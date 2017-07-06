Проблемы строительной отрасли - решать совместно

В конце июня в Краснодаре состоялась конференция, посвященная развитию строительного комплекса Краснодарского края и его влиянию на экономику региона. Инициатором конференции выступило Краснодарское региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей (КРО РСПП). В ней приняли участие руководители исполнительной и законодательной власти региона, главы муниципальных образований, аналитики, руководители компаний–застройщиков и предприятий по производству строительных материалов.

Как рассказал председатель КРО РСПП Виктор Бударин, идея проведения конференции возникла в связи с необходимостью решения совместными усилиями ряда основных проблем в строительной отрасли.

Краснодарский край традиционно находится в числе регионов-лидеров по ежегодному вводу жилья в России. По итогам 2016 года он уступил только столичным регионам, взяв отметку в 4,5 миллиона квадратных метров. Кроме того, строительный комплекс является одним из основных источников рабочих мест в регионе – среднегодовая численность занятых в нем составляет более 250 тысяч человек, или около 10% от общего количества занятых в экономике края.

Каждый вложенный в строительство рубль обеспечивает мультипликативный эффект и стимулирует потребление, рост заработной платы и новые вложения в различные сферы производства. Ведь строительная отрасль включает в себя не только организации, осуществляющие возведение жилья. В технологическую цепочку входят предприятия по добыче ископаемых, производству стройматериалов, грузоперевозки.

Однако в последнее время наметилась тенденция к снижению объемов возводимого жилья. А это, в свою очередь, может негативно сказаться на значительном количестве производств и услуг, приведет к заморозке мощностей и потере рабочих мест.

По оценке Ильи Володько, генерального директора консалтинговой компании MACON Realty Group, в 2014 г. в Краснодаре введено 3,2 млн. кв. м; в 2015 - 2,1 млн. кв. м; в 2016 - 1,5 млн. кв. м. Илья Володько заметил, что, если по какой-то причине жилищное строительство вдруг остановится, то при нынешних темпах реализации уже построенные квартиры будут проданы за два года. Но потребность в жилье будет только возрастать.

Во многом такую угрожающую тенденцию можно объяснить разразившимся в конце 2014 года экономическим кризисом. Но при этом, по словам руководителя комитета по строительству краевого отделения РСПП Игоря Головкина, снижение темпов возведения новых объектов вызвано и другими причинами.

Одна из них - повышение кадастровой стоимости земельных участков, предназначенных для строительства массового жилья порой на порядок. «Есть примеры, когда стоимость со 164 миллионов рублей повышалась до 1,244 миллиарда, с 249 миллионов - до 1,866 миллиарда», - подчеркнул он.

В этом же ряду негативных факторов стоит назвать увеличившуюся бюрократическую нагрузку, связанную с ужесточением требований к строительству и строительным объектам, в частности, к подъемным кранам.

Это и уменьшение числа выдаваемых разрешений на строительство, проблемы с обеспечением участков инженерными коммуникациями и некоторые другие аспекты строительного бизнеса.

Директор АО «АПСК «Гулькевичский» Наталья Филоненко привела данные, по которым общие «бюрократические» издержки, не считая налогов, забирают до 20% прибыли. Второй фактор, ограничивающий рост отрасли – старая инфраструктура. Наконец, третья причина отрицательной динамики - дорогие ипотечные кредиты. Снижение их стоимости уже стало одной из основ для восстановления роста отрасли: за 2,5 месяца предоставления ипотеки без первоначального взноса произошло увеличение числа кредитов на 26%.

Участники конференции сошлись во мнении, что создание условий для роста на данный момент во многом зависит от более активного участия Краснодарского края в федеральных программах. В частности, имелись в виду переселение граждан из аварийного жилья, создание объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в микрорайонах комплексной застройки, повышение качества среды проживания, а также реконструкция центральной части Краснодара. Отмечались также и внутренние проблемы, требующие разработки собственных региональных программ.

«В Краснодарском крае около 200 тысяч человек живет в домах, построенных 50 лет назад, когда регион еще не был признан сейсмическим, - заявил председатель совета некоммерческой организации «Союз строителей Кубани» Геннадий Ушаков. — Панельные дома в крае достигли предельного срока эксплуатации. Надо подумать о том, как можно провести их реконструкцию или полную замену. Для этого следует разработать региональную целевую программу с привлечением федерального центра».

Говоря об ограниченных возможностях инфраструктуры края и, в частности, города Краснодара, эксперты неоднократно упоминали, что для новых районов не хватает школ, детских садов, а также мощностей инженерных коммуникаций. Эти трудности, тем не менее, могут стать еще одной точкой роста, если регион поможет бизнесу в предоставлении залоговых гарантий для строительства объектов социальной инфраструктуры.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главным приоритетом в строительной отрасли является переход к комплексному освоению территорий. Наличие объектов социальной инфраструктуры сегодня является обязательным условием выдачи разрешений на строительство. Он напомнил, что задача власти и бизнеса — не просто обеспечить доступные по цене квартиры, но и гарантировать комфортные условия проживания в них.

- Точки взаимопонимания создадут точки роста, - сделал вывод Вениамин Кондратьев.

Виктор Бударин в свою очередь отметил, что крупный бизнес готов нести социальную нагрузку, в частности, сегодня застройщики активно участвуют в возведении детских садов и школ. В настоящее время идет поиск путей решения, как упростить процедуру выдачи кредита на строительство соцобъектов при поддержке всех уровней власти.

- Сегодняшняя конференция дала возможность высказать позицию и озабоченность проблемами в строительной отрасли каждой из сторон и стала фундаментом для дальнейших встреч. Такие мероприятия необходимы, чтобы не возникало ситуаций, препятствующих развитию бизнеса, - сказал председатель КРО РСПП.

По мнению Виктора Бударина, состоявшийся диалог должен позволить соблюсти баланс интересов общества, бизнеса и власти.

В итоге конференции комитету по строительству при КРО РСПП было поручено обобщить высказанные предложения и обсудить их на совместном расширенном заседании с приглашением представителей исполнительной власти, строительных организаций и общественности. В рамках запланированного совещания будет разработана соответствующая дорожная карта по их реализации.

В числе наиболее важных предложений, прозвучавших в ходе конференции, - формирование рейтинга строительных организаций Кубани и территориального каталога стройматериалов. Эти и другие инициативы должны поспособствовать стабилизации ситуации в отрасли.

Принято решение создать под эгидой КРО РСПП рабочую группу, в которую войдут представители администрации Краснодарского края, крупных городов, Союза строителей (работодателей) Кубани, экспертного сообщества и общественных организаций. Новая структура обеспечит более тесное взаимодействие государственных и муниципальных органов управления с предприятиями стройиндустрии.

Подобные конференции КРО РСПП совместно с администрацией края будут проводить и впредь. На очереди промышленность, сельское хозяйство, туризм и другие отрасли экономики.