22 июня 2017 года в DI Telegraph. (Тверская, ул., д. 7) прошла III конференция из цикла «Комфортный город», организатором которой выступил Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы.

«Комфортный город» – серия мероприятий, инициированных Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы. Все конференции объединены единой целью – выявить пул наиболее актуальных проблем и интересных тенденций в градостроительной сфере столицы и обсудить их на высоком профессиональном уровне. Каждая конференция посвящена отдельной теме, в формате соответствующем заявленной проблематике. Темой третьей конференции стали градостроительные нормативы и их влияние на качество жизни в Москве и развитие строительной индустрии столицы.

Нормы градостроительного проектирования – базовый свод правил, которые оказывают прямое влияние не только на рынок недвижимости Москвы, экономику девелоперских проектов, но и имеют большое социальное значение. «Это касается каждого, – отметил главный архитектор Москвы Сергей Олегович Кузнецов, – Мы все живем в городе и ежедневно пользуемся его «услугами» – улицами, домами, транспортом, магазинами, детскими садами, кинотеатрами и т.д. Создание современной нормативной основы позволит создать красивый, удобный и безопасный город». По словам С.О. Кузнецова, сегодня очень важно сформировать непрерывную городскую ткань в границах Москвы. Сохраняя индивидуальность каждой территории, создать цельное комфортное пространство. Для этого необходимо интегрировать иностранный и отечественный опыт, оценивая лучшие зарубежные практики, и одновременно, находя собственные решения. Современный город должен отвечать требованиям мобильности, разнообразия, сосуществования разных групп общества.

Модератором конференции выступила генеральный директор компании «БРТ РУС» Марина Николаевна Лепешкина.

Участников конференции поприветствовал С.О. Кузнецов: «Уже второй год мы проводим конференцию «Комфортный город», посвященную актуальным городским проблемам. В этом году темой конференции выбраны градостроительные нормативы. Вы знаете, что в Москве готовится всеобъемлющая программа реновации жилого фонда. Подведены итоги голосования. Мы понимаем, что у нас есть большая поддержка того, как программа должна проходить. Частью формирования такой программы является работа с нормативной базой. Вы знаете, что Москва проводит активную политику диалога с населением, экспертами, и сегодня мы решили вынести ряд положений в отношении обновления нормативной базы Москвы на публичное обсуждение, на публичную презентацию, которая состоится сегодня с российскими и международными экспертами».

Он также выразил надежду на то, что позитивные преобразования в городе не будут разовым событием, а приобретут системный характер, при этом, не нарушая привычный образ жизни горожан.

Первая сессия конференции открылась презентацией «Международная практика градостроительного нормирования - сравнительный анализ». Представлял исследование главный архитектор проектов «БРТ РУС» - Иван Астафуров.

Зарубежный опыт нормирования и регламентирования жилой застройки анализировался по следующим направлениям:

- эффективность использования территории города;

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- соблюдение экологических и санитарно-гигиенических требований;

- обеспечение требований безопасности;

- соблюдение требований к функциональной и пространственно-планировочной организации жилой среды.

Как сообщил И. Астафуров, анализ зарубежного опыта показал, что:

- регламенты и нормы устанавливаются конкретно для каждого города;

- основой планирования является функциональное зонирование;

- регламенты и нормы традиционно учитывают земельно-имущественные отношения;

- регламенты и нормы отражают градостроительные принципы формирования жилой среды.

В обсуждении презентации приняли участие:

- Фади Джабри, исполнительный директор Nikken Sekkei;

- Маркус Апенцеллер, архитектор, партнёр голландского бюро MLA+;

- Рикардо Бофилл, архитектор, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura;

- Максим Гасиев, Президент «Группы ПСН».

Также задали вопросы и высказали комментарии участники конференции, находившиеся в зале.

В перерыве между сессиями состоялся пресс-подход к С.О. Кузнецову, во время которого он сообщил, что Региональные нормы градостроительного проектирования (РНГП) жилых территорий в Москве планируется утвердить до конца года: «Это большая многолетняя работа. Многие нормативы разработаны, и утвердить их планируется до конца этого года». Формирование единых правил для строительства - необходимый шаг для страны.

Также он отметил, что сегодня ни один проект не проходит без публичных слушаний и сбора мнения жителей. «Я лично считаю, что это большой шаг власти навстречу горожанам», - добавил С.О. Кузнецов.

По его словам, РНГП жилых территорий разрабатывало совместное предприятие ГК «Интеко» и германского архитектурного бюро BRT Architekten - проектное бюро «БРТ РУС» по контракту с правительством Москвы.

Вторая пленарная сессия была посвящена теме: «Московская практика работы с нормативами градостроительного проектирования: актуальные инициативы и реакция рынка».

С презентацией «Региональные нормативы градостроительного планирования как залог развития комфортной среды мегаполиса» выступила главный архитектор проектов «БРТ РУС» Мария Вингорадова-Франк.

Проект РНГП прописывает различные типы жилой застройки, от высокоплотных градостроительных комплексов и многоэтажных многоквартирных зданий до малоэтажных блокированных домов и коттеджей.

Затем состоялась дискуссия, в которой приняли участие:

- Рындин Олег Витальевич, первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы;

- Муринец Евгения Дмитриевна, заместитель генерального директора Фонда единого института развития в жилищной сфере;

- представители строительных компаний, архитектурных бюро и высших учебных заведений.

В ходе дискуссии участники обменяются мнениями по поводу нормативов, их влияния на формирование комфортной городской среды, на качество итогового продукта девелопмента.