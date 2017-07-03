Все ли деревянные окна экологичны?

На тему экологичности деревянных окон, равно как и из прочих материалов, существует два противоположных мнения, которые ставят покупателя в тупик. При этом, с ростом интереса россиян к экологичным продуктам на рынке появляется всё больше компаний, готовых спекулировать на «зелёной» теме. Премия «Оконная компания года» в рамках просветительской кампании для потребителей предлагает разобраться в вопросе экологичности деревянных окон. Также в рамках данной статьи контекстуально экологическая оценка будет применяться к окнам из ПВХ и алюминия.

Андрей Никитин, генеральный директор компании «БиТри», номинанта Премии оконного рынка WinAwards Russia, рассказал: «По факту все качественные современные окна экологичны в эксплуатации для конечного потребителя. Если потребитель готов задумываться о вопросах экологичности производства и утилизации, т.е. думать о том, что происходит с окнами до того, как они попали к нему в квартиру или дом, и что с ними будет после того когда их заменят, то тогда деревянные окна, безусловно, вне конкуренции. Покупая деревянные окна, мы немного делаем шаг навстречу к чистой окружающей природе».

Древесина является возобновляемым сырьем, но самого сырьевого материала недостаточно, чтобы определить экологические характеристики готового окна. Поэтому этот вопрос надо рассматривать в более широком смысле и, следовательно, оценивать не только материал, используемый для изготовления оконных конструкций, но и учитывать процессы производства, свойства изделий во время и после окончания срока эксплуатации. Ведь в качестве экологичного признаётся продукт, который ограничивает негативное воздействие на окружающую среду или может повлиять на неё положительно.



Материал оконного профиля



Деревянные окна в плане материала имеют преимущество над окнами из ПВХ (пластика) или алюминия. Производство деревянных элементов, используемых для изготовления окон, не является ни особенно сложным, ни слишком энергоемким. Большую часть работы выполняет природа и процесс фотосинтеза, а рубка и переработка древесины являются относительно дружественными окружающей среде. Если древесина поступает из хорошо управляемых лесов и сертифицирована в соответствии с действующими стандартами, её можно рассматривать в качестве возобновляемого и устойчивого сырьевого ресурса.



В случае окон ПВХ очень много работы также сделано природой, создавая запасы нефти. Являются довольно энергоемкими и негативно влияют на окружающую среду процессы добычи, транспортировки, переработки и производства строительных материалов из неё. В последние годы многое было сделано, чтобы ПВХ-конструкции стали более возобновляемым материалом, что привело к постепенному распространению технологий рециклинга. В настоящее время для изготовления пластиковых окон частично применяется гранулят из вторичного сырья. Конечно, процесс переработки также является энергоемким, но он сказывается на окружающей среде более щадяще, чем производство ПВХ профиля из первичного сырья.



С точки зрения этого критерия, алюминий является худшим выбором, как наиболее энергоемкий конструкционный материал.



Транспортировка сырья и продукции



Чем короче и более оптимальный способ транспортировки, тем лучше для окружающей среды. Так как затрачивается меньше ископаемого топлива и сокращается выброс вредных веществ в атмосферу. Это относится как к конечному продукту, так и материалам для его изготовления.



В случае деревянных окон сырьевой материал, как правило, не перевозится на большие расстояния. Положительной оценке экологической эффективности данного сегмента российского оконного рынка способствует близость источников заготовки древесины, которых в стране сегодня изобилие, и есть предпосылки, что это сохранится в долгосрочной перспективе при условии грамотного управления лесами.

Идеальный вариант с точки зрения «зелёного» транспорта, если производитель имеет возможность купить сырьё у близлежащих поставщиков. Есть определённые трудности в случае конструкций из экзотической древесины. Данный аспект немного уменьшает оценку деревянных окон с точки зрения экологического потенциала. С другой стороны, сырьё из экзотических сортов древесины поставляется из регионов, где годовой рост является наибольшим. Кроме того, её прочность может повлиять на увеличенный срок службы деревянного окна, что снижает отрицательное воздействие на окружающую среду.

Экологическому потенциалу также способствует близость расположения завода по производству окон и дверей по отношению к месту их установки. Даже самые нейтральные продукты, если проедут/проплывут несколько тысяч километров, могут существенно потерять свою экологическую эффективность. Поэтому выбор в пользу отечественного производителя в данном случае является оптимальным решением.

Процесс производства окон

Деревянные окна уже с точки зрения характеристик материала могут быть классифицированы как «зеленые». Тем не менее, от действий производителя во многом зависит, будет ли продукт, в конечном счете, экологически оптимальным.



Для получения положительной оценки продукции важную роль играет экономичное использование сырья, сокращение отходов, эффективность производственного оборудования или даже способ подачи электроэнергии. Например, на многих европейских оконных заводах порядка 50% энергии, необходимой для производства, генерируется с помощью фотоэлектрических панелей, установленных на крышах производственных цехов. Такие решения существенно влияют на оценку экологических характеристик продукта, как суммарный эффект многих процессов.

В настоящее время в производстве деревянных окон используются древесные лаки, которые изготавливаются на основе воды, соответственно их можно отнести к экологичным продуктам. Кроме того, их соответствующее нанесение в заводских условиях и использование щадящих красок уменьшает воздействие на окружающую среду. С помощью современного оборудования пропитка и покраска деревянного профиля может производиться очень тщательно и с оптимальным потреблением химических веществ. Это возможно при условии, что на производстве такое прогрессивное оборудование есть.

Таким образом, масштаб производителя и его способности инвестировать в производственные линии может иметь существенное значение для оценки воздействия продуктов на окружающую среду. Аналогичные аспекты должны быть приняты во внимание при оценке производства окон из ПВХ и алюминия.

Ключевые параметры окна



Важным параметром современного окна является теплоизоляция. Этот фактор непосредственно влияет на потребление энергии для отопления помещений, поэтому является важным элементом сравнения и всё чаще становится одним из основных критериев принятия решения при покупке.

В этом плане деревянные окна котируются очень хорошо, но благодаря инновационным технологиям сравнимы с окнами из ПВХ и алюминия. В любой технологии производители стремятся уменьшить теплопроводность рамы и всего окна. До недавнего времени высокой теплоизоляцией не могли похвастать алюминиевые окна. Чтобы улучшить их энергосберегающие свойства, разработчикам этих конструкций пришлось приложить усилий больше всего. Результаты оказались впечатляющими. Таким образом, сегодня во всех сегментах можно найти окна, которые отвечают высоким требованиям для энергоэффективных и даже пассивных домов.

Трендом современной архитектуры являются панорамные окна, которые при правильном расположении вносят позитивный вклад в энергоэффективность объекта, а за счёт повышенного светопропускания позволяют экономить электроэнергию. С другой стороны, проблемой является жесткость конструкций больших размеров и устойчивость к температурным изменениям – в этом смысле лучше работают алюминиевые и деревянные рамы.

Долговечность окон

С точки зрения долговечности и сохранности технических параметров, самый длительный срок службы показывают алюминиевые конструкции. Современные окна из дерева и ПВХ имеют сходный жизненный цикл, с той только разницей, что деревянные конструкции требуют более трудоёмкого обслуживания. Тем не менее, новые лакокрасочные материалы и точный производственный процесс способствуют значительному увеличению долговечности деревянных окон.



На срок эксплуатации (чем он дольше, тем окно можно квалифицировать как более экологичное) также влияет устойчивость конструкции к повреждениям и возможность ремонта. Наиболее прочными являются алюминиевые окна, менее устойчивы ПВХ, за ними следуют изделия из дерева. Однако ситуация несколько иная, если принять во внимание возможность реновации. Только деревянные окна можно отремонтировать, устранить дефекты, вмятины. В большинстве случаев реально привести конструкцию в исходное состояние или произвести значительные изменения внешнего вида после нескольких лет эксплуатации.



Особенно положительными свойствами выделяются дерево-алюминиевые окна, которые, благодаря алюминиевому профилю с внешней стороны, достигают большей прочности, чем окна из ПВХ. Они сочетают в себе преимущества обоих материалов, а соответственно представляются более долгосрочным решением. На такие светопрозрачные конструкции сегодня даётся порядка 30 лет гарантии.

Утилизация профильных систем



С точки зрения переработки и утилизации профиля, все из существующих на рынке оконных конструкций можно оценивать, как хорошие. Относительно простой является переработка использованных деревянных окон – их можно складировать без опаски, но деревянные элементы нельзя сжигать в каминах и домашних печах.

В случае ПВХ и алюминиевых окон возможности рециклинга конструкционного материала являются большими, что приводит к снижению нагрузки на окружающую среду на этапе утилизации.



Экологичность окна требует подтверждения



Металлические элементы (фурнитура) и остекление сходны во всех типах окон и, следовательно, не могут служить фактором приемлемости для оценки степени экологичности окон. Хотя здесь, как утверждают эксперты, со стороны производителя некоторая оптимизация возможна.

Как видим, приведённые выше универсальные аргументы связаны не только с типом материала, используемого для производства профильных систем, но и индивидуальным подходом, который зависит от стратегии конкретного поставщика и поведения самого потребителя. Поэтому при выборе окон клиент должен рассматривать экологичность конструкций в более широком контексте.

К сожалению, современный потребитель доверяет информации в Сети, которая зачастую бывает поверхностной и не проверенной. В свою очередь, окна отвечают на 80% за микроклимат в доме, а значит за комфорт, физическое и психическое состояние проживающих в нём людей. Сознательный потребитель понимает цену здоровому образу жизни, поэтому склонен приобретать продукцию с маркировкой ЭКО. И это становится предметом спекуляции среди недобросовестных поставщиков, которые «облагораживают» свои далеко не эколгичные продукты и бренды «зелёными» приставками. Чтобы не стать жертвой гринвошинга и не переплачивать за псевдо-экологичность, необходимо использовать достоверные источники информации.

И помочь в этом могут результаты конкурса «Оконная компания года», нацеленного выбрать лучшие продукты и технологии на российском рынке через заявленные номинации. В частности, «Зелёные окна» подскажут и докажут, что данным продуктам можно доверять с точки зрения экологии. Ведь они будут оцениваться по уникальной технологии, разработанной экспертами НП «Экологический Союз» (маркировка «Листок жизни»). Сегодня организаторы и партнёры Премии делают всё возможное, чтобы конечный потребитель сказал: «Окнам со знаком качества WinAwards – можно доверять!».