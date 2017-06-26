Форум «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА - Санкт-Петербург 2017» объединил более 400 профессионалов в сфере автоматизации

08 июня 2017 г. в Санкт-Петербурге завершил работу трехдневный Форум «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Санкт-Петербург 2017». В год 10-летнего юбилея мероприятие почти в два раза увеличило выставочную экспозицию, на которой участники демонстрировали интеллектуальные системы и компоненты. Деловая программа впервые пополнилась обзором технологий для управления комфортной средой зданий и вопросами антитеррористической защиты. Центральной темой форума стало развитие технологий автоматизации зданий и технологических процессов с приходом четвертой промышленной революции. Посетителями и участниками мероприятия в этом году стали более 400 главных инженеров, специалистов по автоматизации и руководителей предприятий из разных городов России и стран СНГ. Организатор: ООО «ЭКСПОТРОНИКА».

На открытии с приветственным словом выступили вице-президент Ленинградской Областной ТПП Дюкарева Елена Владимировна, председатель комитета НП «АВОК» «Интеллектуальные здания и информационно-управляющие системы» Максименко Владимир Адамович, президент «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» Гримитлин Александр Михайлович и директор по выставочной деятельности компании «ЭКСПОТРОНИКА» Колосова Надежда Борисовна.

С подробной программой конференции можно ознакомиться по ссылке. В ближайшее время на сайте появятся презентации докладов, а пока сделаем обзор наиболее интересных выступлений. В секции «Автоматизация в эпоху Индустрии 4.0» модератор форума Максименко Владимир Адамович рассказал, что стимулом развития рынка «умных» домов в России может стать ужесточение требований к ресурсосбережению и энергоэффективности при заключении госконтрактов. Минэнерго и Минстрой РФ работают над законопроектом, в соответствии с которым вместо аварийного жилья в России будут возводиться энергоэффективные «умные» дома. Жилые и общественные здания будут снабжать системами «умного» обогрева и «умного» освещения. Строительство таких энергоэффективных домов обойдется дороже всего на 5%, а экономия на отоплении и электроэнергии сохранит бюджет жильцам.

Докладчик от компании «ИнСАТ» отметил, что концепции Индустрии 4.0 соответствуют SCADA-системы четвертого поколения. В них отсутствует жесткое разделение функций по уровням, используется единое информационное пространство и облачные решения. Система четвертого поколения включает в себя функции CAD, Softlogic, SCADA, MES, ERP и BI. Выступающий также представил MasterSCADA - вертикально-интегрированную SCADA-систему российского производства, которая успешно внедрена на тысячах предприятий по всей России, в том числе, на объектах Газпром, РОСНЕФТЬ, Росатом, ИНТЕР РАО, ТГК-2.

В секции «Диспетчерское управление инфраструктурными объектами» генеральный директор компании Embedded Systems представил лабораторно подтвержденные данные о том, что использование автоматизации в системах вентиляции обеспечивает экономию ресурсов на 60%, в системах освещения – на 80%, системах отопления – на 40%. Снижение температуры в помещении на 1°C уменьшает затраты энергии на 6-7%. Развитие «умных» технологий сопровождается ростом объема данных. Для примера, 5 зданий, содержащих по 5 000 приборов и генерирующих данные с интервалом в 15 минут, создадут 876 000 000 записей в год. Для управления «умными» зданиями на основе собираемых больших данных нужна облачная платформа, интегрированная с бизнес-системами аналитики. На рынке уже существуют решения Embedded Systems, применяющие методы машинного обучения для управления климатом и рабочим пространством.

Значительная часть программы первого дня была посвящена практике автоматизации инженерных систем зданий. Куратор Санкт-Петербургского филиала KNX-User Club профессионалов России, СНГ и Балтии поднял тему ошибок, допускаемых системными интеграторами и заказчиками при работе над проектом. Компания REAL.Electro продолжила дискуссию в контексте взаимодействия партнера и дистрибьютора. О своих продуктах и реализованных на их основе проектах автоматизации рассказали представители компаний Siemens, JUNG, «Терконт», B.E.G. Россия, BE SMART, «Разумный дом», «Дизайн Студия Электроники». Обсуждение плавно перешло в формат круглого стола «Интеллектуальное здание – взгляд в будущее», по итогам которого наиболее активные участники получили заслуженные призы.

7 июня работу форума продолжила секция «Промышленная автоматизация в проектах и решениях». Профессор СПбПУ им. Петра Великого рассказал о концепции и истоках четвертой промышленной революции. Европейские инвестиции в технологии Индустрии 4.0 составят порядка 140 миллиардов евро в год. Какое место в этом процессе занимает Россия? План мероприятий «Дорожная Карта» Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению «Технет» ставит целью увеличить долю России на глобальном рынке услуг для цифрового предприятия с 0,28% до 1,5%. Объем самого рынка оценивается примерно в 773 млрд долларов, и это только часть потенциала технологий IIoT и Индустрии 4.0. Специалист компании ПРОСОФТ отметил, что внедрение промышленного интернета вещей ведет к трансформации «пирамиды» АСУ ТП в «дерево» АСУ ТП с виртуализацией процессов и самоорганизующейся сетью. Трансформация традиционных подходов в сфере промышленных сетей выводит на первый план набор стандартов Time Sensitive Network.

Выступления в секции «Технологии и новые возможности управления комфортной средой жизни» объединили технологии автоматизации с развитием архитектуры и дизайна. Представитель компании ESYLUX GmbH рассказал о решениях по созданию биодинамического освещения. Восприятие цветовой температуры человеческим глазом отвечает за правильное образование в организме гормонов мелатонина и кортизола, которые регулируют биоритмы. Мелатонин вырабатывается, когда на сетчатку глаза попадает «теплый» свет. Выработке гормона кортизол способствует «холодное» освещение. Управляя образованием мелатонина и кортизола в организме, можно добиться большей работоспособности днем, качественного сна ночью, меньшей усталости и подверженности стрессам. От компании Gira слушатели узнали об автоматизации жилых помещений на базе протокола KNX и оборудования Gira, а также о принципах работы и этапах проектирования систем автоматизации жилых помещений, практическом применении стандарта KNX в управлении освещением, об интеграции элементов управления в едином дизайне электроустановочных изделий. Также были представлены новинки оборудования Gira, включая сенсорные панели управления и решения по визуализации с мобильных устройств.

О том, как создать комфортные для жизни и работы световые сценарии, как дизайн и функциональность приборов помогают воплотить сложные идеи архитекторов, также рассказали представители компаний Embedded Systems и JUNG. Подобные вопросы на Форуме «ПТА. Санкт-Петербург 2017» поднимались впервые.

В завершение форума состоялась секция «Интеллектуальные системы безопасности» и круглый стол «Актуальные вопросы антитеррористической защиты объектов». Модератором выступил Лукьянов Виктор Алексеевич, председатель комитета по безопасности предпринимательской деятельности Ленинградской областной ТПП. Эксперт компании Bitdefender Россия рассказал, что «умные» розетки, видеокамеры, дверные замки и даже высокотехнологические игрушки помимо удобства таят в себе опасность, так как могут использоваться хакерами для проникновения в частную жизнь и в дом. Некоторые замки уязвимы к кибератакам путем перехвата пересылаемой информации, так что злоумышленнику не требуется дешифровывать сообщение. Данные с видеокамеры проходят через зашифрованное https-соединение. Однако смартфон и камера часто соединены через облачные сервисы, а направляемый в облако запрос оказывается незашифрованным. Системы «умный дом» также работают через приложение на мобильном телефоне. Злоумышленники могут взломать или заразить мобильный телефон и получить управление над всей «умной» системой. Любой гаджет, имеющий доступ в сеть – это приглашение хакера в вашу частную жизнь. Поэтому, начиная пользоваться какой-то высокотехнологичной вещью, необходимо подумать о средствах защиты от киберугроз.

Представитель компании «Равелин» сделал обзор биометрических технологий, применяемых в системах контроля и управления доступом (СКУД). Большую часть составляют задачи получения отпечатков пальцев и распознавания лиц. Меньшее распространение получили технологии считывания радужной оболочки глаза, геометрии руки, рисунка вен, голоса и почерка. В основе работы таких систем лежат сложные алгоритмы. Например, для распознавания лиц используются сверточные нейронные сети с объемом обучающей базы от 1 до 60 млн. изображений.

8 июня спонсор форума компания ПРОСОФТ провела ежегодный семинар, посвященный новинкам и серийной продукции ADLINK. Слушатели познакомились с новыми решениями в области встраиваемых систем и комплексов автоматизации.

Подробнее с новинками участников, представленных в рамках выставочной экспозиции форума можно ознакомиться здесь: https://www.pta-expo.ru/spb/2017/uchastniki/.

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