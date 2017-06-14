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Среда, 14 Июнь 2017 20:52

VIII Городская выставка «Охрана труда в Москве -2017»

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14 июня 2017 года в павильоне № 2, зал 4 ЦВК «Экспоцентр» (Москва, Краснопресненская наб., д. 14) открылась VIII Городская выставка «Охрана труда в Москве -2017». 

 

 

Цель выставки – привлечение внимания работодателей и работников, общественных и политических организаций к созданию здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, демонстрация разработок московских научных и промышленных организаций в области обеспечения охраны труда, разработки средств индивидуальной и коллективной защиты, а также распространение положительного опыта работы органов исполнительной власти города Москвы и организаций по реализации государственной политики в области охраны труда в отраслях экономики города и административных округах города Москвы.

Мероприятия Выставки ориентированы на выявление перспективных инновационных разработок в области охраны труда, пропаганду здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах.

В работе Выставки принимают участие городские органы исполнительной власти, органы государственного надзора и контроля, организации, осуществляющие специальную оценку условий труда, органы статистики и социального страхования, общественного контроля, научно-исследовательские институты и центры, а также организации, участвующие в обеспечении охраны труда в столице. В мероприятии текущего года примут участие более 200 организаций.

Тематические направления, представленные в выставочной экспозиции:

- Государственное управление охраной труда в городе Москве, система управления охраной труда в отраслевых, функциональных и территориальных органах исполнительной власти города.

- Средства защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

- Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов предприятий города.

- Специальная оценка условий труда.

- Научные разработки в области охраны труда.

- Методическое обеспечение охраны труда.

- Государственный надзор и контроль за соблюдением нормативных требований охраны труда, общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников.

Выставка сопровождается обширной деловой программой: презентации органов исполнительной власти города Москвы, органов государственного надзора и контроля, организаций, осуществляющих специальную оценку условий труда, органов статистики и социального страхования, общественного контроля, научно-исследовательских институтов и центров, а также организаций, участвующих в обеспечении охраны труда в столице (сцена, весь период работы выставки).

Запланированы тематические семинары и круглые столы:

- О применении профессионального стандарта специалиста в области охраны труда и независимой оценке квалификации. Семинар.

- Специальная оценка условий труда. Проблемы и пути решения. Семинар.

- Актуальные вопросы проведения специальной оценки условий труда в медицинских организациях города Москвы. Семинар.

- Организация системы управления охраной труда, как системы управления рисками. Семинар.

- Средства индивидуальной защиты и их роль в обеспечении здоровья работников. Круглый стол.

- Некоторые вопросы квалификации несчастных случаев на производстве. Круглый стол.

- Организация и безопасное проведение работ на высоте, а также в замкнутых и ограниченных пространствах.Круглый стол.

- Психоэмоциональные нагрузки и профилактика профессионального выгорания. Круглый стол.

Выставка продолжит свою работу по 16 июня 2017 года.

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Опубликовано в Новости индустрии
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