Калужская и Рязанская области поделились опытом работы в сфере развития энергосберегающих технологий и торговли

23 июня в Калуге состоялась встреча губернатора области Анатолия Артамонова с делегацией Торгово-промышленной палаты Рязанской области. Общение проходило в формате делового завтрака на площадке Торгово-промышленной палаты региона.

В ходе встречи состоялся разговор о взаимодействии предпринимательского сообщества Калужской и Рязанской областей, обмен опытом в сфере развития энергосберегающих технологий в области жилищно-коммунального хозяйства, торговли.

Анатолий Артамонов познакомил представителей Рязани с опытом региона по переводу малоэтажных многоквартирных домов на поквартирное отопление, проводимого в рамках исполнения «майских указов» Президента России о повышении качества жилищно-коммунальных услуг и обеспечении социальной защиты населения от роста тарифов на ЖКХ.

«Калужской области в отличие от многих регионов удалось избежать повышения платы жителей за отопление. На протяжении нескольких лет мы ведём системную работу по переводу домов на индивидуальное отопление. Все граждане могли воспользоваться субсидией, выделяемой муниципальным образованиям, на приобретение отопительных котлов, провести их установку с помощью муниципалитета. И все, кто перешел на индивидуальное отопление, стали платить меньше», - отметил он.

Представители Рязанской области рассказали об организованной в регионе социальной поддержке малоимущих граждан. По словам президента ТПП Рязанской области Татьяны Гусевой, в октябре 2012 года был дан старт социальной программе «Забота». «Программа позволила не только оказывать реальную помощь людям с невысоким достатком, но и поддержать местных производителей продуктов питания и торговли. Администрацией муниципального образования совместно с торгово-промышленной палатой была сформирована специальная торговая сеть для малоимущей и льготной категорий населения, где они по специальным картам могли покупать те или иные продукты. Рязанская ТПП привлекла к участию в программе и заключила договоры с самыми лучшими производителями продуктов питания в регионе. Магазины социальной торговой сети созданы в каждом районе города. Итоги работы программы свидетельствуют, что она развивается довольно активно и эффективно», - рассказала она.

Подводя итоги встречи, Анатолий Артамонов акцентировал внимание на необходимости организации целевой помощи со стороны государства именно тем группам населения, которые нуждаются в поддержке. «Президент России Владимир Путин не раз обращал внимание на необходимость поддержки малоимущих граждан. И, конечно, опыт Рязанской области будет изучен и самое интересное будет применено в Калужской области», - резюмировал он.

Пресс-служба Правительства Калужской области