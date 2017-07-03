Победители премии «Рекорды Рынка Недвижимости» представили свои планы и тренды рынка

Лауреаты ежегодной международной премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2017» рассказали о победивших в премии проектах, поделились своими планами на будущее и ответили на вопросы журналистов.

Леонид Капров, старший вице-президент компании «Галс-Девелопмент», в деталях рассказал о жилом комплексе «Достояние», победившем в номинации «Архитектурное решение №1», заострив внимание на его архитектуре. Выбранный Архитектурный стиль – сталинский ампир – во многом определил успех проекта. Меньше чем за год продано 60% квартир. Архитектурный проект разработан мастерской «ГРАН» под руководством заслуженного архитектора России Павла Андреева. Данный стиль был выбран не случайно. Три основных составляющих: местонахождение, цена, эстетические характеристики. Конечно, проект имеет и другие особенности… Отвечая на вопросы, Леонид Капров рассказал об отличительных особенностях проекта. Каждая башня комплекса «Достояние» имеет своё название - «Наука», «Искусство» и «Культура» - и в соответствии с этими названиями, «портреты различных деятелей искусства и науки будут украшать входные группы» - заявил г-н Капров.

Также г-н Капров упомянул другие проекты «Галс-Девелопмент» - «Искра-Парк» и «Наследие» - разработанные в подобной стилистике. Архитектурная концепция городского квартала «Искра-Парк» была переделана в стиле неоклассицизма, в проекте по аналогии с ЖК «Достояние» также будет применено отличное оформление секций, но уже по тематике достижений народного хозяйства в период 40-50-х годов прошлого столетия в таких сферах, как машиностроение, энергетика, космическая индустрий, сельское хозяйство и строительство. В планах компании в ближайшем будущем представить публике новые дизайнерские решения для комплекса «Искра-Парк».

В планах компании в этом году сдать в эксплуатацию три объекта площадью около 300 тыс. кв. метров. Это премиальный объект «Театральный Дом», офисные башни IQ-квартала и 2-я очередь ЖК «Наследие» (бизнес-класс).

Дмитрий Земсков, коммерческий директор компании Главстрой Девелопмент презентовал ЖК «Столичный», который победил в номинации «Семейный проект №1». «Столичный» - комфортный жилой микрорайон в Железнодорожном городского округа Балашиха. Это семейный проект с комплексной инфраструктурой шаговой доступности, в непосредственной близости от которого находится Пестовский парк и Саввинские пруды, создающие уютную атмосферу. ЖК «Столичный» возводится по концепции «город в городе», продуманной до мелочей и включает в себя все необходимое для комфортной жизни - детские сады, школы, стадионы, площадки для отдыха детей и взрослых.

Еще один объект «Главстрой Девелопмент», победивший в номинации «Региональный проект бизнес-класса №1» – ярославский ЖК «Династия». По мнению г-на Земскова это лучший объект в Ярославле, который в ближайшие 10 лет вряд ли будет превзойден. ЖК «Династия» - самый стильный и престижный жилой квартал в историческом центре города, который признан наследием ЮНЭСКО. В проекте совмещен новый уровень качества жизни и прекрасная архитектура, заслуженно признанная классической. Архитектурные решения Максима Атаянца находят свою элегантную линию во флорентийском стиле. Облик квартала органично и целостно вписался в экстерьер городского центра, дополнив его собственной инфраструктурой.

«Объектом премиум-класса №1» стала «Резиденция на Покровском бульваре» компании «Лидер-Инвест». О том, какие особенности комплекса привели его к победе, рассказал член правления, вице-президент, Руководитель Комплекса продаж и маркетинга «Лидер Инвест» Дмитрий Коробейкин. «Это один из лучших проектов компании, все характеристики которого – отличное местоположение, уникальная авторская архитектура, современные инженерные системы, подземный паркинг, насыщенность инфраструктуры, грамотность и разнообразие планировок – полностью отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым к премиальному жилью, – рассказал он. – Кроме того, в данном проекте мы планируем организовать консьерж-службу полного цикла, предоставляющую клиентам высочайший уровень сервиса пятизвездочных операторов».

В портфеле компании «Лидер Инвест» на разных стадиях проектирования и реализации находится 45 проектов общей площадью порядка 3 млн кв. метров. В 2017 году компания уже вывела на рынок 10 новых локальных объектов и готовит в ближайшие месяцы запустить еще несколько. Кроме того, в текущем году «Лидер Инвест» планирует развивать формат комплексного освоения территории: во II полугодии на рынок предполагается вывести первый из таких проектов.

Премьерой года стал ЖК «ЦЕНТР-СИТИ», застройщиком которого является компания «Жилой квартал Сити». Строительство комплекса началось в феврале и уже реализовано более 10% квартир.

«Это первый квартал жилых небоскрёбов в Москве. В этом проекте компания соединила комплексное освоение территорий и высотную жилую застройку до 175 метров. При этом ценник за квадратный метр для ЦАО достаточно невысокий, около 200 тыс. руб. за кв.м.» подчеркнул Василий Фетисов, коммерческий директор, ГК «КОРТРОС», которая реализует «ЦЕНТР-СИТИ» в качестве проекта ГК «Ренова».

ГК «КОРТРОС» является одним из ведущих застройщиков России. В ближайшие годы компания планирует ввести 3 новых объекта в Москве, а также уверенно развивает свои проекты в 7 регионах присутствия.

Концерн «КРОСТ» по результатам премии стал Девелопером №1 – компания одержала победу в этой номинации второй раз, при этом проект Концерна ЖК «Невский» стал победителем номинации «Объект 5 звезд*****». ЖК «Невский» реализуется в рамках программы реконструкции промышленной зоны. В этом проекте впервые в России был реализован стиль яхтенного дизайна в архитектуре, а интерьеры общественных пространств создавались при участии люксового дизайнера яхта Эвана Маршала. «Это очень оригинально и красиво, но в то же время дорого. Также в дизайне был использован новый тип материала - фибробетон» - прокомментировала Марина Любельская, заместитель генерального директора концерна КРОСТ. Марина Любельская также рассказала о производственных мощностях компании. Концерн «КРОСТ» обладает собственным промышленным комплексом, объединяющим производства и проектно-технологический институт. «Мы переняли опыт ведущих западных специалистов в области девелопмента и сумели превратить старый квартал в Северо-Западном округе столицы, застроенный ветхими и аварийными пятиэтажкам устаревших серий К-7 в настоящий город-парк для жителей. Нам очень приятно, что второй год подряд нашу работу оценивают на таком высоком уровне», - рассказала она.

Впереди у компании много планов. Концерн продолжает держать планку лидера отрасли, увеличивая свои мощности, и вводит в эксплуатацию новые заводы, а также меняет облик города уникальными жилыми проектами.

Первый жилой комплекс бизнес-класса компании Sezar Group ЖК «Династия» получил победу в номинации Grand prix и почетное звание финалиста в номинации «Архитектурное решение №1». Презентовал проект Виктор Прокопенко, директор департамента продаж Sezar Group. В своём докладе он отметил, что успех проекта определила удачно выявленная и грамотно разработанная ниша: «Несмотря на обилие предложений в сегменте бизнес-класса со стороны спроса есть очевидная потребность в «топовом» продукте «без компромиссов». Жилой комплекс «Династия» стал на него ответом и очень быстро завоевал признание своей аудитории, что подтверждают беспрецедентные темпы продаж, — сообщил он. — Конечно, нам приятно профессиональное признание. Работая над этим проектом, мы тоже поставили своеобразный рекорд: по количеству идей и инноваций, расчетов и согласований — к качеству проработки каждого мы подошли больше, чем «просто к работе». Это и разработка пятна застройки таким образом, чтобы дворовая территория была закрыта от посторонних глаз и занимала большую часть территории. И комплекс решений по организации на этой территории парка отдыха в миниатюре. И работа с планировочными решениями. Кстати, тоже своеобразный рекорд: 50 базовых вариантов и неограниченное количество возможных комбинаций при объединении их блоками».

Павел Логачев, коммерческий директор компании Колди рассказал, что помогло проекту LOFTEC победить в номинации «Инновационный объект №1». Конёк Колди – это редевелопмент, соответственно, и проект LOFTEC являлся уже готовым зданием, которое получило «новую жизнь» в концепции технологичного лофт-проекта. Проект позиционируется как инновационный, поэтому в нём ключевое значение отведено именно современным технологиям: зарядки для электромобилей, на ресепшене посетителей будет встречать робот, будет установлена видеоидентификация посетителей, лифты с голосовым управлением и т.п.. Особой изюминкой проекта будет разработанное для проекта мобильное приложение, которое позволит управлять всеми системами и дополнительными услугами как в жилом комплексе, так и в каждом апартаменте. Во всех лофтах предустановлена система «умный дом».

Г-н Логачев отметил, что компания работает в сегменте, всегда востребованном ценителями высокого уровня недвижимости в центре Москвы по оптимальной стоимости. Апартаменты с высоким потолком и красным кирпичом, или технологичные лофты, а также роскошные террасы всегда найдут своего покупателя, поэтому компания не испытывает трудностей и не видит угрозы для своего развития.

Компания STONE HEDGE победила сразу в двух номинациях – «Объект коммерческой недвижимости №1» и «Малоэтажный комплекс №1». Уютный комплекс особняков Art Residence неслучайно удостоился звания «Малоэтажный комплекс №1». Этот уникальный дизайнерский проект, на территории которого создана неповторимая атмосфера тихого европейского городка, расположен в центре Москвы. Попадая сюда, вы можете легко забыть о том, что находитесь в сердце шумной российской столицы. Внутреннее пространство комплекса продумано до мельчайших деталей, чтобы обеспечить максимальный комфорт повседневной жизни для обитателей апартаментов. Специалисты компании STONE HEDGE уделили большое внимание созданию таких элементов, как зеленые зоны с эксклюзивным ландшафтным дизайном, арт-площадка для отдыха и прогулок, где предусмотрены шезлонги и зона для игры в пинг-понг, выставочные пространства. Также для удобства жителей в комплексе особняков создан профессиональный консьерж-сервис. Фасады корпусов Art Residence – это настоящие произведения современного архитектурного искусства. Они выполнены из материалов высочайшего класса с применением самых современных технологий. В темное время суток комплекс особняков преображается благодаря особой ночной подсветке фасадов. Обо всем этом рассказала Анастасия Малкова, коммерческий директор компании STONE HEDGE.

«Объектом коммерческой недвижимости №1» стал другой проект компании – дизайнерский бизнес-центр NEO GEO. При его создании учитывался такой популярный в последнее время тренд, как проектирование офисного пространства в соответствии с концепцией «город в городе». NEO GEO – это уникальный комплекс, объединяющий в себе качественную офисную недвижимость, богатую инфраструктуру, позволяющую решать любые вопросы, не покидая бизнес-центра, и творческую составляющую. Дизайнерское оформление общественных зон офисного центра не только доставляет эстетическое удовольствие, но и помогает сформировать особое пространство, совмещающее две стихии – бизнес и творчество. Архитектурная изюминка проекта – 8 атриумов, которые задействуются при проведении выставок, конференций и форумов, – рассказала г-жа Малкова.

Компания завершает свои объекты, приводя их в полное соответствие с изображениями из рекламных буклетов, а также создает новые пространства бизнес-центров, учитывающих тенденции времени. Также STONE HEDGE в этом году заявит о запуске двух новых проектов.

В номинации «Коттеджный посёлок №1» победил КП «Ясногорье» компании «LANDWERK». Проект был представлен директором по маркетингу и pr компании LANDWERK Еленой Матвеевой. Она рассказала: «Наша компания доказывает, что качество проектов не зависит от количества километров от МКАД, ведь «Ясногорье» не примыкает вплотную к Москве. Более того, сейчас от многих покупателей мы видим запросы на дальние дачи. Людям важны экология, качество отделочных и строительных материалов и окружение - чтобы по соседству не стоял дом из пластиковых бутылок».

Посёлок расположен в Тульской области на границе с Московской. Проект находится в окружении леса в экологической зоне. Есть мини-зоопарк, спортивные и детские площадки. Особый акцент сделан на едином стиле архитектуры всего посёлка и его эстетике. «Большое внимание мы уделяем детскому досугу «вне участка», в поселке регулярно проходят анимационные программы и различные развивающие мастер-классы для детей и подростков» - акцентировала внимание г-а Матвеева. Для подтверждения статуса эко-поселка в Ясногорье работает лавка с фермерскими натуральными продуктами.

Про технологии: в крайней стадии завершения находится приложение для мобильных телефонов по эксплуатации поселка. Еленой Матвеева пояснила: «Мы разработали систему, связывающую между собой управляющие компании, диспетчеров, жителей. Это удобно, просто и оперативно».

Загородная недвижимость продолжает пользоваться популярностью, в том числе за счет импортозамещения. Поэтому у компании большие планы по расширению портфеля проектов с выходом на региональный уровень, а также реализации проектов, максимально соответствующих требованиям рынка. С середины 2016 года отмечается спрос в сторону готового продукта, и компания реагирует на данный тренд, путем расширения линейки продуктов с готовым жильем.

Девелоперская компания «Инград» стала победителем сразу в трех номинациях - это номинация «Выбор покупателя», в которой победил ЖК «Новое Медведково», Жилой квартал Москвы №1 - «Петра Алексеева 12А» и номинация «Бренд года». Новое Медведково - современный проект комплексного освоения территории в подмосковном городе Мытищи и правда является одним из самых популярных объектов компании. Сдержанная архитектура, современные технологии, богатая инфраструктура, включающая магазины, предприятия сферы услуг, дошкольные образовательные учреждения и школы – это именно то, что выбирает современный покупатель. Отдельно стоит сказать и про образовательную часть – уникальная школа, площадью 21 тыс. кв. м с углубленным изучением иностранных языков, бассейном и футбольным полем откроется уже этой осенью!

Жилой квартал Москвы №1 - «Петра Алексеева 12А» по достоинству заслужил эту награду. «Петра Алексеева, 12А» - жилой комплекс комфорт-класса, который возводится на западе Москвы в престижном Можайском районе. Здесь предусмотрено все для будущих жителей: детский сад на 110 мест; современный двухуровневый подземный паркинг с klaus-системой на 600 машино-мест и кладовые помещения; физкультурно-оздоровительный комплекс; благоустроенный «двор без машин» и многое другое.

Компания не случайно получила победу в номинации «Бренд года». Крупные реализованные и новые перспективные проекты обеспечили компании высокий рейтинг и популярность не только среди покупателей, но и в профессиональном сообществе, подарив ей победу в крупнейшей международной премии рынка недвижимости.

Планы группы компаний «Инград» озвучил коммерческий директор Евгений Сандлер: «Для нас важны и значимы все три номинации, поскольку победа в них означает, что мы все делаем правильно и с точки зрения работы над брендом девелопера, и с точки зрения развития портфеля по локациям и ценовым классам. Это большая честь для нас – получить столь высокое признание жюри одной из самых престижных премий на рынке недвижимости. Мы планируем в дальнейшем выводить на рынок новые проекты, которые будут также востребованы, как и победившие в этом году ЖК «Петра Алексеева, 12А» и микрорайон «Новое Медведково».

«Новостройкой Москвы №1» стал ЖК «Любовь и голуби» компании «СМУ-6 Инвестиции». Алексей Перлин, генеральный директор «СМУ-6 Инвестиции» подчеркнул главные преимущества объекта, среди которых удобное расположение (всего 5 минут от метро), богатая инфраструктура, комфортная среда вокруг и многое другое. «В стратегии развития нашей компании лежат такие принципы как: высокое качество и соблюдение сроков строительства. А самое главное для нас – это разработка таких жилых комплексов, в которых хотелось бы жить нам самим. Наша компания заботится о своих будущих покупателях, продумывая свои жилые комплексы до мелочей».

Лучшим проектом в номинации Жилой квартал Подмосковья №1 стал жилой комплекс «Олимп» от компании Glorax Development. Этот проект комфорт-класса, реализуемый в Сергиево-Посадском районе, отличается европейской архитектурой и вниманием к деталям. Малое количество квартир на этаже и широкий ассортимент планировочных решений дают ощущение комфорта и возможность оптимального выбора для покупателя. А охраняемая благоустроенная территория и собственная инфраструктура делают «Олимп» новым местом притяжения в данной локации.

Строительство в Подмосковье идет полным ходом, а Glorax Development тем временем наращивает объемы и в других регионах: компания анонсировала старт реализации Golden City в Санкт-Петербурге, в рамках которого будут освоены 15 га намывных территорий Васильевского острова. Этот комплекс, рассчитанный на 450 000 кв. м недвижимости бизнес-класса, в регионе уже называют новой открыткой северной столицы.

Сергей Нотов, Председатель Совета Директоров IPT Group, представил победителя в номинации «Региональный объект №1» - комплекс апартаментов и таунхаусов Fellini в городе Геленджик. Перспективы инвестиций в недвижимость Черноморского побережья, подтверждают продажи комплекса Fellini, на сегодняшний день осталось всего 7 апартаментов. И в 2016г. мы начали строительство второй очереди – таунхаусов. Архитектура и индивидуальный дизайн каждого апартамента, эффективное проектное управление, гостиничный сервис в управлении комплексом в сочетании с существующей и созданной инфраструктурой создает атмосферу комфортного, закрытого клуба в уникальном месте на черноморском побережье.

Он расположен в центре города Геленджик. Корпуса апартаментов и таунхаусы расположены на одной закрытой охраняемой территории в окружении пицундских сосен на второй линии от моря. На территории комплекса два открытых бассейна – взрослый и детский, детская площадка, места для отдыха и парковки. Апартаменты предлагаются собственникам с отделкой «под ключ» по индивидуальным проектам. Управление комплексом включает в себя гостиничный сервис – консьерж-службу, уборку, услуги прачечной и химчистки, доставку еды, услуги трансфера и многое другое. До аэропорта 15 минут на машине. В ближайшей перспективе в шаговой доступности появится гольф-клуб, яхт-клуб, центр косметологии и эстетической медицины.

В завершении конференции, спикеры ответили на вопросы журналистов, дали персональные интервью, а затем гости переместились в фуршетную зону, где их ждал праздничный торт и шампанское в честь 8 премии «Рекорды рынка недвижимости 2017. Будущее за нами!».