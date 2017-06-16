Владимир Жидкин о пятилетних итогах новых территорий столицы

14 июня 2016 года в Информационном центре Правительства Москвы (Новый Арбат, д. 36, здание Правительства Москвы) состоялась пресс-конференция руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы В.Ф. Жидкина: «Пять лет новым территориям столицы: итоги и перспективы».

Пресс-конференция началась вступительным словом Владимира Федоровича Жидкина: «У нас действительно грядет знаменательная дата – 1 июля будет пять лет с тех пор, как эту территорию присоединили к Москве. Эта первая пресс-конференция, которая посвящена пятилетию Новой Москвы.

Я хотел бы рассказать, что мы за этот период сделали, какие у нас планы на будущее и насколько на сегодняшний день эти планы реализовываются в соответствии с теми решениями, которые были приняты в момент передачи этой территории Москве.

Первое – это документы территориального планирования, мы всегда с этого начинаем наши выступления, потому что для развития любого мегаполиса, крупного города генеральный план, проекты планировок, территориальная схема являются одними из самых главных документов, без которых город развивать нельзя. Нам удалось разработать три основных документа в короткие сроки: территориальная схема, генеральный план и правила землепользования и застройки. Мы часто бываем в больших городах и когда мы встречались с руководителями строительных комплексов всех этих городов, для всех самым сложным этапом является разработка генерального плана. Потому что любой подобный документ требует общественного обсуждения с жителями. Что обсуждается на публичных слушаньях? Дороги, инженерные сети, застройка полей какими-то новыми объектами. Сама процедура принятия решений происходит сложно. У нас генеральный план был принят в этом году, правила землепользования и застройки были утверждены в текущем году. Первые два года мы работали по территориальной схеме. Это позволило нам постепенно интегрировать территориальную схему с последующим генеральным планом.

Также хотелось бы в этой части сказать о проектах планировок. В момент, когда принималось решение по разработке генерального плана, мы общались с Сергеем Семеновичем Собяниным и он нам сказал: «Разделите территорию на 80-85 участков площадью 1,5-2,0 тыс гектар и уже подробно по каждому участку разработайте размещение дорог, инженерных коммуникаций, головных инженерных объектов, школ, детских садов, чтобы потом не было проблем по увязке отдельных проектов планировок между собой». Параллельно с разработкой генерального плана, территориальной схемы и правил землепользования и застройки, мы работали над разработкой проектов планировок и большая часть проектов у нас проработана, половина из них прошли публичные слушанья, при чем все проекты планировок были согласованы с населением. Хотя нам приходилось как в генплане, так и в проекте планировок, учитывать все замечания, поступившие от населения. Сейчас все документы у нас в порядке.

Когда мы говорим о разработке документов территориального планирования и проектируем любой жилой комплекс, главным нашим принципом является создание комфортной среды для жизни человека. Мы действительно руководствуемся этим принципом размещая любой жилой объект, какое-то предприятие. Мы делаем все, для того чтобы среда была комфортная для жизни человека. Также есть такой принцип, как мобильность подъезда к любому объекту Новой Москвы. Для этого разработана транспортная схема, где есть метро, железная дорога с электричками, трамваи, другие виды общественного транспорта, личный транспорт, транспортные пересадочные узлы. Для того, чтобы у жителей была мобильность, при которой он не более 30 минут тратит на самую длительную поездку для того чтобы приехать на работу, посетить социальный объект, объект культуры, объект отдыха.

Вопрос в том, есть ли ресурс у территории Новой Москвы, для того чтобы создать комфортную среду и комфортные условия для жизни человека? Да, такой ресурс есть. У нашей территории есть свои особенности: ее площадь гораздо больше, чем у Москвы исторической, постоянно проживающих жителей всего 320 тыс человек. Для такой территории это мизер. Это показывает наличие большого ресурса под размещение новых граждан. У нас есть свободных земельных участков 40 тыс гектар, они не застроены. На этих участках мы сможем разместить любые объекты. Площадь природных территорий и лесов 76 тыс гектар. Это больше половины. Я не знаю, какие города еще имеют такой экологический ресурс. 175 объектов культурного наследия, что тоже очень важно для комфортной жизни населения. Два аэропорта на территории Новой Москвы. Это также улучшает транспортную мобильность. Есть потенциал под размещение производственных объектов, которые не будут мешать проживанию людей. Потенциал под размещение жилых объектов и свободные территории, для того чтобы построить большое количество дорог. Пока в генеральном плане предусмотрена 1,2 тыс км дорог. Это будут магистральные дороги, пяти-шести полосные. При этом я не говорю о дорогах, которые расположены в крупных жилых комплексах, соединяющие между собой магистральные артерии. Если учитывать все эти дороги, общая протяженность их составит более 6 тыс км.

За последние 5 лет на территории Новой Москвы было сделано очень многое. У нас было построено четыре магистральных автодороги, 8 млн кв.м жилья, 47 социальных объектов, 3 млн кв.м объектов нежилой недвижимости, 2 станции метро, создано 100 тыс рабочих мест создано и построено пять крупных парков. Большой объем средств был выделен на реализацию таких проектов, но при этом большая часть средств была предоставлена инвесторами. Это очень важно для развития территории, потому что экономит бюджетные средства. В проектах участвуют и бизнес, и крупные риэлтерские компании, и город. Все решения принимаются Сергеем Семеновичем Собяниным, и только благодаря его решительности удалось сделать так много. Я считаю, что большим нашим достижением является то, что очень быстро на территории Новой Москвы появилось метро.

Теперь коротко по каждому разделу. Что сделалось по социальным объектам? Построено 7 учреждений здравоохранения, в основном это поликлиники, которые располагаются в тех населенных пунктах, где они необходимы. Где на момент передачи были проблемы с учреждениями здравоохранения. В первые годы мэром было принято решение о строительстве четырех поликлиник в тех населенных пунктах, где их вообще не было. За это время было построено 10 школ, часть из которых построена на средства инвесторов. Были построены детские сады там, где население в них нуждалось. На сегодняшний день эта проблема решена и дефицита мест в детских садах на территории Новой Москвы нет. И построено пять крупных парков. Это перечень социальных объектов.

Что касается следующего направления – создания мест для приложения труда, у нас в этом направлении тоже большие успехи, которых мы достигли за этот период. Мы создали 100 тыс рабочих мест, причем 20 тыс – рабочие места в строительном комплексе. Учитывая, что большое количество объектов строится на территории Новой Москвы, рабочие места на стройках всегда есть. И около 80 % рабочих мест у нас в разных сферах труда: образование, медицина, логистика, производство, торговля, инновационные технологии. Очень большой спектр мест приложения труда для того чтобы жители Новой Москвы могли себе найти работу по профессии и по интересам. В то же время хотелось бы отметить, что количество выезжающих на работу из Новой Москвы снижается. Независимая компания проводила мониторинг на новой территории, из 100 % жителей только 37 процентов выезжают на работу в Москву, а 63 % остается работать на новой территории. Когда мы разрабатывали генеральный план, мы решили, что, если мы достигнем планки в 60 %, это будет очень высокий уровень.

Мы, как Департамент, занимающийся строительством, в первую очередь рассказываем о своих объектах. Я хотел бы отметить и другие моменты, в которых есть серьезные достижения: повысился уровень и доступность образования на новой территории, создаются новые спортивные объекты в различных муниципальных образованиях, выросло качество медицинских услуг на территории Новой Москвы, улучшилась транспортная доступность и у людей появилась возможность перемещаться на общественном транспорте, появилась возможность получения госуслуг, улучшилось состояние экологической среды, улучшается туристическая привлекательность территории.

Что касается госуслуг: сегодня можно записаться к врачу без очереди, через интернет, появился электронный дневник школьника у всех учащихся на новой территории. Можно оплатить ЖКХ, устроить ребенка в детский сад через госуслуги.

Если говорить о перспективе развития этой территории до 2035 года, здесь имеет значение создание мест приложения труда, потому что данная позиция является драйвером развития Новой Москвы. Создание рабочих мест привлечет приток средств в бюджет Москвы и бюджет Новой Москвы. До 2035 года по генеральному плану планируется создать около миллиона рабочих мест. Если сегодня с новой территории мы получаем налогов около 30 млрд руб., то к 2035 году можно будет получать 300 млрд руб.

Наша цель – обеспечить всех жителей Новой Москвы рабочими местами, а также обеспечить приток средств в бюджет Новой Москвы. Для того чтобы это организовать, мы постоянно мониторим опыт других городов мира. Мы путешествуем, общаемся, изучаем то как они создавали и создают рабочие места, то как они выбирают отрасли, которые стоит развивать в своих городах.

Следующее направление – создание транспортного каркаса. Я уже говорил о том, что мы сделали за пять лет. Также у нас есть планы по созданию новых объектов на ближайшие 18 лет. Это строительство трамвайных линий общей протяженностью 185 км, строительство новых дорог – 703 км, также реконструкция уже существующих дорог. Планируется строительство 65 км новых линий метрополитена. Всего объем инвестиций в строительство дорожной инфраструктуры предполагается будет составлять около 600 млрд руб.

Также расскажу вам про остальные показатели, которые предусмотрены генеральными планом. Я уже говорил, что мы планируем создать около миллиона рабочих мест, построить 1,2 тыс км дорог, создать 9 станций метрополитена, 125 объектов здравоохранения, построить 86 крупных парков. Под парки генеральным планом предусмотрено около 12 тыс гектаров. Мы построим 700 спортивных объектов для популяризации спорта, 320 детских садов и 170 школ. Мы считаем, что вся работа, которую я озвучил, набирает положительную динамику и это позволит создать комфортные условия проживания людей на территории Новой Москвы. Я коротко рассказал о том, что было сделано за прошедшие пять лет и рассказал о наших планах на ближайшие 18 лет».

Далее В.Ф. Жидкин ответил на вопросы журналистов.

- вопросы корреспондента журнала «Строительная Орбита» - Хотелось бы узнать, в связи с кризисом изменились ли какие-то показатели по приросту населения? Не стало ли меньше запланированных цифр? Как Вы думаете, дальнейшее увеличение роста жителей в Новой Москве будет совпадать с Вашими планам или Вы будете делать корректировки? Какой процент сейчас построенного жилья не заселен?

- В.Ф. Жидкин - В момент присоединения было всего 230 тыс, сейчас почти 330 тыс. 100 тыс людей добавилось. Это соответствует нашим планам. Половина из них – те, кто приехали вновь: купили квартиры и заехали, а вторая половина раньше проживала, но не была прописана. Сейчас они потихоньку прописываются.

Корректировки мы будем делать всегда в ходе реализаций проектов. Потому что обстановка в стране все время меняется, меняется макроэкономический климат, тренды в России в целом. Небольшие корректировки будут, но по сегодняшней ситуации я могу сказать, что мы вполне можем к 2035 году достичь уровня, который был запланирован изначально – 1 млн рабочих мест и 1,5 млн жителей на новых территориях.

По поводу квартир, которые не заселены. Мне подсказывают коллеги, что сейчас на рынке представлено 11 тыс квартир, ну такое количество квартир всегда представлено на рынке. Это тот объем, который создается и представляется на продажу.

Надо понимать, что незаселенные квартиры бывают, когда люди купили, но пока еще ремонт не сделали или купили и пока жить там не хотят. Сложно определить по каким причинам эти квартиры не заселяются. Я считаю, что 80-90 % пока не заселены, потому что ремонт не завершен. В основном квартиры покупаются на стадии строительства. Мы не можем их считать незаселенными.

Всегда на рынке около 500-600 тыс кв.м жилья представлены на продажу. Это квартиры, которые предлагаются инвесторами в жилых комплексах, где уже начато строительство. Как только выставленные квартиры продали, тут же появляется новый жилой комплекс. Готовые квартиры убывают, а новые прибывают в продажу.

Годовой объем продаж примерно равен объему ввода жилья. Мы в год примерно вводим порядка 1,7 млн кв.м жилья. В год продается 1,7 млн кв.м, а в моменте на рынке представлены 600-650 тыс кв.м. Если бы на рынке объем представленных квартир ежеквартально увеличивался, можно было бы говорить о том, что ежемесячно квартир продается меньше, чем ранее. Учитывая, что в моменте всегда 600 тыс кв.м и этот показатель практически не меняется, мы можем говорить, что у нас все что представляется - продается. Пока динамика продаж на наших территориях не снижается.

- Каков объем инвестиций в Новую Москву?

- В.Ф. Жидкин – Инвесторы вложили в развитие новой территории значительные средства. Это означает, что территория в инвестиционном плане привлекательная и динамика положительная.

Если в целом говорить о стоимости проекта, то до 2035 года, если говорить в сегодняшних ценах, предполагается проинвестировать порядка 7,5 трлн руб. Вы должны понимать, что с учетом инфляции эти цифры могут меняться. Из этой суммы около полутора триллионов будут составлять государственные средства и средства, вложенные крупными государственным корпорациями, и порядка 6 трлн руб. – деньги инвесторов.

- Распространяется ли программа реновации на Новую Москву?

- В.Ф. Жидкин - Программа реновации касается ветхого жилого фонда, который на наших территориях тоже есть, касается 262 жилых домов, сейчас 67 домов попали в перечень голосования. По ним проходят голосования по вопросу: включать или не включать эти дома в программу реновации. В ближайшее время голосования закончатся, и будет определен список домов, которые будут участвовать в программе реновации. Жители отдельных муниципальных образований при желании могут переехать в другие районы в жилые комплексы. При этом в каждом реновируемом районе есть стартовая площадка.

Что я хотел сказать в итоге? Наше удовлетворение на сегодняшний день состоит в том, что этот проект идет сбалансировано по всем направлениям. Мы не упустили ни одной позиции: дороги, инженерия, рабочие места, школы, детские сады и так далее. Это многопрофильный комплексный подход развития всей территории Новой Москвы.