27 июня 2016 года в Информационном центре Правительства Москвы (Новый Арбат, д. 36, здание Правительства Москвы) состоялась пресс-конференция на тему: «Контроль на страже безопасности и качества строительства. Итоги работы Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве за первое полугодие 2017 года».

В пресс-конференции приняли участие:

- Егоров Виктор Николаевич, директор подведомственного Мосгосстройнадзору Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС);

- Музыченко Сергей Григорьевич, первый заместитель директора ЦЭИИС.

Пресс-конференция началась вступительным словом В.Н. Егорова: «Центр экспертиз был создан в сентябре 2012 года распоряжением мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина в целях улучшения качества строительства в г. Москве. В этом году нам будет пять лет. Сегодня мы подводим итоги работы за первое полугодие 2017 года. В прошлом году мы получили новое здание, где сумели разместить все имеющееся у нас оборудование и с января 2017 года, мы увеличили количество работ по госзаданию на 1 тыс работ без увеличения финансирования из бюджета. Таким образом, госзадание на 2017 год у нас составляет 13 тыс государственных работ.

На первое полугодие у нас стояли такие задачи: качественное и своевременное выполнение двух государственных работ в рамках государственного строительного надзора, проведение экспертиз, обследований и лабораторных испытаний в объеме 5 860 работ, оценка соответствия показателей энергоэффективности по жилым домам – 6 объектов, создание отдела пожарного контроля, который непосредственно выезжает на объекты, занимается отбором проб и проведением замеров на объектах. Еще одна задача – увеличение перечня госработ и получение лицензии на образовательную деятельность. Все задачи, поставленные нами на первое полугодие, уже выполнены. С начала года проведено более 7 тыс обследований и 16 объектов прошли оценку соответствия по энергоэффективности.

Для выполнения поставленных задач в Центре сегодня трудятся 188 сотрудников, имеющих специальную подготовку и образование. Средний возраст наших сотрудников составляет 40 лет. В первом полугодии совместно с Мосгосстройнадзором проведено более 530 выездов на объекты и проверок. Из наиболее знаковых объектов могу назвать парк «Зарядье», спортивный комплекс «Лужники» и объекты метрополитена. Более половины проведенных работ – исследование монолитных и железобетонных конструкций. Мы проверяем то, от чего зависит прочность зданий и сооружений, которые строятся. При выполнении этих работ наш испытательный отдел провел 1 478 испытаний стройматериалов, отобранных на стройках Москвы. Это новые работы и в процессе их проведения выявлена 1,9 тыс нарушений и отклонений от требований строительных норм, и правил. Это примерно составляет 30% от всех выполненных работ.

Для выполнения испытаний в нашем центре имеются 646 единиц испытательного и измерительного оборудования. Кроме того, на первое полугодие этого года нам было выделено 25 млн руб. для закупки 67 единиц оборудования, в настоящее время 15 получено, по остальным контракты заключены и к концу года мы его получим.

Сегодня центр проводит 316 видов различных испытаний и измерений, которые объединены в 164 государственные работы. В этом году мы ввели 6 новых работ по испытанию материалов на пожарную безопасность, две работы по соответствию качества работ и две работы, которые выполняются в лабораториях по санитарно-эпидемиологическому контролю. В этом году поставлена большая задача по реновации. В связи с тем, что в Москве в последнее время строилось небольшое количество государственного некоммерческого жилья, программа реновации подразумевает увеличение этого количества в разы. Было принято решение о расширении нашего Центра, чтобы охватить весь спектр работ, предусмотренных в рамках реновации. Мэром было принято данное решение и были выделены средства из бюджета на закупку оборудования и увеличение количества выполняемых работ. С будущего года мы будем выполнять 16 тыс работ, в том числе 40% в рамках реновации.

В рамках проверки бюджетных жилых домов мы на сегодня выполняем 71 государственную работу, изучив потребности и необходимость, мы планируем начать проведение еще 13 видов работ. Мы хотим полностью проводить оценку соответствия всех отделочных материалов, которые в жилых домах будут применяться.

Также мы планируем подобрать новых специалистов в количестве 47 человек, чтобы с нового года начать выполнение новых видов работ.

Мы получили лицензию на образовательную деятельность и начнем готовить специалистов строительного контроля».

Тему продолжил С.Г. Музыченко: «Сергей Николаевич рассказал в общих чертах, я хочу остановиться на отдельных видах испытаний и наших отделах. Из 1,9 тыс нарушений и несоответствий, которые были нами выявлены, большинство касаются качества возведения монолитных и железобетонных конструкций. 50% составляют нарушения, связанные с несущей способностью. Эта статистика с годами идет на уменьшение, но про эти нарушения все знают. Что касается новых видов работ, я расскажу подробно.

По отделу пожарного контроля. С 1 января 2017 года у нас этот отдел функционирует и выполняет 8 работ. 6 работ на испытание строительных материалов на горючесть, токсичность, дымообразование и распространение пламени и 2 работы по оценке качества огнезащиты непосредственно объекта. Когда мы организовывали отдел пожарного контроля, возникало много вопросов, потому что все материалы подлежат обязательной сертификации. Здесь возникал вопрос: не дублируем ли мы эти функции? Проведя исследования, мы получили не очень хорошую статистику. По качеству огнезащиты было выявлено порядка 10 объектов, на которых качество огнезащиты не соответствовало обязательным требованиям. Также был выявлен ряд материалов, которые по заявленным сертифицированным материалам не соответствовали им. В настоящее время Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание проверке этих материалов на объектах.

Второе направление – наша санитарная лаборатория, которая вплотную занимается оценкой качества воздуха в готовых помещениях. Были выявлены случаи несоответствий. Предметом выделения вредных веществ в воздух являлся линолеум.

Еще одна работа – оценка освещенности. В дошкольных учреждениях и школах работа очень актуальна, потому что обычная замена ламп в осветительных приборах влечет за собой несоответствие качества освещения.

Очень большую работу мы провели по сопротивлению и передаче оконных блоков. Оконные блоки мы проверяем круглогодично.

Что касается звукоизоляции в помещениях. Это будет особенно актуально в рамках программы реновации. Мы закупили новое оборудование для определения воздушного ударного шума. Если в конструкции не применяются звукоизолирующие материалы, либо они применяются с нарушениями, в разы ухудшаются звукоизоляционные свойства конструкции.

Что касается материалов, которые мы используем для отделки помещений, мы тут многое делаем. Мы исследуем плитку, линолеум, пеноблоки и так далее.

13 видов работ, которые мы планируем проводить в связи с программой реновации, связаны с требованиями к отделочным покрытиям – 9 работ и 4 работы связаны с инженерными коммуникациями. С этого года мы будем смотреть вентиляцию, канализацию».

Далее руководители ЦЭИИС ответили на вопросы журналистов.

- Эксперты ЦЭИИС могут ошибаться или это исключено?

- В.Н. Егоров - Ошибаться могут все, это человеческий фактор. Могу сказать, что у нас есть несколько уровней контроля при проведении испытаний и подготовке заключений. Бывают случаи, когда подрядчики пытаются оспорить наши заключения, но за три года не было такого, чтобы мы ошибались.

- Может ли обратиться к вам в центр физическое лицо?

- В.Н. Егоров - Мы работаем с обращениями физических лиц. Их немного, но они к нам поступают по проверке шумоизоляции, шума на стройке. Мы выполняем такие работы, и мы открыты для физических лиц.

- Когда будет сформировано и заработает в полную силу подразделение по реновации?

- В.Н. Егоров - До конца года все будет сделано и подразделение начнет работу в полную силу.