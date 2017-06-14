Первый Российский Бизнес-форум «ЭКСПОРТ В ПРИОРИТЕТЕ» пройдет при поддержке Российского Экспортного Центра

29 июня 2017 года в медиа-центре «Российской газеты» состоится первый российский БИЗНЕС-ФОРУМ «ЭКСПОРТ В ПРИОРИТЕТЕ: Как преодолеть барьеры и реализовать экспортный потенциал импортозамещающей продукции». Форум будет посвящен наиболее актуальной проблеме, с которой сталкивается современное российское производство — проблеме успешного выхода на международные рынки. Участие в форуме, организаторами которой выступил Оргкомитет Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет» и «Российская газета», поможет компаниям-участникам решить эту проблему, узнать, как ее решают другие участники рынка, понять, как успешно развивать свое присутствие в глобальной экономике, а также познакомиться с «историями успеха» и экспертными мнениями по теме.

«Далеко не случайно, что этот тематический бизнес-форум проходит при поддержке АО «Российский экспортный центр». Именно РЭЦ является своего рода «единым окном» в глобальную экономику для российских экспортеров и реализует широкую государственную программу финансовых и нефинансовых мер поддержки деятельности отечественных компаний на международных рынках», – сказал Председатель Оргкомитета премии «Приоритет» Виталий Расницын. – Участие РЭЦ и его первых лиц в форуме делает близящийся «Экспорт в приоритете» ключевым событием делового календаря, важного как для участников движения импортозамещения, так и для всех российских производителей конкурентоспособной продукции, ищущих возможности для расширения рынков сбыта».

Бизнес-форум пройдет в современном формате трех стратегических сессий, в рамках каждой из которых пройдет обсуждение ключевых для экспортных предприятий проблем: технологиям успешной интеграции российских производителей в глобальную экономику, программам поддержки российских экспортеров на международных рынках, а также экспертному анализу иностранных партнеров и клиентов экспортного потенциала российских производств и разбору кейсов. Спикером второй стратегической сессии форума будет директор по внешним коммуникациям АО РЭЦ Вера Подгузова, которая в подробностях представит программу Made in Russia. Это новая программа продвижения российской продукции на зарубежных рынках под единым брендом «Made in Russia» и поддержке участия экспортеров в международных выставках и ярмарках.

Полная программа форума – здесь.

Для участия в Форуме «ЭКСПОРТ В ПРИОРИТЕТЕ» необходимо подать заявку на сайте форума: http://prioritetaward.ru/forum . Количество мест ограничено.

Ждем Вас 29 июня 2017 года в медиа-центре ФГБУ «Редакция «Российской Газеты» (Москва, ул. Правды, 24).