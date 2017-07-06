4 июля 2017 года в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации (Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12) прошел Саммит деловых кругов «Сильная Россия – 2017».

Саммит деловых кругов «Сильная Россия» - это ежегодное международное мероприятие в социально-экономической сфере, направленное на укрепление национальной безопасности, развитие межгосударственного сотрудничества и улучшение делового и инвестиционного климата страны. Саммит проводится по инициативе Межведомственной рабочей группы по совершенствованию инновационного законодательства при Администрации Президента РФ, Комитета Торгово-промышленной палаты по содействию модернизации и технологическому развитию России, а также при участии Правительства Российской Федерации и крупнейших общественных и научных организаций.

Пленарное заседание было посвящено теме: «Стратегическое партнерство государства и бизнеса: Механизмы государственной поддержки предпринимательства».

Модератором заседания была вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Наталья Ивановна Золотых.

С установочным докладом заседания выступил советник Президента РФ, академик РАН Сергей Юрьевич Глазьев: «Идет активная дискуссия – как нам переходить к экономическому росту. Отмечу, что с точки зрения элементарного воспроизводства экономики, с учетом капитального ремонта инфраструктуры, все, что меньше 2% роста ВВП, экономическим ростом не является вовсе.

Свое выступление я бы хотел начать с характеристики того, какие собственно структурные изменения происходят в мировой экономике».

Мировая экономика вступает в новый – VI технологический уклад характеризующийся развитием нанотехнологий, гелио- и ядерной энергетики. Жизненный цикл технологического уклада составляет 50 лет. VI технологический уклад начался в 2010 году. С 2018 по 2040 год будет фаза роста технологического уклада. Есть опасность, что Россия может отстать в мировой экономической гонке.

Для развития инновационных технологий нужны финансы. С 2007 по 2015 годы прирост денежной базы валют ряда стран составил: Швейцария – 11,5 раза, США – 4,6 раза, Япония – 3,4 раза, Китай – 3,2 раза, Зона евро – 1,5 раза, а Россия сделала наоборот - сократила денежную базу до 0,7 раза. Ключевые ставки центральных банков составляют: ЕЦБ – 0; ФРС США - 0,5%, ЦБ РФ – 9,0%. Российские предприниматели находятся в заведомо худших условиях, чем их зарубежные коллеги. На конец 2015 года ставка по кредитам для малых и средних нефинансовых организаций сроком до 1 года составляла 16,6%. При такой ставке только пять отраслей промышленности имели большую рентабельность продаж: химическое производство – 33,0%, добыча полезных ископаемых – 26,8%, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 26,8%, металлургическое производство – 22,4% и целлюлозно-бумажное производство – 18,7%. Строительная отрасль, по данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, имела рентабельность продаж всего 5,4%.

В результате спада часть (от 25% до 55%) высокоэффективных производственных мощностей введенных в строй в последние 5-7 лет оказалась незагруженной.

В периоды экономического рывка нормы накопления повышаются до 30-40% от ВВП. В России отношение инвестиций к ВВП в 2016 году составляло 18%. Государства - мировые лидеры экономического развития масштабно кредитовали свои предприятия. Внутренний кредит доходил до 200% ВВП. В России на 2016 год это отношение составило 48%, при этом доля кредитов банков в инвестициях составляет всего 7,8%. Хроническое недофинансирование привело к тому, что, если в 1991 году доля России в мировом ВВП составляла 1,6% , а Китая 2,2%, то к 2015 году доля Китая выросла до 14,8%, а доля России практически не изменилась, и приподнялась только до 1,8%.

«Мы предлагаем перейти к комплексной политике стимулирования экономического роста. Есть программа Столыпинского клуба, есть предложения нашей академической науки. Предлагается комплексная политика с темпами роста не менее 8% в год. Она основана на механизмах частно-государственного партнерства, сочетает в себе инструменты стратегического и индикативного планирования и рыночной самоорганизации, государственной поддержки инвестиций и частного предпринимательства. Это и есть институциональная реформа, которая охватила всю планету», - сообщил С.Ю. Глазьев.

В своем докладе помощник Президента остановился на «очень странной ситуации в банковской сфере». В Законе о Центральном банке написано, что главной функцией ЦБ является стабильность национальной валюты. Когда Центральный банк отказался от ответственности за стабильность курса рубля, то это, с точки зрения С.Ю. Глазьева, не просто нарушение Закона о Центральном банке, но и очень опасное по своим последствиям действие. Даже если предположить, что Центральный банк правильно проводит таргетирование инфляции, которое, с их точки зрения, автоматически обеспечит дальнейшую стабильность и экономический рост. Это лишь небольшая часть того, что нужно для стабильного роста. Низкая инфляция хороша, но она сама по себе не порождает инвестиции.

Как отметил С.Ю. Глазьев, в рассуждениях руководителей экономического блока правительства полно внутренних противоречий. Не может быть низкой инфляции при скачущем курсе. Если курс падает, инфляция растет. Тем более в открытой экономике, которая зависит от импорта. Согласно статистике, больше половины потребительских товаров крупных городов формируется за счет импорта. Поэтому падение курса мы все ощутили на себе. 60% скачек инфляции, который произошел в 2014-2015 годах, был вызван падением курса. Именно фактор падения курса сыграл главную роль в разгоне инфляционной волны, с которой Центральный банк начал бороться путем сокращения денег, сжимания спроса и ликвидации инвестиций в развитие экономики. И вот сейчас может произойти то же самое.

Потому что когда курс рубля падает, то цены на импорт поднимаются, а когда курс, наоборот, растет, то цены не снижаются. Экономисты это называют эффект храповика. Потому что торговая система реагирует как ей выгодно. Если падает курс, значит, растут цены на импорт. А когда курс растет, то не факт, что они будут снижать цены. Это произойдет, только если спрос уже начнет загибаться. Это, собственно, и стало главным фактором нынешнего снижения цен. При такой политике, когда курс рубля определяют спекулянты, инвестор не может вложиться в производственный сектор, так как он не знает, какой будет курс через полгода-год. При скачущем курсе никаких инвестиций быть не может по определению.

Поэтому когда Центральный банк бросил курс на свободное плавание, и его подхватили спекулянты, то у нас образовалась гигантская воронка, стягивающая деньги из реального сектора в спекулятивный. Притом, что упал экспорт и импорт, упали инвестиции, против нас ввели финансовое эмбарго. Значит, объективных факторов, влияющих на курс, стало меньше. Спрос на валюту уменьшился, и предложение уменьшилось, а значит, уменьшились инвестиции. А объем операций на валютном рынке вырос в пять раз за три года. Это как же так получается? Объективно потребность в валютных спекуляциях сокращается, а их объем растет. Это имеет место только в одном случае, когда на рынке абсолютно доминируют спекулятивные операции, не связанные с торговлей товарами и с какими-то реальными инвестициями. Это чисто спекулятивные инвестиции, смысл которых игра на колебаниях. Главные игроки там - большие американские хедж-фонды, по своей мощи сравнимые со всей российской банковской системой вместе взятой.

«Центральный банк искусственно создает эльдорадо для международных спекулянтов, которые берут деньги в США под 2% годовых и привозят в Россию, свободно проходят с этим спекулятивным капиталом. Не для того, чтобы строить заводы или фабрики, а для того, чтобы вложиться в наши ценные бумаги, в том числе в государственные бумаги, и дальше иметь разницу. У нас доходность бумаг 10%, цена западного кредита там 2-3%. 7% берутся не из воздуха, а за счет нас с вами, за счет дестабилизации нашей экономики, за счет того, что деньги утекают из инвестиционной сферы и переходят к крупным спекулятивным игрокам, которые раскачивают рынок и манипулируют им. Сначала в 2014 году они его обрушили. Теперь, значит, вгоняют вверх. Спекулятивный капитал приходит независимо от санкций. Потому что американцы не дураки, они санкции ввели только на среднесрочные и долгосрочные деньги. А если ты берешь деньги на месяц или на две недели, то, пожалуйста, бери, сколько хочешь. А спекулянту больше и не надо, он играет на коротких позициях», - заявил С.Ю. Глазьев.

Еще одной большой проблемой, препятствующей экономическому росту, является кадровый голод. Как сообщил в своем выступлении вице-президент НИУ «Высшая школа экономики» Игорь Рубенович Агамирзян: «Несмотря на огромный человеческий потенциал, мы одновременно испытываем кадровый дефицит.

Цифровая экономика это: интеллектуальная транспортная система, умная энергетика, роботизированное производство то, что называется индустрией 4.0, интеллектуальное жилищно-коммунальное хозяйство и так далее. Все отрасли цифровой экономики базируются на информационных технологиях и требуют совершенно другого подхода к образованию – платформенному образованию, базирующемуся на принципах существенно отличающихся от традиционного образования.

Инженерный IT-инструментарий становится более привязан к этапам жизненного цикла продукта. Компетенции, которые необходимы разработчику, внедренцу, эксплуатационщику, ремонтнику сильно различаются. Поэтому в образовании базовые компетенции оказываются завязаны на информационные технологии.

Сегодня информация стала общедоступной. Сегодня становится гораздо актуальнее научить человека учиться и извлекать знания из той информации, которая вокруг нас. Анализ информации – та компетенция, которая будет востребована практически везде. Новая экономика требует новые кадры. Ведущие технические ВУЗы будут становиться платформами общекультурного образования, подготовки кадров способных адаптироваться под требования новых технологий.

Задача подготовки кадров для нового технологического уклада без партнерства государства и бизнеса не решаема».

Более полутора десятка выступающих изложили свои взгляды на обсуждаемую тему. Все выступления были выслушаны с большим интересом.

По итогам Пленарного заседания и тематических обсуждений будет подготовлен Итоговый документ Саммита.

В дополнение к заседанию, участники Саммита деловых кругов на площадке для взаимодействия бизнес-сообщества - «Территории развития бизнеса» могли полно и эффективно представить свои уже имеющиеся разработки и инициативы, найти новые деловые связи, потенциальных инвесторов, обсудить потенциал и перспективы развития долговременного делового сотрудничества с представителями ведущих компаний России и зарубежья и институтами поддержки предпринимателей.