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Понедельник, 26 Июнь 2017 07:56

Рынок сухих строительных смесей вскоре станет ещё прозрачней. Контрафакту не быть.

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Уже летом 2017 года запланировано утверждение изменений в Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации соответствия со следующими изменениями:

а) дополнить единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации , утверждённый указанным постановлением, разделом следующего содержания:

- Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления

б)дополнить единый перечень продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утверждённый указанным постановлением:

-Смеси и растворы строительные.

 

По материалам пресс-центра Ассоциации "СПССС"

www.spsss.ru; И страница в Фейсбуке https://www.facebook.com/DRYMIXmanufactors/
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Опубликовано в Новости индустрии
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