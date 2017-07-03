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Понедельник, 03 Июль 2017 07:05

Завершилась реставрация Рахманиновского зала Московской консерватории

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23 июня 2017 года состоялся пресс-показ отреставрированного Рахманиновского зала Московской консерватории им. П.И. Чайковского (Москва, ул. Б. Никитская, 11/4, стр. 1) .

 

 

Рахманиновский зал - одновременно самый старый и самый новый концертный зал Московской консерватории. Здание (ныне третий учебный корпус) было построено еще в начале XIX века. В 1886 – 1918 гг. здесь находилось Синодальное певческое училище (первоначально – четырёхклассное духовное училище), для которого в 1898 году был открыт большой зал с хорами, обладающий хорошей акустикой (его пристроили со двора).

В 1968 году здание присоединили к консерватории, на его реставрацию ушло много лет, и в 1983 году красивейший бело-голубой зал был заново открыт концертом гениального советского пианиста Святослава Рихтера.

Рахманиновским зал стал называться с конца 1986 года – в честь выпускника Московской консерватории, выдающегося русского композитора и пианиста С. В. Рахманинова, чья жизнь во многом была связана с Синодальным училищем. В нём проходит множество камерных и хоровых концертов, в том числе часто звучит как старинная, так и современная музыка. Этот светлый зал с полётной акустикой горячо любим многими слушателями.

Рахманиновский зал находится в западном флигеле главного здания с 3-м учебным корпусом. Общая площадь здания: 4 467,94 кв.м, площадь помещений Рахманиновского зала: 1 057 кв.м. Этажность: 3 этажа плюс технический чердак.

На объекте были проведены реставрация и приспособление его для современного использования с освоением подземного пространства под залом и частичным освоением чердачного пространства, также был сохранен исторический вход через западную арку, отреставрированы интерьеры, лестницы, лепной декор здания, осуществлено штукатурное покрытие стен.

В пресс-показе приняли участие:

- Лёвкин Сергей Иванович, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы

- Мирзоян Сергей Михайлович, первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы - главный инспектор в области государственной охраны объектов культурного наследия города Москвы;

- Соколов Александр Сергеевич, ректор Московской консерватории;

- Седиков Олег Викторович, проректор Московской консерватории.

«Работа шла непросто, однако сегодня можно сказать, что реставрация знаменитого Рахманиновского зала полностью завершена. При этом еще предстоят работы по реконструкции самого корпуса консерватории, однако они будут закончены позднее», - сказал С.И. Лёвкин.

Он также сообщил, что на территории ЦАО на период 2011-2020 гг. запланировано ввести 29 знаковых объекта.

 С 2011 по 2016 года:

- введены 10 объектов в полном объеме (2 федеральных и 8 инвестиционных) и отдельные этапы по комплексу зданий ГМИИ им. Пушкина и Московской государственной Консерватории им. П.И. Чайковского, в том числе:

- Большой зал Консерватории (2 кв. 2011 года);

- «Уличный корпус» (З кв. 2012 года);

- 2-й учебный корпус с Белым залом (3кв. 2013 года);

- Малый зал (1 кв.2015 года).

19 знаковых объектов на территории ЦАО взяты под особый оперативный контроль рабочей группы, созданной в Департаменте градостроительной политики 21.04.2017 года. Задача группы - координация работы органов исполнительной власти Москвы, технических заказчиков, проектировщиков, подрядных и сетевых организаций и оказывать содействие федеральным структурам

Информируя о проекте реставрации комплекса зданий Консерватории в целом, С.И. Лёвкин  сказал, что работы осуществляются в рамках средств федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 гг.) на двух территориях: на Большой Никитской улице, вл. 13/6 и Малой Грузинской ул., вл. 24-26.

С 2011 по 2016 выполнены:

- отдельные этапы работ Московской консерватории на Большой Никитской улице:

- Большой Зал Консерватории (2 кв. 2011 года);

- «Уличный корпус» (З кв. 2012 года);

- 2-й учебный корпус с Белым залом (З кв. 2013 года);

-  Малый зал (1 кв.2015 года).

В 2017-2019 гг. запланирован ввод следующих ключевых этапов: три этапа Студенческого комплекса на М. Грузинской улице (2017-2018 гг.) и отдельные этапы Консерватории на Б. Никитской ул.: (2 оч. 4эт.) 3-й уч. корпус Консерватории с Рахманиновским залом (2017-2018 гг.); (2 оч. 4эт.) Библиотека (2018 год); (З оч. З эт.) 1-й уч. корпус, подземный пешеходный переход (2018 год),  (1 оч. 1 эт.) Оперный театр-студия (2019 год).

«Рахманиновский зал имеет особое значение для всей консерватории. Была проведена не просто реставрация зала, но и его приспособление для современного использования. Здесь при работах использовались специальные материалы и технологии по шумоизоляции, были восстановлены даже специальные отверстия, созданные в свое время строителями - голосовики, которые позволяют создать уникальную акустику», - сообщил А.С. Соколов.

Он так же отметил: «Важно еще и то, что помимо реставрации самого зала, у артистов и студентов появились специальные комнаты и помещения, где можно готовиться к выступлениям».

«Масштабы реставрационных работ в городе - они очень впечатляющие. За последние шесть лет отреставрировано и принято департаментом 773 объекта культурного наследия. У нас много масштабных реставрационных работ. Мы очень рассчитываем, что все они будут проходить с отличным качеством, с сохранением всей истории, с обязательным бережным отношением. Мы не должны допустить появление новоделов», - рассказал журналистам С.М. Мирзоян.

После завершения пресс-подхода участники показа смогли оценить акустическое качество самого старого и, одновременно, после реставрации, самого нового концертного зала Московской консерватории.

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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