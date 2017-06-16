III Международная отраслевая деловая конференция «Белый камень-2017» Индустрия развития силикатных строительных материалов

19-20 июля 2017 года г. Ярославль, Россия
Ключевые направления работы конференции:
• Обзор рынка стеновых материалов
• Антикризисные методики управления
• Презентация новой нормативной документации
• Обмен опытом в области технологии производства силикатного кирпича
• Демонстрационные показы новых технологий возведения кладки
• Экскурсия на Ярославский завод силикатного кирпича: передовое предприятие России, масштабная реконструкции, выпуск блоков системы Quadro
К участию приглашаются:
• Производители силикатных изделий
• Проектные и строительные организации
• Профильные научно-исследовательские центры, лаборатории, преподаватели и студенты строительных учебных заведений
• Производители оборудования и сырья для силикатной промышленности
• Общественные отраслевые объединения, некоммерческие партнерства, представители власти
• Отраслевые СМИ
Контакты оргкомитета:
Ассоциация производителей
силикатных изделий
Тел., факс 8 (8313) 25 55 25
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