Рынок сухих строительных смесей вскоре станет ещё прозрачней. Контрафакту не быть.

Уже летом 2017 года запланировано утверждение изменений в Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации соответствия со следующими изменениями:

а) дополнить единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации , утверждённый указанным постановлением, разделом следующего содержания:

- Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления

б)дополнить единый перечень продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утверждённый указанным постановлением:

-Смеси и растворы строительные.

По материалам пресс-центра Ассоциации "СПССС"