Подписана «дорожная карта» по взаимодействию Минстроя России и ПАО «Газпром»

16 июня 2017 года Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов подписали «дорожную карту» по взаимодействию Минстроя России и ПАО «Газпром». В мероприятии принял участие начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

В дорожной карте отражены этапы сотрудничества в совершенствовании законодательного регулирования строительства и капитального ремонта магистральных трубопроводов, формирования предложений, устанавливающих особенности правового регулирования саморегулирования в строительстве, а также проведения государственной экспертизы проектной документации. В том числе, план мероприятий предполагает формирование совместной рабочей группы Минстроя России, Главгосэкспертизы России и ПАО «Газпром» по вопросам взаимодействия в рамках реформирования системы ценообразования и сметного нормирования в строительной отрасли страны, рассмотрение проектов нормативных и методических документов в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве в рамках Экспертного совета Главгосэкспертизы России, а также проведение совместных совещаний и круглых столов по вопросам экспертизы проектной документации объектов ПАО «Газпром». Дорожная карта подписана в развитие Соглашения о сотрудничестве, заключенногона Петербургском международном экономическом форуме.

Открывая мероприятие, глава Минстроя России сообщил присутствующим, что в рамках реализации договоренностей планируется переход к использованию технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства. «Внедрение этой современной технологии необходимо отрасли для моделирования всего жизненного цикла здания, от проектирования до сноса. Мы только приступили к этой работе, и надеюсь, что, объединив усилия с компанией «Газпром», добьемся скорейшего ее завершения», - добавил министр.

В свою очередь, начальник Главгосэкспертизы Игорь Манылов напомнил, что проекты нефтегазового комплекса сегодня входят в число доминирующих по предоставлению на государственную экспертизу. «В 2017 году Главгосэкспертиза России рассмотрит около 130 проектов строительства объектов капитального строительства в этой сфере. Некоторые из них уже находятся в работе у экспертовГлавгосэкспертизы», - сообщил Игорь Манылов. Начальник Главгосэкспертизы России особенно подчеркнул важность развития стадии предэкспертизы, так называемой нулевой стадии проектирования. «Мы готовы к сотрудничеству, более того, мы хотим быть максимально полезными всему профессиональному сообществу и стремимся к тому, чтобы проектно-сметная документация до входа к нам была качественно проработана.Стадия предэкспертизы будет способствовать достижению этой цели», - отметил Игорь Манылов. Переход на двухэтапное проектирование, по мнению Главгосэкспертизы, поможет решить проблемы, связанные с качеством подготовки проектно-сметной документации». Речь идет не только о возвращении в стадию обоснования инвестиций, а о внедрении дополнительной услуги по оказанию Главгосэкспертизой России консультативной помощи заявителям в части подготовки документации и прохождения процедуры экспертизы. Сегодня рассмотрение проектно-сметной документации по объектам капитального строительства показывает, что практически каждый проект содержит ошибки: от примитивных недочетов в исходно-разрешительной документации до серьезных аварийно-опасных ошибок. «В этой ситуации эксперты должны изыскать все возможности, чтобы предложить заказчикам строительства и проектным организациям новую услугу, которая не просто поможет им потом пройти саму процедуру государственной экспертизы, но и окажет серьезное влияние на повышение уровня проектирования в стране», - добавил Игорь Манылов.