Вы находитесь здесь:Главная»Новости»Новости индустрии»В России будет локализовано производство оборудования для ветроустановок
Понедельник, 03 Июль 2017 07:08

В России будет локализовано производство оборудования для ветроустановок

1212Минпромторг

23 июня 2017 года Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации В.С. Осьмаков провел совещание с представителями компаний «Роснано», «Фортум» и Vestas. Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов ветрогенерации в России и условия заключения специальных инвестиционных контрактов.  Для инвестирования в строительство ветропарков компании «Фортум» и «Роснано» создали инвестиционный фонд объемом до 30 млрд рублей. В статусе глобального технологического партнера проекта выступит датская компания Vestas – один из мировых лидеров в области производства ветрогенераторов.

«Мы заинтересованы в создании российского предприятия с передачей своих производственных технологий, ноу-хау и программ развития персонала. Рассчитываем, что наш совместный проект будет способствовать развитию ветровой энергетики в России», – отметил старший вице-президент компании Vestas Томми Рахбэк Нильсен.

Основное требование к вендору – осуществление трансфера передовых технологий и поставка продукции в рамках комплексного решения по строительству и установке ветропарка под ключ. При этом производство основных компонентов ветроэнергетических установок (ВЭУ) должно быть локализовано на территории Российской Федерации.

Участники совещания обсудили проекты по организации производства стальных башен из листового проката и лопастей для ВЭУ с использованием композитных материалов. Производство этих компонентов в составе комплексной поставки ветроэнергетической установки обеспечивает 31% вклада в степень локализации и составляет около 50% от общей стоимости ВЭУ.

В ходе совещания было признано целесообразным использование механизма специальных инвестиционных контрактов для реализации данных проектов.  В настоящий момент ведутся переговоры с широким кругом потенциальных российских технологических партнеров по поставкам композитных материалов и стального проката, локализации производства башен, элементов гондолы и ступицы, электрических компонентов.

«Механизм СПИК изначально был нацелен на комплексное долгосрочное партнерство с мировыми технологическими лидерами. Поэтому Минпромторг приветствует появление на российском рынке серьезных глобальных игроков, в том числе в сфере «зеленой» энергетики. При этом мы заинтересованы не просто в создании иностранным инвестором своего завода в России, а в трансфере комплексных технологических решений, появлении центра компетенций и вовлечении максимально широкого круга отечественных предприятий в цепочку поставщиков», – сказал замглавы Минпромторга России Василий Сергеевич Осьмаков.      

 

Прочитано 7 раз
Опубликовано в Новости индустрии
Теги

Последнее от

Похожие материалы (по тегу)

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
 

Видеоматериалы

Бизнес

Рубрики

 

 

 

Энциклопедическое издание о дорожной отрасли «Дороги, мосты и тоннели России»

Книга-1

Спецвыпуск к X Съезду РСС

coverrss

 

Дорожное строительство

 № 2/2016

Cover DOR STROY2-2014 1

КАТАЛОГ Выставки-презентации

 

Вакансии

Партнеры

RSS logo

Logo 179 179

179х179 GKH

 crk

 

179-179navystavke

179х179-16666

 

 

Реклама

1111Банер5

Картинка баннер Веспер

 

 

banner-kls

 

 

 

 

  

 

Ближайшие выставки

05.06.2017

Металлоконструкции 2017

подробно

06.06.2017

Метро, мосты, тоннели. ТПУ. 2017

подробно

06.06.2017

X Специализированный форум "ПТА. Передовые Технологии Автоматизации - Санкт-Петербург 2017"

подробно

21.06.2017

ЕАПФ Астана 2017

подробно

27.06.2017

Международная выставка «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ»

подробно

03.07.2017

III Всероссийская Конференция «Изменения градостроительного и земельного законодательства: практические рекомендации к реализации проектов строительства 2017»

подробно

04.07.2017

ХIII Всероссийский Конгресс «Линейные объекты: правовое регулирование 2017 Лето»

подробно

08.07.2017

"Экотектоника-2017"

подробно

08.08.2017

Выставка-форум СТРОИТЕЛЬСТВО-2017. URAL

подробно

10.08.2017

"Современный город Стройиндустрия - 2017"

подробно
Посмотреть все события

Форма входа

Подписка

 

 

facebook-Logo

 

Посещение

 