Главные тенденции рынка деревянных окон 2017

С начала года в России и за рубежом прошли основные выставки строительной индустрии, которые традиционно позволили определить популярные направления в каждом секторе. Крупногабаритное остекление, минималистский дизайн, серая гамма и светлые цвета натурального дерева – основные тенденции, которые доминируют на рынке современных окон. В дополнение к сложной стилистике светопрозрачных конструкций клиентами также учитывается вклад остекления в энергоэффективность объекта и использование высококачественных экологичных материалов. Все эти тенденции актуальны и для рынка деревянных окон.

Более того, в последние годы вырисовывается ещё одна тенденция современного рынка – покупать окна у проверенных производителей. Её поддерживает российская Премия «Оконная компания года» по версии tybet.ru. По условиям конкурса, каждый продукт, попавший в рейтинг, проходит тщательную оценку экспертов. Соответственно, отмеченные знаком WinAwards окна, будут автоматически транслировать потребителю информацию о надёжности и качественном уровне компании, которой можно доверять.

«Очень верно подмечены основные тенденции, – отметил Андрей Никитин, генеральный директор ЗАО «БиТри», номинанта Премии «Оконная компания года». – Казалось бы, минимализм и большие окна это несложно, а по факту – именно минимализм требует от производителя высоких компетенций. На фоне кризиса не многие смогут выдержать соответствие высоким ожиданиям клиентов. Ценовые войны и желание минимизировать затраты на комплектующие не позволят производить качественные изделия по современным технологиям. Проверенный производитель, ориентированный на высокий ценовой сегмент, сегодня очень важен для получения качественного окна, потому что тот, кто привык делать массовый продукт в низкой ценовой категории, упускает компетенции и утрачивает навык предложения рынку действительно качественного инновационного продукта».



1 – Стеклянные стены по всему дому



Европейцы любят большие окна, и эта мода постепенно приходит в Россию. Год от года растёт число построек, где остекление имеет внушительные размеры. В частных домах панорамные окна устанавливаются не только в гостиных и кухнях, но и в спальнях и даже ванных комнатах. Эксперты утверждают, что эта тенденция получит мощное распространение и в многоквартирных постройках.



Стеклянные стены придают архитектурному объекту легкость, позволяют оптимально осветить интерьер и гармонично объединяют его с окружающей средой. Светопрозрачные конструкции, занимающие всю поверхность стены, подчеркивают современный характер здания и придают ему элегантность. Пейзаж за окном становится неотъемлемой частью интерьерного декора, а терраса и сад выступают естественным продолжением помещения, визуально увеличивая его.

Крупногабаритное остекление обеспечивает максимальный доступ естественного света в интерьер. С одной стороны, это даёт экономический эффект, уменьшая потребность в искусственном освещении, а с другой – физиологический, улучшая самочувствие и трудоспособность.

Панорамные окна требуют чрезвычайно прочную основу, то есть рамный профиль. В данном случае хорошо работает древесина, отличающаяся отличной структурной прочностью, а также устойчивостью к перепаду температур. Деревянные рамы не склонны к увеличению в размере, что особенно актуально для климатических зон, где между зимними и летними температурами разница может превышать 50-60 градусов Цельсия. Благодаря прочности деревянных систем, соответственно сочетая подвижные и неподвижные элементы, могут быть созданы стеклянные стены длиной до 20 метров.

2 – Минималистский дизайн



В настоящее время минимализм является ведущей тенденцией в архитектуре и оформлении интерьеров. Это заметно и в дизайне окон, которые всё чаще выступают в качестве важного декоративного элемента, а потому должны соответствовать характеру помещений и эстетике здания. Современную стилистику оконных рам подчёркивают прямые линии и гладкие поверхности. Эргономичная фурнитура и высококачественная отделка добавляют окну налёт возвышенной элегантности.



Здания в минималистском стиле прекрасно сочетаются с дерево-алюминиевыми окнами, у которых снаружи смонтированы накладки из плоских алюминиевых профилей, прикрывающие одновременно деревянные элементы створки и рамы. Это даёт эффект остекления заподлицо со стеной, характерный для фасадных конструкций.

Всё более популярным решением сегодня являются подъёмно-раздвижные двери или порталы, поскольку не ограничивают возможности при оформлении помещений. Открытая дверь не занимает внутреннее пространство, так как створки перемещаются одна параллельно другой. Кроме того, низкий порог, расположенный на одном уровне с поверхностью пола, делает выход на террасу даже для маломобильных людей комфортным и безопасным.



3 – Серая гамма и светлые цвета натурального дерева



Популярность эстетики минимализма также находит отражение в цвете оконных рам. Для современных зданий всё чаще выбирают окна в различных оттенках серого – с антрацитом во главе, а также в светлых цветах натурального дерева. Передовые производственные технологии дают возможность свободно комбинировать цвета. Это позволяет идеально подобрать окна как для декора каждой комнаты, а также фасада здания.



Полную свободу в оформлении интерьера обеспечивают деревянные и дерево-алюминиевые окна. Из-за своей структуры могут иметь разное цветовое решение изнутри и снаружи. Чтобы сохранить естественную структуру дерева с видимым узором годовых колец, наносится прозрачный лак. Существует также целый ряд покрытий в палитре RAL, которые позволяют получить однородный цвет, предлагая на выбор до сотни различных оттенков. Внешние накладки из алюминия могут быть окрашены в цвет RAL и иметь любую фактуру - матовую, глянцевую или атласную.

Деревянные и дерево-алюминиевые окна имеют неоспоримое преимущество, они могут быть повторно перекрашены, что позволит и с течением времени соответствовать современным тенденциям в дизайне интерьера и гармонировать с цветом фасада.

4 – Экологичность и высокое качество



Тренд экологического образа жизни способствует появлению всё большего числа сторонников «зеленого» строительства. Фасады зданий часто возводят из дерева или камня, что лучше подходит к окружающей природе. Эти материалы также являются основой для внутренней отделки. С одной стороны, они создают дружественную атмосферу и хорошие условия для жизни, а с другой – способны придать постройке эксклюзивный вид. По этой причине все больше людей выбирают деревянные и дерево-алюминиевые окна.

Для изготовления окон ответственные производители используют тщательно отобранную древесину сосны, лиственницы, дуба или меранти. Рамы выполняются из бруса, состоящего из 3-4 слоев древесины с подходящим соединением и чередованием, что делает их очень стабильными и прочными. У склеенного из отдельных участков бруса отсутствуют сплошные протяженные волокна, а потому сделанный из него профиль менее подвержен короблению и деформации изгиба, чем массив дерева. По сравнению с цельнодеревым аналогом клеёный брус на 40% тверже и на 80% крепче.

Наружная поверхность рамы также может быть оснащена алюминиевой накладкой, которая дополнительно защищает дерево от погодных условий. Алюминий относится к категории возобновляемых материалов, а значит, дружественных природе. Дерево-алюминиевые окна очень долговечны и требуют периодического обновления с гораздо большим интервалом времени, чем деревянные аналоги.



5 – Энергоэффективность



Постоянно растёт интерес россиян к энергоэффективным решениям, способствующим снижению потребление энергии и сокращению счетов за отопление. Это особенно относится к окнам. Если они неправильно установлены или изготовлены из некачественных материалов, это может привести к утечке 15-25 процентов тепла из дома.

Наилучшие параметры по теплоизоляции имеют окна с двухкамерными стеклопакетами, включающие низкоэмиссионные стекла и заполнение инертным газом аргоном. Превосходная энергоэффективность является также заслугой оконных рам с повышенной изоляцией, например, из древесины, которая прекрасно сохраняет тепло. «Тёплые» дистанционные рамки, высококачественные уплотнители и специальные системы герметизации позволяют усилить энергосберегающие свойства деревянных окон даже самых внушительных размеров.

6 – Покупать окна у проверенных производителей

В последние годы вырисовывается ещё одна тенденция современного рынка – покупать окна у проверенных производителей. Фактически, такой подход приравнивается к страховке, избавляя пользователя от проблем с окнами в процессе поставки, установки и эксплуатации.

Российский потребитель стал намного грамотнее и понимает, что не все деревянные окна одинаковые. С другой стороны, окно – это сложная конструкция и чтобы досконально изучить все нюансы, надо просто менять профессию. Поэтому очень важно иметь проверенную информацию о компании и продуктах, чтобы сэкономить время и получить требуемый комфорт. Таким ориентиром является новый знак качества в оконной индустрии WinAwards Russia, который станет маяком для потребителя в море предлагаемых на рынке оконных конструкций.

В современном интерьере окна являются одним из ключевых элементов дизайна и в значительной степени определяют характер здания. Поэтому все выше перечисленные тенденции на рынке деревянных окон стоит учитывать при планировании строительства, ремонта или перепланировки жилья. Следование оконной «моде» – это ещё один показатель клиентоориентированной, надёжной компании, которая заботится о своей репутации.

О Премии

Российская профессиональная Премия «Оконная компания года» по версии tybet.ru проводится второй раз.



Цель Премии – показать возможности и направления развития отрасли светопрозрачных конструкций в России. Определить и популяризировать в обществе лучшие компании, продукты, услуги на рынке СПК. Стимулировать индустрию к качественному профессиональному росту, надежности и ответственности перед потребителями.



Учредитель и организатор: интернет-портал tybet.ru.



Официальные партнеры Премии: «Национальный оконный союз», НИИСФ РАСН, НИУ «Высшая школа экономики», ФИОП «РОСНАНО», «Межрегиональный институт окна», НП Экологический Союз, МА «ФЭТФОКС». Отраслевой партнер – Международный форум производителей СПК STiS. При поддержке лидеров рынка комплектующих для окон SIEGENIA, WINKHAUS, profine RUS, Deceuninck и IVAPER.



Правила конкурса, условия номинирования и форма подачи заявки – на официальном сайте Премии http://winawards.ru.