороннее развитие мегаполиса, стимулирующих качественные изменения в нашей столице и распространяющих лучшие практики в стране и мире.

Форум впервые проводится на ВДНХ, ранее он проходил в Центральном выставочном зале «Манеж». В этом году выставочное пространство увеличилось трехкратно. На площади свыше 14 000 кв.м смонтирована крупнейшая в России девелоперская выставка MUF Expo, которую сможет бесплатно посетить любой житель города и гости столицы. В экспозиции представлены лучшие мегапроекты Москвы и городов России.

Тема выставки - мультифункциональный город. Выставочная экспозиция имитирует полицентричный мегаполис: зона выставки объединена с  конгрессными залами, зонами делового общения, медиа-центром и мультифункциональными лаунж-зонами в единое гибридное пространство.

Шесть профильных комплексов и департаментов Москвы принимают участие в масштабной выставке. Комплекс градостроительной политики и строительства на стенде «Москва: территория развития» представил москвичам городские градостроительные программы — от транспортной инфраструктуры и расширения метро до парков и общественных пространств на примере парков «Зарядье» и «Остров мечты», а также спортивные объекты в рамках подготовки к чемпионату мира - 2018. Гостей выставки ждет виртуальный тур по Новой Москве, красочные макеты значимых проектов: Московского международного медицинского кластера, транспортно-пересадочного узла «Саларьево» и стадиона «Лужники».

На стенде «Московский транспорт» москвичи могут увидеть трехмерную мультимедийную презентацию, рассказывающую об агломерационных эффектах от запуска Московского центрального кольца и его интеграции с видами общественного транспорта Москвы. Департамент природопользования и охраны окружающей среды построил стенд «Зеленый офис», демонстрирующий все возможности экономии ресурсов на рабочем месте. Туристический потенциал города Москвы можно оценить на стенде «Москва событийная» Департамента туризма и спорта Москвы.

На выставке также представлены павильоны Московской области, республики Татарстан и Республики Крым и другие.

Мэр Москвы осмотрел выставочную экспозицию. Он подробно ознакомился со стендами Комплекса градостроительной политики и строительства - «Москва: территория развития» и Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - «Московский транспорт».   

Впервые выставочная экспозиция будет работать семь дней, с 6 по 12 июля 2017 года, что позволит жителям города ознакомиться с проектами развития Москвы более детально. Ожидается до 15 000 посетителей в дни конгресса и более 30 000 посетителей выставки.

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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