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Понедельник, 26 Июнь 2017 08:28

Форум «Экспорт в приоритете» – уникальная возможность повлиять на госпрограмму поддержки российских производителей на международных рынках

forum 29 июня Экспорт в приоритете1111

Первый  российский БИЗНЕС-ФОРУМ «ЭКСПОРТ В ПРИОРИТЕТЕ: Как преодолеть барьеры и реализовать экспортный потенциал импортозамещающей продукции» имеет шанс стать судьбоносным для его участников.

В рамках трех стратегических сессий форума, в которых примут участие все те, кто определяет «внешнеэкономическую погоду» и кто на практике реализуют программы государственной поддержки экспорта, вы не только подробно узнаете о том, как поучаствовать в ней, но и сможете  повлиять на характер и содержание программы. Ведь бизнес-форум  «Экспорт в приоритете» (полная программа форума – здесь) выстроен таким образом, что центром сессии становится свободная дискуссия с участием всех докладчиков и гостей по каждой из тем сессии.

   Бизнес-форум - эксклюзивная возможность не только услышать, но и быть услышанным, рассказать о собственных проблемах и своем взгляде на то, какой именно должна быть поддержка российских производителей на глобальных мировых рынках.

Среди подтвердивших участие хедлайнеров форума:

Руководитель АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков;

Заместитель министра экономического развития РФ Станислав Вокресенский;

Заместитель руководителя ФТС России Татьяна Голендеева;

Директор департамента международного сотрудничества Минсельхоза России Ольга Гаршина;

Директор департамента стратегического развития и проектного сотрудничества Минпромторга России Алексей Ученов.

В форуме примут участие российские и иностранные эксперты в области ВЭД и представители бизнеса, которые достигли значительных успехов в экспорте своей продукции на международные рынки.                

Регистрация на форум продолжается. Для участия в Форуме «ЭКСПОРТ В ПРИОРИТЕТЕ», организаторами которого являются Оргкомитет Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет» и «Российская газета»,  необходимо подать заявку на сайте форума: http://prioritetaward.ru/forum. Количество мест ограничено.

 

Ждем Вас 29 июня 2017 года в медиа-центре ФГБУ «Редакция «Российской Газеты» (Москва, ул. Правды, 24).

 

 

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Опубликовано в Новости индустрии

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