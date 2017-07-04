29 июня 2017 года в Центре международной торговли (Москва, Краснопресненская набережная, д. 12) открылся III Международный форум «Примаковские чтения» 2017, посвященный памяти ученого и государственного деятеля академика Е.М. Примакова.

«Примаковские чтения» - крупный международный форум экспертов в области мировой экономики и международных отношений, дипломатов и политиков, носящий имя ученого и государственного деятеля академика Евгения Максимовича Примакова. Чтения проводятся в рамках партнерства с индийским Фондом исследований и анализа (ObserverResearchFoundation) при участии Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова Фонда Горчакова.

Прошедшие в формате экспертного форума в 2016 году, «Примаковские чтения» стали признанной в мире площадкой для обсуждения наиболее острых проблем мировой экономики, политики и безопасности. Чтения сразу вошли в десятку наиболее значимых конференций 2016 года по одному из авторитетных ежегодных глобальных рейтингов ведущих аналитических центров «GlobalGoToThinkTankIndexReport» (США), наряду с Мюнхенской конференцией по безопасности, сингапурским Диалогом Шангри-Ла. Это стало первым в истории попаданием мероприятия, проведенного российским исследовательским центром, в данную номинацию — и сразу на 9-е место.

На Форуме, главная тема которого - «Мир в 2035 году», ведущие зарубежные эксперты из многих стран мира, дипломаты, ведущие российские исследователи обсудят сценарии развития международных отношений, текущие вызовы и риски в сфере международной безопасности и перспективы мировой экономики в условиях новой технологической революции.

Первый день научно-экспертного форума посвящен проблемам взаимодействия России и США, долгосрочным тенденциям в Индо-Тихоокеанском регионе и перспективам построения нового евразийского экономического ландшафта. Во второй день чтений пройдут сессии, посвященные проблемам взаимодействия России и Европейского союза, а также поиску путей выхода из украинского кризиса.

Форум открыл помощник Президента РФ Юрий Викторович Ушаков, который зачитал приветствие Владимира Владимировича Путина участникам «Примаковских чтений»: «В непростой международной ситуации свободное общение ученых, экспертов и аналитиков из разных стран призвано способствовать преодолению разногласий и предубеждений путем обмена полезными соображениями.

Сама тема форума – «Мир в 2035 году» - обращена в будущее. Уверен, что вас ожидают интересные дискуссии, в ходе которых удастся провести анализ ключевых тенденций глобального развития, заглянуть за горизонт и поразмышлять о том, что ожидает мировое сообщество в предстоящее десятилетие».

В своем приветствии Ю.В. Ушаков напомнил, что, как и в ноябре 2016 года, на предыдущей подобной конференции, сегодня одна из сессий посвящается отношениям России и США. Россия в принципе может и далее ожидать, пока американская сторона определится со своей позицией, но такое топтание на месте все же непозволительно: проблемы нарастают. Очень верны и актуальны слова Евгения Максимовича Примакова о том, что дружить со всеми странами не обязательно, но работать – можно и нужно.

Президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр Александрович Дынкин поднял тему универсальных ценностей в современном мире. «Мы живем в сложнейшую эпоху, в эпоху противоречий, и считать европейские ценности едиными и нерушимыми, абсолютно правильными для всего мира, рассчитывать, что только на них можно построить будущее, сегодня, пожалуй, уже нельзя», - заявил он и напомнил тезис Е.М. Примакова о стратегических ценностях. Ими являются, например, нетерпимость к терроризму и противодействие ему, неприятие национализма и т.д., и именно их надо иметь в виду, решая, например, проблему национальной нетерпимости в какой-нибудь стране.

Он затронул также вопрос российско-американских отношений и проблему НАТО, военного блока, приближающегося к нашим границам. «Россия – нормальная страна, нет проблемы идеологического противостояния, нет основы для демонизации России, которая сейчас идет в западном мире. Это не политика. Это - отсутствие политики.

Западному миру не следует обвинять Россию в излишних опасениях относительно приближения НАТО к нашим границам. Да, у России, действительно, есть обостренное чувство опасности, и оно вызвано простым фактом: несколько десятков миллионов жителей страны были убиты в последнюю мировую войну, пришедшую из Европы», - подчеркнул А.А. Дынкин.

Президент ТПП РФ Сергей Николаевич Катырин в своем приветствии: «Интенсификация внешнеторговой деятельности российского бизнеса на Азиатско-Тихоокеанском направлении» особо отметил: «В последние годы в России всё чаще говорят об усилении восточного направления нашей внешней политики, многие это связывают с западными санкциями. Но это не так. Данный курс был задан намного ранее, а у его истоков стоял именно Евгений Максимович Примаков, возглавивший в 1996 году российский МИД. В основе выбора данного направления стояло понимание Евгением Максимовичем многополярности мира, усиливающейся роли стран Азиатско-Тихоокеанского региона в экономической и политической повестке. Как министр иностранных дел России Евгений Максимович совершил многочисленные визиты в страны этого региона, а приём в Москве ответных делегаций стал традиционным.

При этом нельзя говорить о полном «развороте» России в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Партнёрские отношения России, российского бизнеса, с европейскими странами, Соединенными Штатами Америки имеют большую историю, разрушить которую стараниями отдельных политических лидеров, пожалуй, невозможно. Косвенно это подтверждает и прошедший совсем недавно Петербургский международный экономический форум, где делегация из США стала одной из самых многочисленных».

С.Н. Катырин напомнил слова Е.М. Примакова, произнесённые в январе 2015 года на одном из последних заседаний созданной им дискуссионной площадки «Меркурий-клуба»: «Нельзя говорить о переориентации России на Восток. Наша страна хотела бы нормализовать отношения с США и Европой, но игнорировать быстровозрастающее значение стран Азиатско-Тихоокеанского региона нельзя».

Затем началась Сессия 1: «Россия и США – ограниченная конфронтация или потенциальное партнерство?». Модератором сессии выступил заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Алексеевич Рябков. В своем кратком вступительном слове он сказал: «Над российско-американскими отношениями нависает туча, но Москва прилагает усилия для перезапуска диалога. На вопросы российско-американских отношений нужно смотреть так, как делал это Евгений Примаков: всегда видеть, что стакан все же наполовину полон, а не наполовину пуст, и искать пути продвижения вперед».

На сессии выступили: председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Иосифович Косачев, научный руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук (ИСКРАН), академик Сергей Михайлович Рогов, политолог, действительный член Российской академии наук Алексей Георгиевич Арбатов и другие.

С.А. Рябков подчеркнул, что на чтениях, безусловно, чисто объективно не удастся получить ответ, но вот приблизиться к пониманию ситуации удастся. В какой-то степени так и было. Хотя, возможно, ближе всего к истине оказалось высказывание, прозвучавшее уже в кулуарах форума: «Ближайшее будущее отношений России и США – это партнерство в условиях ограниченной конфронтации».

В первый день работы Форума также состоялись:

- Сессия 2: «Индо-Тихоокеанский регион – арена международного сотрудничества и противоречий» (совместно с Observer Research Foundation India);

- Сессия 3: «Экономический пояс Шелкового пути - возникнет ли новый евразийский экономический ландшафт?»;

- Сессия 4: «Почему международный терроризм не стал общим врагом?»;

- Презентация прогноза ИМЭМО РАН: «Мир 2035. Глобальный прогноз – комплексный образ будущего».