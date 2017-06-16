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Пятница, 16 Июнь 2017 19:01

III Международная отраслевая деловая конференция «Белый камень-2017» Индустрия развития силикатных строительных материалов

160617

19-20 июля 2017 года г. Ярославль, Россия

 

Ключевые направления работы конференции:

• Обзор рынка стеновых материалов

• Антикризисные методики управления

• Презентация новой  нормативной документации

• Обмен опытом в области технологии производства силикатного кирпича

• Демонстрационные показы новых технологий возведения кладки

• Экскурсия на Ярославский завод силикатного кирпича: передовое предприятие России, масштабная реконструкции, выпуск блоков системы Quadro

 

 

К участию приглашаются:

• Производители силикатных изделий

  Проектные и строительные организации

  Профильные научно-исследовательские центры, лаборатории, преподаватели и  студенты строительных учебных заведений

• Производители оборудования и сырья для силикатной промышленности

• Общественные отраслевые объединения, некоммерческие партнерства, представители  власти

• Отраслевые СМИ

 

Контакты оргкомитета:

Ассоциация производителей

силикатных изделий

Тел., факс 8 (8313) 25 55 25

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