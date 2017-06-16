Владимир Лебедев: Мы будем рады новым достойным членам СРО Союза «МООСС»

По итогам работы СРО Союз «МООСС» входит в число лидеров среди саморегулируемых организаций в области строительства. Союз награжден грамотой Федерального агентства специального строительства, Благодарностью Минстроя России, дипломом VIII Национального конгресса «Сильная Россия», получив свидетельство «За безупречную репутацию и профессионализм».

На вопросы отвечает Владимир Лебедев, генеральный директор СРО Союз «МООСС», председатель комитета НОСТРОЙ по жилищно-гражданскому и промышленному строительству.



- Владимир Ильич, СРО Союз «МООСС» первой среди строительных СРО была включена в реестр Ростехнадзора. Можно сказать, что Ваше СРО – первопроходец системы саморегулирования.

- Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» было образовано в 2008 году. Учредителями выступили предприятия Спецстроя России и другие ведущие организации, задействованные на возведении объектов в интересах обороны и безопасности государства. Главный смысл создания нашей СРО – объединение всех организаций, которые участвуют в специальном строительстве, и в первую очередь, конечно, организаций Спецстроя России и их подрядчиков. Это необходимо было для того, чтобы обеспечить единую техническую политику, чтобы заказчик мог спокойно брать на подряд организации, которые уже проверены в СРО.



Изначально никто не ставил задачу сделать крупную СРО, в нее входили только проверенные профессиональные организации, с которыми можно надежно работать. Эта тенденция сохранилась до сих пор. За восемь лет работы наши члены не допустили ни одного обращения к компфонду СРО, они работают качественно и добросовестно.

Последние проверки СРО Союз «МООСС» со стороны Ростехнадзора и Прокуратуры по формированию и расходованию средств компфонда не выявили ни одного принципиального замечания к деятельности Союза. Были высказаны только одни благодарности.

Наш Союз пользуется заслуженным авторитетом в строительном сообществе России, а его члены по праву гордятся тем, что состоят в его составе. А в составе нашей СРО – все ФГУПы Спецстроя России, а также организации ОПК (заказчики) – НПО имени С.А. Лавочкина, ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, ЦЭНКИ (Роскосмос), АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Авиапром», ФГУП «ЦНИИМаш»... Эти названия говорят сами за себя.

Поэтому та задача, которую ставил Спецстрой России перед нашей СРО – создание надежной организации с надежными партнерами – выполнена.

СРО Союз «МООСС» вправе выдавать Свидетельства о допуске ко всем видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе для работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, а также объектах использования атомной энергии.

Наши сотрудники за 8 лет накопили огромный опыт и могут оперативно и достоверно оценить документы и ключевые показатели, по которым можно принять решение о приеме или отказать компании в членстве в нашей СРО. То же самое происходит и во время плановой проверки компаний: выявляются ошибки, наши специалисты оперативно помогают их исправить.

Когда к нам приходят новые члены, мы всегда просим выделить сотрудника для обеспечения постоянного взаимодействия; а за каждой компанией закрепляется один из сотрудников аппарата СРО (куратор). Ведь мы не только контролеры, но, в первую очередь – помощники. И эта помощь выражается в том, что компания всегда может оперативно связаться с СРО через своего куратора, получить необходимую помощь – в случае, например, необходимости повышения квалификации сотрудников (у нас заключены соглашения с ведущими учебными заведениями и центрами) либо в случае проверки Ростехнадзора. Специалист СРО при необходимости выезжает в компанию, подсказывает, какие документы нужно подготовить, как их оперативно и правильно оформить, каких ответственных лиц необходимо назначить. Тем самым, мы выступаем как консультанты и помощники, оказывая конкретную помощь нашим членам.





- В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г.№372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», установившим принцип регионализации, в московских СРО могут остаться только столичные строительные организации. Как Вам удалось выполнить это требование?

- Действительно, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ, «межрегиональный» принцип деятельности, сложившийся в нашей СРО, оказался «вне закона». Сейчас ряд компаний вынуждены перейти от нас в региональные СРО, а к нам подают заявления на вступление фирмы, зарегистрированные в московском регионе. Мы, конечно, принимаем и будем принимать в свои ряды новых членов, но при этом далеко не любого, кто постучится в наши двери. Компании-однодневки нам не нужны. Тем более с введением компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств мы должны быть уверены в каждом нашем члене.

Сейчас размер нашего компенсационного фонда составляет более 500 млн рублей – это самый высокий показатель среди всех строительных СРО, в расчете на одного члена Союза. И это является гарантом надежности исполнения обязательств со стороны членов Союза перед третьими лицами. Мы уже выполнили необходимые новые требования законодательства о перечислении средств компенсационного фонда на спецсчета в уполномоченных банках. Все деньги размещены вовремя и в полном объеме в Сбербанке и ВТБ, о чем мы отчитались перед Ассоциацией «НОСТРОЙ» и Ростехнадзором одними из первых.





Наряду с организациями-подрядчиками наша СРО объединяет также индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся застройщиками, самостоятельно осуществляющих строительство. Мы решили строить дальнейшую работу с ориентиром на формирование межотраслевого объединения организаций в составе Союза.

В нашем Союзе уже более 120 членов, которые зарегистрированы в Москве. Кроме того, на сегодняшний день нами приняты и (что не менее важно)- внесены Ростехнадзором в соответствующий реестр все необходимые (в соответствии с новыми требованиями законодательства) внутренние документы СРО Союза «МООСС», то есть статус СРО мы подтвердили. Всем компаниям, которые вынуждены от нас уйти, – а это, к сожалению, около половины наших членов, – мы в полном объеме выплатили их взносы в компенсационный фонд.



- Чем руководствуются компании при вступлении в СРО Союз «МООСС»?

- Я думаю, только репутацией нашего Союза. Мы всегда полностью соблюдали требования законодательства, на нас можно положиться, мы никогда не были замешаны ни в каких скандалах и не имели финансовых проблем. А новые компании будут вносить немалые деньги в компенсационные фонды, и они хотят быть уверены, что им не придется осуществлять дополнительные взносы в компфонд из-за нерадивости других членов СРО.

Кроме того, все наши члены, в том числе крупные компании, могут найти внутри СРО тщательно проверенных надежных подрядчиков, с которыми можно спокойно работать, – а это тоже очень важно. Фактически сейчас в составе СРО собираются и заказчики, и подрядчики, которые смогут плодотворно взаимодействовать в рамках одной саморегулируемой организации.

Важно подчеркнуть и то, что на общем собрании СРО Союз «МООСС», состоявшемся 26 ноября 2016 года, было принято решение снизить вступительный взнос до символического 1 рубля для тех компаний, которые перейдут к нам из СРО, зарегистрированных в других регионов. Это решение вызвано тем, что сейчас на рынке достаточно много надежных компаний; в том числе малого и среднего бизнеса, которым необходимо переходить из одной СРО в другую, а это связано, в том числе и с дополнительными финансовыми затратами. Но эти компании ни в чем не виноваты, зачем их заставлять еще раз платить вступительные взносы? Поэтому мы и приняли такое решение на период до 1 июля 2017 года, чтобы хоть как-то смягчить последствия указанного выше закона. Подобный подход у нас уже был апробирован применительно к организациям Крыма и Севастополя. Считаю, что это вполне профессиональный и доброжелательный подход, и мы будем рады новым достойным членам СРО Союза «МООСС».

- Ваша СРО является членом Российского Союза строителей и Ассоциации «НОСТРОЙ». Какие отношения сложились с этими организациями?

- СРО Союза «МООСС» стал коллективным членом РСС буквально с первого дня создания. Кстати, на последнем общем собрании 16 мая 2017 года президент РСС В.А. Яковлев был избран независимым членом Совета нашей СРО. Для нас это очень положительный фактор. Как член Совета, Владимир Анатольевич имеет возможность непосредственно участвовать в принятии решений, направленных на совершенствование системы саморегулирования, а также дальнейшего развития нашей СРО; и мы, в свою очередь, всегда можем обратиться за советом и рекомендациями, оперативно получить квалифицированную помощь от опытнейшего специалиста в области строительства. Такое взаимодействие пойдет только на пользу делу. Общему делу, подчеркну, потому что вся деятельность РСС направлена на создание благоприятных условий работы для строителей и проектировщиков всей страны.

Тесное и плодотворное сотрудничество налажено и с Ассоциацией «НОСТРОЙ», где целый ряд представителей нашего Союза ведут достаточно активную работу в составе комитетов, комиссий и советов.

- Какое Ваше мнение в целом о реформе системы саморегулирования?

- По моему мнению, Федеральный закон №372-ФЗ очень негативно повлияет на ситуацию в строительном комплексе. И попытаюсь объяснить свою точку зрения.

Возьмем региональный принцип, который введен этим законом. Если говорить откровенно, то закон закрепощает строительные компании. На мой взгляд, это шаг назад; подобная «местечковость», пришедшая на смену «коммерческим» СРО, вряд ли пойдет на пользу строительной отрасли. Маловероятно, что нам удастся успешно и эффективно развивать строительную отрасль, если строительные компании будут закрепощены.

Один из аргументов тех, кто разрабатывал этот закон – «компании слишком далеко расположены от центрального офиса СРО». Но при нынешнем, очень развитом состоянии средств коммуникации, данный аргумент не выдерживает никакой критики. В век телевидения и интернета об этом вообще смешно говорить.

Или вот вам другой пример совершенно нелогичного подхода. Допустим, головной офис СРО расположен в городе Красноярске, а предприятие, входящее в ее состав, расположено в городе Игарка, на расстоянии более тысячи километров.

А совсем рядом с офисом СРО Союза «МООСС», ближе, чем Красная площадь, находится подмосковный город Химки, в котором базируются две очень серьезные организации ОПК, которые ранее выступили учредителями нашей СРО, а теперь не имеют права быть членами нашего Союза, потому что они расположены в Московской области. Где логика? В моем понимании это совершенный абсурд.

Принятый закон чреват и тем, что монополистам в сфере саморегулирования на местах теперь будет очень вольготно жить. Ведь беда в том, что в некоторых регионах вообще нет ни одного СРО, а если и есть, то одно-две СРО, не более. Очевидно, что в данном случае, когда вступать в СРО нужно именно по месту регистрации предприятия, мы получаем уже схему близкую к монопольной. В этих регионах не будет конкуренции, а когда нет конкуренции, то, как показывает мировая практика, все хиреет… И таких вопросов – огромное количество, не говоря уже о том, что целый ряд вопросов юридического характера просто не учтен, что уже потребовало срочного внесения новых дополнительных изменений в Градостроительный кодекс. А кроме того, столь «революционные» изменения системы регулирования, проводимые в столь сжатые сроки, ни в коей мере не идут на пользу ни добросовестным саморегулируемым организациям, ни их членам.

Однако, несмотря на все тернии и препоны, мы твердо уверены в том, что саморегулирование – это настоящее и будущее безопасности и качества в строительстве. Поэтому мы установили и делаем все возможное, чтобы обеспечить соблюдение минимальных, но достаточных требований к членам нашего Союза.

В заключение хочу отметить, что свидетельство о допуске, полученное в нашем Союзе, – это действительно гарантия качества.

Я спросил как-то прибывшего на общее собрание представителя одного из членов нашего Союза (кстати, организация из Дагестана): почему они пришли к нам, а не выбрали другую СРО? «Это дает возможность рассчитывать на получение хороших заказов. К тому же Свидетельство о допуске, выданное СРО Союзом «МООСС», – это как восклицательный знак рядом с названием компании» – таков был ответ. Поэтому для всех, кто хочет иметь уверенность в своем будущем – двери нашего Союза всегда открыты.

СРО Союза «МООСС»

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