8 июня 2017 года в отеле Four Seasons (Москва, ул. Охотный Ряд, д. 2) «Ведомости» провели конференцию «Эффективные технологии в строительстве».

Конференция состояла из двух последовательных сессий:

- Технологии на службе у экономики;

- Эффективные решения для расширения функциональных возможностей недвижимости.

Модераторами сессий выступили:

- Самарина Наталья, специальный корреспондент газеты «Ведомости»;

- Цветкова Любовь Юрьевна, председатель правления Ассоциации инвесторов Москвы.

Участники конференции попытались заглянуть в будущее строительной отрасли и обсудить, какие технологии необходимо использовать при строительстве сегодня, чтобы они были востребованы завтра и отвечали всем необходимым требованиям к качеству. Были представлены инновационные решения для создания комфортной и безопасной среды, которые взяли на вооружение ведущие архитекторы страны. Эксперты отрасли обсудили актуальную тему: как обеспечить оптимальное качество построенного объекта и чем не должен жертвовать девелопер, какие рычаги воздействия может использовать девелопер для увеличения потока клиентов в условиях высококонкурентного рынка. В формате живой дискуссии с вовлечением зала спикеры рассказали, как светопрозрачные конструкции могут повысить экономическую привлекательность и конкурентоспособность объекта. Были представлены решения для создания комфортной и безопасной среды и повышения маржинальности проектов.

«Ни для кого не секрет, что сегодня многое из того, что построено, не продается. Сегодня, люди стали покупать для себя, а не для инвестирования, и они стали думать, за что же они платят такие деньги», - констатировала представитель технического комитета по стандартизации ТК 065 Татьяна Владимировна Власова. По ее мнению, единственный рычаг, по которому можно обеспечить качество строительства – это стандарты, которые «развернуты лицом к человеку». Стандарты должны быть обязательными, так как добровольность их применения дает «окно возможностей» для недобросовестных производителей. Она также отметила, что проекты обычно соответствуют стандартам, а отход от них происходит на стадии реализации.

Вице-президент по розничным продажам Группы ПСН Екатерина Тейн подчеркнула, что экономить на качестве строительства нельзя. Еще одной важной характеристикой, на которую обращают внимание потенциальные покупатели, является стоимость эксплуатационных расходов. Она отметила, что для ускорения строительства и обеспечения его качества необходимо применять инновационные методы, в первую очередь BIM-технологии.

Председатель технического комитета по стандартизации ТК 144 Александр Валерьевич Ручьев отметил, что все застройщики строят приблизительно одинаково из одних и тех же материалов: «Поставщики стройматериалов работают на минимальной прибыли. Денег на развитие нет. Мы пришли к статичной модели, когда новых материалов на российском рынке практически не появляется. Зарубежные материалы из-за курса рубля практически не востребованы. Качество материалов у всех одинаково, дома отличаются лишь фасадными решениями.

Ресурс девелоперов скрывается не в цене квадратного метра, а в цене проживания. Внедрение автоматической системы регулирования подачи тепла на жилые дома позволяет получить экономию в 35%. Внедрение автоматической системы контроля за подачей воды ежегодно экономит до 15%. В этом я вижу основную точку прорыва. Кто из девелоперов предложит более комфортабельную среду проживания, тот и получит конкурентное преимущество».

Как рассказал соучредитель и главный архитектор бюро UNK project Юлий Борисов: «Физический срок службы зданий достаточно велик, и жильем, которое люди покупают сегодня, завтра будет пользоваться уже следующее поколение. Поэтому важно, чтобы здание не устаревало не только физически, но и морально, то есть там было удобно жить нашим детям и внукам.

Сейчас мы следуем парадигме, которую определяют девелоперы, а они отвечают на уже существующие запросы. Так что пока подход достаточно консервативный. Но думать о будущем нужно, нужно быть визионерами».

По его словам, в мире в жилищном строительстве есть разные тренды. В Европе с обеспеченностью жильем все хорошо, делают упор на экологичность, в США тренд на инновации, в Азии – строить много и быстро. В России пока нет никакого выраженного тренда.

По мнению директора по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павла Брызгалова, первое, что волнует покупателя – это красота, архитектура. Здание должно красиво стареть. Архитектура должна создавать во дворе микроклимат. Второе – инженерия. С одной стороны, сколько за это платить, с другой стороны, на сколько комфортно будет жить в этом здании. И третье – строительные технологии, обеспечивающие скорость строительства.

Большое внимание на сессии было уделено пластиковым окнам. Это может быть объяснено тем, что по данным газеты «Ведомости», на вопрос: «Вы решили оборудовать квартиру по последнему слову энергоэффективности. С чего начнете?», 46% опрошенных ответили: «Поставлю новые окна». Были рассмотрены как вопросы качества производства стекла, профилей и фурнитуры, так потребительские предпочтения.

Всего на первой сессии выступили десять докладчиков.

Вторая сессия была менее проблемной и более позитивной.

Свой проект торгового центра «ТРЦ Хорошо», победивший на конкурсе Архсовета Москвы, презентовал глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев. Здание напоминает глыбу льда, что-то вроде полурастаявшего айсберга, в котором вода промыла два обтекаемых туннеля-входа. Металлические панели перламутрового оттенка в сочетании с тонким структурным остеклением в зоне входа и первых этажей добавляют объему легкости, вертикальные ламели служат для перехода от глухих поверхностей к прозрачным. Площадь перед главным входом вливается в атриум, формируя единое общественное пространство. Даже мощение беспрепятственно преодолевает стеклянную границу стен и проникает в интерьер. Архитектура поддержана благоустройством территории: лес уличных фонарей в виде «ледяных» деревьев поддерживает тему, а высокие спинки скамеек вместе с островками зелени служат защитой от шума.

Партнер компании DNK ag Даниил Лоренц презентовал поселок Горки с малоэтажной застройкой органически вписанный в ландшафт. В основе концепции лежит представление о районе, как о гибриде между сельским поселением и городом. Загородный характер задается расположением района – его близостью к лесу, соседством с малоэтажной застройкой деревни. В планировочной основе района лежит городская квартальная структура. Размер кварталов, этажность, масштаб застройки ориентированы на соответствие природному окружению.

Имеются всего четыре типа застройки. Первый расположен у Каширского шоссе, в него входят пятиэтажные жилые здания эконом-класса, офис врача общей практики и помещения свободного назначения. Здания остальных типов – трехэтажные. Второй тип застройки расположен в центральной части участка, он состоит из жилых зданий комфорт-класса. Третий тип – это жилье класса комфорт-плюс, он ближе к лесу, на склоне холма. Четвертый тип непосредственно примыкает к лесному массиву и включает в себя жилые здания бизнес-класса.

Директор архитектурного бюро «Атриум» Антон Надточный рассказал о проекте ЖК «Нескучный Home&Spa». Уникальный высотный комплекс появится на юго-западе Москвы неподалеку от площади Гагарина и Нескучного сада. Проект будет реализован в несколько этапов, первым из которых станет строительство 69-этажной башни «Нескучный Home&Spa» высотой 262 м. Планировочно здание будет односекционным, с небольшой стилобатной частью в форме многоугольника. Сложная геометрическая форма постройки - ступенчатая, сужающаяся к верхним этажам, позволила обеспечить наилучшие видовые характеристики максимальному количеству квартир. Большинство из них имеют выигрышные виды на центр Москвы, в том числе на Кремль. Проектом предусматривается также вертикальное озеленение с посадкой деревьев, кустарников, устройством газонов и детской игровой площадкой. Небоскреб станет уникальным для столицы объектом капитального строительства, в частности, благодаря его высоте. В Москве очень немного жилых домов выше 250 м.

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Директор сектора коммерческой и жилой недвижимости ГК «Спектрум» Андрей Иванов рассказал о позитивном опыте внедрения в практику BIM-технологий.

Подводя итоги работы сессии, Л.Ю. Цветкова сказала: «Мне кажется, у нас сегодня состоялся очень содержательный разговор о некоторых инновационных решениях, которые мы как девелоперы, как застройщики, как архитекторы, как заказчики можем применять в строительстве жилья для создания комфортной среды. Это уже реальность сегодняшнего дня».