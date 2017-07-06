Энергосберегающая роль оконной фурнитуры

Качественная фурнитура для окон и дверей – это отличный способ создать комфортный микроклимат в жилище и сэкономить энергию. Прошедшая зима, как правило, заставляет в очередной раз задуматься о защите дома от потерь тепла и, следовательно, о снижении расходов на отопление, поэтому многие в весенне-летний период стараются заменить окна. При этом не все знают, что ключевое значение для поддержания нужной температуры в доме и оптимизации потребления электроэнергии может иметь использование инновационных технологий в области оконной фурнитуры.

Комментарии и фото к статье предоставлены компанией WINKHAUS, одним из лидеров мирового рынка фурнитуры для окон и дверей, партнёром Премии WinAwards Russia / «Оконная компания года» по версии tybet.ru.

По мнению специалистов компании Winkhaus: «Качественное окно с функциональной фурнитурой может быть выгодной инвестицией в семейный бюджет, позволяя решить сразу несколько важных задач – обеспечить комфорт, безопасность и энергоэффективность, с чем зачастую не справляются обычные дешевые ПВХ окна. Как правило, традиционные способы проветривания через открытое (или откинутое) окно – часто малоудобны и небезопасны. Это лишний источник дополнительных затрат на отопление, это сквозняки и выхолаживание помещений, а также это может быть небезопасным, как с точки зрения взлома, так и обеспечения безопасности детей – больших любителей смотреть в окна. Сохранить здоровую атмосферу, управляя распределением тепла в своем доме или квартире, поможет грамотно подобранная фурнитура».

Задержать убегающее через окна тепло жизненно необходимо

Современные окна отличает растущая площадь остекления, что позволяет, не выходя из дому быть ближе к природе. В то же время они являются самым сильным звеном в плане теплопотерь, особенно когда мы открываем створку, впуская свежий воздух зимой. Поэтому очень важно предотвратить отток теплого воздуха из помещения.

Казалось бы, простейшее решение – закрыть окна и не открывать всю зиму. Это, однако, верный способ получить повышенную влажность и неприятный запах в помещении, и, таким образом, способствовать образованию плесени и грибка. Кроме того, трудно говорить о комфорте пребывания в непроветриваемых помещениях, ведь всему живому для нормальной жизнедеятельности нужен кислород. Таким образом, ограничивать открывание окон не самое разумное решение, потому что все помещения должны регулярно проветриваться, что защищает дом от избытка влаги и риска появления плесени.

Эксперт Winkhaus подчеркнул: «Современные пластиковые окна отличаются повышенной герметичностью, что препятствует притоку свежего воздуха и нарушает воздухообмен с известными последствиями: увеличением относительной влажности воздуха, появлением конденсата на поверхности стеклопакетов в холодное время года, образованием плесени и грибка на оконных откосах и стенах, духотой в помещениях и ощущением дискомфорта. Все эти проблемы решаются с помощью регулярного проветривания, которое позволяет обеспечить благоприятную кислородную атмосферу в помещении, от которой в значительной степени зависит самочувствие, работоспособность и, в конечном итоге, здоровье человека!»

Поддержание надлежащей циркуляции воздуха и в то же время сохранение неуловимого тепла, улетающего через оконные и балконные блоки, кажется, трудно совместить, но это только на первый взгляд. Инновационные решения в области фурнитуры свидетельствуют о том, что существует множество вариантов избежать теплопотерь, которые могут достигать от 15 до 40 процентов.

Параллель между энергосбережением и безопасностью

Системы параллельно-сдвижной фурнитуры позволяют проветривать комнаты, практически с закрытыми окнами. Данное решение предусматривает смещение створки параллельно раме на расстояние 6-8 мм, за счёт чего выхолаживание помещения происходит значительно медленнее. Более того, холодные потоки уличного воздуха проходят через нижнюю зону, а отработанный тёплый комнатный воздух выходит через верхнюю часть.

Олег Петров, руководитель технического отдела компании Winkhaus, пояснил: «Холодный воздух, проходя над радиатором отопления, прогревается постепенно, поэтому не создаётся температурный дискомфорт в помещении, тем самым минимизируя простудные заболевания, как это происходит при интенсивном проветривании во время наклона створки, когда воздушные потоки практически не попадают на радиатор отопления, а обтекают его по бокам».

Параллельно, такая фурнитура является отличным решением в области детской безопасности – при установке ручки свободно поворачивающейся на 90* (закрыто – проветривание) и поворачивающейся на 180* (открыто) только с применением ключа. Ребёнку не представляется возможным открыть окно в процессе проветривания из-за невозможности перевести ручку в положение «открыто». Так как створка настолько мало похожа на приоткрытую, как изнутри, так и снаружи, что способна ввести в заблуждение даже воров.

«Фурнитура серии activPilot Comfort от Winkhaus с щелевым микропроветриванием по всему периметру окна позволит создать комфортный микроклимат в помещении без сквозняков в любое время года. Проветривание с данной системой позволяет минимизировать потери тепла, обеспечить естественный воздухообмен и экономию электроэнергии, сохраняя при этом надежную противовзломную защиту (соответствие RC1/RC 2 по EN 1627-1630) – такую же, как и при закрытом окне. Более того такое решение является прекрасной заменой вентиляционных клапанов, которые часто нарушают дизайн и внешний вид окна и требуют ухода», – рассказал технический специалист компании Winkhaus Герман Клочков.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! По результатам испытаний, проведенным в «Межрегиональном Институте Окна» Санкт-Петербурга, было экспериментально доказано, что фурнитура activPilot Comfort обеспечивает полноценный воздухообмен в полном соответствии с ГОСТ 30494-2011, являясь эффективной альтернативой воздушным клапанам. Данная система рекомендована для установки как в квартирах и частных жилых домах, так и в административных зданиях и детских учреждениях.

Скрытые возможности скрытолежащих петель

Еще одним эффективным методом снижения теплопотерь являются окна со скрытолежащими петлями. Прежде всего, данная фурнитура была разработана для реконструкции старинных дворцов, где современные петли не гармонируют с интерьерами прошлых веков, а также с мыслью об эстетах, которые придают значение каждой детали в домашней обстановке.

Интересно, что окна со скрытыми петлями являются не просто ответом на потребности людей, чувствительных к деталям – они также способны внести вклад в повышение энергоэффективности жилища. Через такие окна убегает почти на 10% меньше тепла, чем через аналогичные оконные блоки с видимыми петлями. Причина фурнитурного феномена заключается в том, что внутренний уплотнительный контур не нарушается ни в одной точке по всему периметру окна.

«Также скрытые петли помогают избежать неприятного звукового эффекта (свист в районе верхней петли) в окнах, находящихся в зоне повышенных ветровых нагрузок. Современные скрытолежащие петли для окон из ПВХ, алюминия или дерева, способны выдерживать нагрузку до 150 кг», – подчеркнул руководитель технического отдела компании Winkhaus.

Электронный страж притока холодного воздуха

Высокая влажность в сочетании с герметичными окнами может привести к образованию плесени и грибка. Обеспечению надлежащей вентиляции, но без пугающего выхолаживания комнат, служит электронный привод, который автоматически контролирует открывание/закрывание окон и балконных дверей. Это происходит через сенсорное управление электронным блоком или с помощью пульта дистанционного управления, а также при помощи системы «умный дом».

Для последнего решения может быть запрограммировано точное время открывания и закрывания окна, или можно доверить этот процесс датчику контроля влажности воздуха в помещении. В дополнение к часам и термометру, в систему управления окнами можно включить датчики ветра, дождя, CO2, что еще больше повышает комфорт пребывания в доме членов семьи. Привод, интегрированный в систему фурнитуры, не виден снаружи дома, а изнутри гармонично подчёркивает минималистский стиль, поэтому никоим образом не ухудшает эстетику окна.

Открытое окно и включенный обогреватель – несовместимый дуэт

С точки зрения экономии энергии, во время проветривания комнаты следует выключить обогреватели, установленные в ней. Однако немногие домовладельцы соблюдают этот принцип, легкомысленно полагая, что это не скажется на дополнительных энергопотерях и лишних финансовых затратах.

Сегодня есть решения, которые могут автоматизировать этот процесс, например, магнетронная система управления термостатом. Размещенное в оконной раме устройство, автоматически выключает термостат отопительного прибора, как только открывается окно. После проветривания помещения и закрывания оконной створки обогреватель включается снова. Это решение особенно оценят по окончанию зимы забывчивые люди, которые покидают дом, не закрыв окно.

Взломостойкая дверная фурнитура относит холод к категории злоумышленников

Одним из простейших способов снижения потерь тепла являются плотно прилегающие по периметру входные двери. В самых современных моделях герметичность обеспечивается замками, осуществляющими автоматическое запирание двери – одновременно в нескольких точках. Это повышает стойкость конструкции к вторжению злоумышленников, к которым также можно отнести и холод, ведь он способен похитить из семейного бюджета иногда баснословные суммы, особенно в случаях частного домовладения.

Равномерное прилегание возможно благодаря многоточечной системе запирания фурнитуры, которая увеличивает прижимную силу и способствует тому, что створки не деформируются и легко закрываются. В процессе закрывания срабатывает автоматическое пороговое уплотнение двери, перекрывая приток холодного воздуха снизу. Дополнительно эффективная изоляция обеспечивается силиконовым уплотнительным профилем.

Раскрыть новые грани возможностей оконной фурнитуры для россиян

Хорошую атмосферу в доме обеспечивает интересный дизайн, подходящие цвета, расположение комнат, продуманное освещение, но и правильная циркуляция воздуха и распределение температуры в жилище. Однако поддержание теплового комфорта на большой площади, особенно в зимнее время, часто связано с высокими затратами на отопление. Кроме того, это в свою очередь способствует тому, что внутренний климат ухудшается. Рост счетов за отопление вызывает ненужные проблемы, которых современный домовладелец может легко избежать, используя надежные и качественные системы фурнитуры.

Продвинутые технически решения в области оконной и дверной фурнитуры принесут ощутимые преимущества – снижение теплопотерь и обеспечение оптимальной циркуляции воздуха в доме. Кроме того, они гарантируют, что российская зима перестанет ассоциироваться с сухим воздухом и духотой в доме, а также высокими счетами за тепло.

Новые грани возможностей оконной фурнитуры ещё до конца не раскрыты, поэтому каждый год появляются инновации в этом сегменте. Открыть им дорогу на рынок и принести максимум пользы конечному потребителю – ориентирована российская Премия индустрии светопрозрачных конструкций «Оконная компания года» совместно с партнёрами проекта WINKHAUS и SIEGENIA.