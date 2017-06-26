Главная премия рынка недвижимости. Будущее за нами!

8 июня в Golden Palace состоялась 8-ая церемония награждения ежегодной международной премии «Рекорды рынка недвижимости 2017». С самого начала заявленная тема премии и десятилетний юбилей её организатора (Московского Бизнес Клуба) предполагали что-то феерическое и масштабное, но само событие превзошло все ожидания. Размах и уровень церемонии поразил даже самую взыскательную публику. Звёзды российского шоу-бизнеса и победители шоу «Минута славы» придали событию особую масштабность. Яркая атмосфера способствовала полному погружению в мир фантастики с её космическим охватом и необычными персонажами. Гости воочию смогли увидеть, будущий облик рынка недвижимости. Церемония собрала свыше 500 гостей в великолепных вечерних нарядах, подчёркивающих тем самым торжественность и статусность мероприятия.

Неповторимую атмосферу создавали персонажи церемонии. Это колоритные Аватары, приковывающий всеобщее внимания своим потрясающим образом Терминатор, зеркальные люди и прочие самые необычные существа. Ведущими были непревзойденные Ксения Собчак и искромётный Александр Пряников. Они в неподражаемой манере захватывали внимание аудитории, превращая официальную часть в интерактивное шоу с интригующими преамбулами и шутками. Завершилась торжественная часть выносом космического торта, а хедлайнеры развлекательной программы Ирина Салтыкова и группа «Отпетые мошенник»и до полуночи не отпускали публику. Особенно следует отметить грандиозное открытие церемонии. Дива Плавалагуна из кинофильма «Пятый элемент» исполнила свою виртуозную Арию. А открывающий видеоролик призван был показать гостям, каким должен стать в будущем рынок недвижимости и кто его двигает вперёд.

Победители награждались в 29 номинациях по итогам трех этапов голосования: народного, жюри и профессионалов. В 2017 году количество участников вновь превысило прошлогоднюю планку и составило 1567, тем самым побив новый рекорд. Таким образом свой 10-летний юбилей Московский Бизнес Клуб отмечал с большим размахом и с новыми достижениями.

Победителем в номинации Grand Prix стал Жилой комплекс «Династия», Sezar Group, набравший 41 361 голосов по итогам народного голосования. Именно этот проект выбрали посетители сайта www.recordi.ru. Данный проект демонстрирует и рекордные темпы продаж: «За пять месяцев с момента старта продаж в декабре в жилом комплексе «Династия» реализовано более 70% квартир», — сообщили в компании, подчеркнув, что объем первой очереди составляет более 40 тыс. кв. м, а средняя стоимость сделки — 12 млн. руб.

Наиболее соответствующей и знаковой для тематики премии нынешнего года стала номинация Инновационный объект №1. Здесь свою победу по праву получил концептуальный проект LOFTEC компании КОЛДИ. LOFTEC - это супер-современный лофт: консьерж-робот на ресепшн, голосовое управление лифтом, зарядки для электромобилей, бесконтактное открытие дверей. Мобильное приложение LOFTEC позволяет настраивать системы «умного дома» для каждого апартамента – управление освещением, микроклиматом, бытовыми приборами, аудио и медиа-системами с телефона в любой точке мира. Приложение – это также он-лайн взаимодействие с управляющей компанией или заказ услуг партнёров (доставка продуктов, заправка или мойка автомобиля, бронирование столика в ресторане и т.д.). Футуристический образ жизни становится реальностью в LOFTEC.

Премьерой 2017 года на рынке недвижимости стал ЖК «ЦЕНТР-СИТИ». Знаковый столичный проект состоит из 10 зданий переменной высотности до 53 этажей и является первым комплексом жилых небоскребов. Таким образом, отличительной чертой жилого комплекса являются шикарные видовые характеристики – окна высоток выходят на ММДЦ «Москва-Сити» и набережную Москвы-реки. «ЦЕНТР-СИТИ» располагается на территории Большого Сити и удачно вписывается в систему транспортного сообщения столицы. Помимо близости к ТТК и Кутузовскому проспекту, в 150 метрах от комплекса строится станция метро «Шелепиха» (открытие в 2017 году), а также уже функционирует одноименная станция МЦК.

Наиболее уверенно позиционировалась в 2017 году, став победителем в номинации Бренд года, компания INGRAD. Крупные реализованные и новые перспективные проекты обеспечили компании высокий рейтинг и популярность не только среди покупателей, но и в профессиональном сообществе, подарив ей победу в крупнейшей международной премии рынка недвижимости.

Жилой комплекс «Невский» концерна «КРОСТ» стал лучшим «Объектом 5 звезд». Проект был удостоен этой награды за свои уникальные потребительские качества. «Невский» – первый комплекс в России, который построен в морской стилистике. Проект интерьеров разработал знаменитый дизайнер люксовых яхт Эван Маршалл. На территории создается пешеходная зона с парковыми пространствами, аллея с голубыми елями, роллердром и ледовый каток, профессиональный теннисный корт, развивающие и обучающие площадки для детей. Рядом расположен Головинский канал, благоустроенный Концерном, с уютными зонами отдыха, лодочным причалом и уличными кафе.

Новостройкой Москвы, удостоившейся первого места, стал жилой квартал «Любовь и голуби» компании СМУ-6 Инвестиции. Жилой комплекс расположен по адресу ул. Дегунинская, вл.5 в шаговой доступности от метро. Данный жилой комплекс характеризует концепция «двор без машин», подземный паркинг и богатая инфраструктура вокруг. Архитектуру проекта разработало именитое бюро «Speech». Для всех квартир в жилом комплексе предлагается ремонт в 3 различных стилях.

А вот Жилым кварталом Москвы №1 оказался проект Петра Алексеева, 12а группы компаний «Инград». Здесь отличительными чертами стали уникальная архитектура комплекса и комплексное благоустройство придомовой территории. Немаловажным аспектом стала и локация – ЖК находится в Можайском районе столицы, вблизи природного заказника «Долина реки Сетунь».

В свою очередь жилой комплекс «Олимп», Glorax Development оказался лучшим проектом в номинации Жилой квартал Подмосковья №1. «Олимп» расположен в центре подмосковного города Хотьково. Девятиэтажный монолитный комплекс европейского формата возводится по авторскому архитектурному проекту. Общая площадь составит более 50 000 кв. м. В проекте реализован принцип «двор без машин», а собственная инфраструктура включает вместительный паркинг, благоустроенную территорию и многофункциональный спортивный комплекс. «Олимп» - это визитная карточка города, проект, задающий новые стандарты комфортной жизни в Сергиево-Посадском районе Московской области.

Первым коттеджным поселком стал проект «Ясногорье» компании LANDWERK. Ясногорье – это сочетание заповедной природы и комфортного проживания по доступной цене. Эко-поселок расположен в Ясногорском районе Тульской области в 90 км от столицы по скоростной трассе М-4 Дон в красивом и экологически чистом месте в окружении березового леса. Экологическое расположение подтверждено сертификатом соответствия. Поселок обеспечен круглосуточной охраной, а в близи – река Ока и обустроенный пляж. Территория поселка включает в себя уникальную парковую зону из 4-х гектаров красивейшего леса. В поселке разбиты сады и аллеи, сделаны детская и спортивная площадки, а также мини-зоопарк. Поселок «Ясногорье» обеспечен всеми коммуникациями: уже построены дороги, подведено электричество и работает водопровод.

Среди региональных проектов особенно выделился Комплекс апартаментов и таунхаусов «Fellini» от «IPT Group», заняв первое место в номинации Региональный объект №1. Комплекс апартаментов и таунхаусов Fellini расположен в центре города Геленджик. Корпуса апартаментов и таунхаусы расположены на одной закрытой охраняемой территории в окружении пицундских сосен на второй линии от моря. На территории комплекса два открытых бассейна – взрослый и детский, детская площадка, места для отдыха и парковки. Апартаменты предлагаются собственникам с отделкой «под ключ» по индивидуальным проектам. Управление комплексом включает в себя гостиничный сервис – консьерж-службу, уборку, услуги прачечной и химчистки, доставку еды, услуги трансфера и многое другое. До аэропорта 15 минут на машине. В ближайшей перспективе в шаговой доступности появится гольф-клуб, яхт-клуб, центр косметологии и эстетической медицины.

Комплекс особняков «Art Residence» от STONE HEDGE показал себя лучшим в номинации Малоэтажный комплекс №1. Этот уникальный дизайнерский проект расположен в центре Москвы, в двух шагах от Тверской улицы. Комплекс состоит из комфортных малоэтажных зданий, своим обликом напоминающих европейские городские особняки. Находясь на его территории, можно ощутить все плюсы большого города, потому что здесь он не подавляет своими масштабами, а соразмерен и дружелюбен человеку. Атмосферу легкости создают отличающиеся безупречным вкусом пешеходные улочки и уникальные арт-объекты. Art Residence – это настоящий коктейль из конструктивистского винтажа и новейших архитектурных решений. Кирпичная кладка, отсылающая нас к старым добрым английским лофтам, гармонично сочетается в проекте с ультрасовременными деталями из стекла и алюминия, уютным деревом и даже элементами классики.

Не случайно в номинации Семейный проект №1 стал жилой квартал "Столичный", Главстрой Девелопмент. ЖК «Столичный» - семейные квартал со всей необходимой инфраструктурой, в непосредственной близости от которого находится Пестовский парк и Саввинские пруды. В прошлом году "Столичный" был назван самым экологичным жилым комплексом Подмосковья. Особое внимание в "Столичном" уделено семьям с детьми. Здесь предусмотрены три детских сада на 520 мест, две школы на 2000 учащихся, два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейном и детской спортивной школой, а также торгово-развлекательный комплекс с кинотеатром площадью 5000 кв. м. Для будущих жителей здесь создано тщательно продуманное и удобное пространство. Комфортные жилые дома, инфраструктура в шаговой доступности, автономная система инженерных сетей и сооружений – все это характеризует «Столичный» как полноценный городской микрорайон, удобный для жизни, работы и отдыха.

Обладателем наиболее уникальной архитектуры оказался объект «Достояние» Галс-Девелопмент, что неоднократно отмечалось многими специалистами. Таким образом ЖК «Достояние» стал победителем в самой эстетической номинации Архитектурное решение №1. Проект представляет собой три монументальные башни, которые получили название «Наука», «Культура» и «Искусство». Архитектурный проект разработан мастерской «ГРАН» под руководством заслуженного архитектора России Павла Андреева. Фасадные решения выполнены по канонам стиля «сталинский ампир» и объединяют в себе элементы позднего классицизма и ар-деко. В комплексе представлено 417 квартир, включая 6 панорамных пентхаусов с открытыми террасами и возможностью установки каминов.

В номинации Выбор покупателя победил проект «Новое Медведково» группы компаний «Инград». Современный проект комплексного освоения территории в подмосковном городе Мытищи и правда является одним из самых популярных объектов компании. Сдержанная архитектура, современные технологии, богатая инфраструктура, включающая магазины, предприятия сферы услуг, дошкольные образовательные учреждения и школы – это именно то, что выбирает современный покупатель. Отдельно стоит сказать и про образовательную часть – уникальная школа, площадью 21 тыс. кв. м с углубленным изучением иностранных языков, бассейном и футбольным полем откроется уже этой осенью!

В качестве лучшего объекта коммерческой недвижимости был отмечен офисный центр «NEO GEO» от компании STONE HEDGE. Хотелось бы отметить следующие особенности объекта: удачное расположение, яркий архитектурный облик, продуманная до мелочей концепция и развитая инфраструктура. Дизайнерский бизнес-центр «NEO GEO» – это больше чем офисный комплекс, это настоящий «город в городе». На площади 130 тыс. кв.м. создано все, что необходимо жителю современного мегаполиса. Не выходя за пределы бизнес-центра, сотрудники и руководители размещенных здесь компаний могут эффективно трудиться и полноценно отдыхать, делать покупки и заниматься спортом, устраивать конференции и решать любые вопросы. Главной архитектурной особенностью проекта являются 8 дизайнерских атриумов, в которых можно проводить как крупные мероприятия, например спортивные соревнования или художественные выставки, так и частные события арендаторов и собственников помещений комплекса.

Главным героем рынка недвижимости в 2017 году стал Максим Гасиев, президент Группы ПСН, став персоной №1.

А главным строителем города будущего стал концерн «КРОСТ», за что и был отмечен в номинации Девелопер №1. Концерн «КРОСТ» – единственный инновационно-строительный холдинг в России, который с 2000 года реализует масштабную программу реконструкции ветхого жилья первого этапа индустриального домостроения, привлекая лучших архитекторов-урбанистов мира и развивая собственное инновационное производство строительных материалов. За 25 лет Концерн «КРОСТ» реконструировал и построил более 800 объектов, среди которых жилые дома, школы, детские сады, торговые центры, спортивно-оздоровительные комплексы, храмы и промышленные объекты. Проекты компании неоднократно становились победителями престижных международных архитектурных конкурсов.

Объектом премиум-класса №1 стала «Резиденция на Покровском бульваре» от компании «Лидер-Инвест». «Резиденция на Покровском бульваре» – элегантное здание европейской архитектуры, искусно вписанное в историко-архитектурную среду знаменитого Покровского бульвара. Выверенные формы дома гармонично соединяют в себе традиции прошлых столетий и современную архитектуру. Основной зрительный акцент сделан на угловой части резиденции, имеющей скругленную форму и обращенной окнами на бульвар. В доме всего 45 апартаментов, из окон которых открываются неповторимые виды на старую Москву. Из расположенного на первом этаже просторного вестибюля можно попасть в уютный внутренний двор. Здесь же располагаются комфортные зоны для общения жителей, приема гостей и деловых встреч. На двух подземных уровнях размещается паркинг на 62 автомобиля. Здание оснащено суперсовременными системами энергосбережения, кондиционирования и вентиляции, а также комплексной многоуровневой системой безопасности, гарантирующей жильцам абсолютный комфорт.

Жилой квартал «Династия», Главстрой Девелопмент был выделен как лучший среди региональных проектов бизнес-класса. ЖК «Династия» – самый стильный жилой квартал Ярославля, прекрасно дополняющий уникальный архитектурный облик одного из городов Золотого кольца России. Жилой квартал расположен в историческом центре Ярославля, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Концепция ЖК «Династия» разрабатывалась в мастерской известного архитектора Максима Атаянца. В проекте органично взаимодействуют стиль флорентийской классики, подаривший миру знаменитые соборы и дворцы Италии, и современный опыт организации жилых и общественных пространств. Архитектурная концепция позволила обеспечить автономность района, при этом гармонично интегрировав его в городскую среду. Жилой квартал располагается двумя группами, объединенными центральной внутриквартальной площадью, вдоль которой расположены магазины, кафе, рестораны и т.д. В непосредственной близости находятся школы и детские сады, торговые центры и т.д.

Высокий уровень всех номинантов отмечается многими экспертами, но, как говорится, «в семье не без урода». И самым нелепым проектом по итогам премии стал Проект Истории Музыки, Музей Научной Фантастики и Зал Славы (США), удостоившись особой награды «Золотое бревно».

Московский Бизнес Клуб выражает благодарность партнерам премии «Рекорды рынка недвижимости 2017»: крупнейшему банку России «Сбербанк», Группе компаний «КОРТРОС» и корпорации «ТЭН», компаниям «Гранель» и «Digital Mind»; нашему генеральному информационному партнеру – Издательскому дому «Коммерсантъ»; автомобильному партнеру «БорисХоф» - официальному дилеру БМВ; шоколадной фабрике «Конфаэль», отелям: «Capsis Elite Resort» и отелю «Mulia Resort&Villas»; шампанскому дому «Золотая балка», алкогольному партнеру –«Лудинг» и водке «Organika»; косметическим партнерам: гомеопатической косметике – «Neu Kosmetik»; австралийской косметике «Ausganica»; оздоровительному партнеру – клинике-санаторию «Ревиталь парк», сети центров криомедицины «Grand Clinic», парфюмерному бренду – «Theatre des parfums», салону проката вечерних платьев «Fresh dress», партнеру по вип-сувенирам «Sungift», кондитерскому ателье тортов «Крем-Эль»; кофейному партнеру «Дом Кофе»; меду «Peroni», компании по индивидуальному пошиву одежды – «Vestoro»; дизайн-партнеру «Frisk Fisk», рекламному агентству – «Бартер Медиа групп»; ресторану-теплоходу «Ривер Палас» и Компании по правильному и здоровому питанию – «Proвкус».

Премия «Рекорды рынка недвижимости», учрежденная Московским Бизнес Клубом, ставит своей целью развитие российского рынка недвижимости и формирование новых стандартов качества девелоперских проектов. Основная миссия премии «Рекорды рынка недвижимости» - помощь покупателю в поиске и выборе жилых, коммерческих, загородных и зарубежных объектов по запрашиваемым критериям в Москве, России и за рубежом.