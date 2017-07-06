Вручение дипломов выпускникам НИУ МГСУ

5 июля 2017 года в Актовом зале Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) (Москва, Ярославское шоссе, д. 26) прошла торжественная церемонии вручения красных дипломов лучшим выпускникам университета.

НИУ МГСУ – ведущий строительный университет России, обладающий международным авторитетом. Образован в 1921 году и до 1993 года носил название Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева (МИСИ им. В.В. Куйбышева). Его выпускники занимают руководящие посты практически во всех ведущих строительных организациях страны. В 2010 году МГСУ вошел в число 29 вузов России, получивших статус «Национальный исследовательский университет».

Сегодня в НИУ МГСУ одновременно обучается более 12 000 студентов. Реализуется более 200 образовательных программ. В университете работают 1 600 научно-педагогических работников, в т.ч. 200 докторов наук, 800 кандидатов наук, проходят обучение более 600 аспирантов – будущих ученых. Университет подготовил более 125 тысяч инженеров-строителей, руководителей всех уровней, а также более 3500 зарубежных специалистов.

НИУ МГСУ располагает более чем 30 специализированными научными лабораториями с новейшим оборудованием. В университете защитили диссертации 5 тысяч кандидатов и докторов наук. Военная кафедра НИУ МГСУ подготовила около 56 тысяч специалистов – военных инженеров и сержантов. Шестой год подряд университет выигрывает общий зачет Студенческих Спортивных игр и признается самым спортивным вузом Москвы.

Программа праздника включила в себя множество мероприятий на территории перед главным корпусом НИУ МГСУ – от прохождения по «красной» дорожке лучших студентов университета в вечерних нарядах до традиционного шуточного купания в фонтане в магистерских мантиях и шапочках, которое является обязательным для выпускников-строителей в течение нескольких десятилетий.

Главное событие дня – праздничный вечер – прошел в Актовом зале НИУ МГСУ.

В церемонии вручения красных дипломов лучшим выпускникам университета приняли участие:

- Волков Андрей Анатольевич, ректор Национального исследовательского Московского государственного строительного университета;

- Мень Михаил Александрович, министр строительства и ЖКХ России;

- Росляк Юрий Витальевич, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности;

- Русских Алексей Юрьевич, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по транспорту и строительству;

- Теличенко Валерий Иванович, президент НИУ МГСУ, депутат Московской городской Думы, первый вице-президент Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук;

- Басин Ефим Владимирович, член Президиума Правления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства;

- Прядеин Виктор Васильевич, исполнительный директор Ассоциации «Национальное объединение строителей» и другие официальные лица.

Открывая церемонию, А.А. Волков сказал, что каждый год выпускники Московского государственного строительного университета получают дипломы и пополняют ряды специалистов-строителей. Это грустный и, одновременно, радостный момент для студентов и преподавателей. Университет отправляет своих выпускников в большое плавание с уверенностью, что просторы профессии им обязательно покорятся, и они вернутся в родные стены, чтобы с гордостью представить свои проекты, посоветоваться с профессорами, а может быть, передать свой профессиональный опыт новым студентам или получить дополнительную квалификацию.

В своем приветственном слове, М.А. Мень сообщил: «Со следующего учебного года на бюджетной основе по направлению «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» смогут обучаться 40 человек по программе бакалавриата и 30 – по программе магистратуры. Кроме того, на 20 бюджетных мест увеличится направление подготовки «Информационные системы и технологии».

Министр напомнил, по инициативе Минстроя России, Минобрнауки поддержано выделение бюджетных мест для подготовки специалистов, по перспективным для отрасли направлениям, связанным с технологиями информационного моделирования и жилищно-коммунальным хозяйством.

Образовательный стандарт «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» был утвержден впервые в стране в начале 2016 года. В 2017 году набор на это направление на контрактной основе открыли 7 университетов.

Выпускникам, признанным лучшими в научной, творческой и общественной деятельности были вручены Почетные медали НИУ МГСУ «За заслуги в строительном образовании и науке» III степени, а также «За вклад в развитие молодежного движения». Также прошли вручение почетных знаков «Отличник ССО» (лучшим представителям студенческих строительных отрядов), грамот за особые достижения в спорте и дипломов «с отличием».

Символично, что в то время, когда в актовом зале выпускники получали дипломы, в фойе абитуриенты сдавали документы для поступления в университет.