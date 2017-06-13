В Москве прошла международная конференция «Современные технологии проектирования и строительства аэропортов»

1 июня 2017 года в г. Москва в отеле «Аквариум» МВЦ «Крокус Экспо» прошла конференция «Современные технологии проектирования и строительства аэропортов», организатором которой выступила Международная Ассоциация Фундаментостроителей. Конференция проводилась в рамках ежегодной международной строительной выставки строительного оборудования и технологий «СТТ 2017».

В конференции приняли участие эксперты и специалисты российских и зарубежных аэропортов, генподрядчики и субподрядчики по строительству аэропортовой инфраструктуры, проектные и научные институты, а также российские и иностранные компании-производители специализированного строительного оборудования, техники и материалов, программного обеспечения, в числе которых: Агентство «АвиаПорт», ООО «Международный аэропорт Симферополь», ООО «ДОМОДЕДОВО КОНСТРАКШН МЕНЕДЖЕМЕНТ», Центр стратегических разработок в гражданской авиации, ОАО «Минскметропроект», ОАО «Фундаментпроект», НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО НИЦ «Строительство», ООО «ПСК-Строитель», ООО «ИнжПроектСтрой», ЗАО «АБЗ-Дорстрой», ООО «ГЕОИЗОЛ», ООО «Либхер-Русланд», Компания Menard, ЗАО «МАПЕИ», Тульский металлопрокатный завод, АО «МКЖД», АО «Базальтовые проекты», ООО «СЕВАЛКОН» (ООО «Кенолл»), ООО ХК «Башбетон», и многие другие.

Всего на конференции было представлено 12 докладов, которые были посвящены теме проектирования и строительства аэропортовой инфраструктуры. Первым докладом – открытием конференции было выступление менеджера проектов отраслевого агентства «Авиапорт» Софии Номан: «Проекты реконструкций и нового строительства аэропортов в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018». Совсем немного времени остается до 21-го чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В докладе были представлены сведения о текущих проектах строительства и реконструкции аэропортов РФ, объем инвестиций, направленных на выполнение данных видов работ, а также на какой стадии они находятся.

Вторым на конференции был доклад по теме «Современные тенденции в строительстве аэропортов. Большепролетные сборные железобетонные конструкции при сооружении зданий и сооружений. Высокопрочный бетон при строительстве аэродромных покрытий» от НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство», докладчик зав. центром технологии строительства, к.т.н. Якобсон М.Я. Тема вызвала большой интерес у слушателей конференции.

Совершенно уникальный по своей особенности и значимости проект был представлен в докладе «Сооружение тоннельного межтерминального перехода между Северным и Южным терминальными комплексами в аэропорту Шереметьево», который сделал заместитель главного инженера ОАО «Минскметропроект», Чеканов П.В. В аэропорту Шереметьево впервые в истории России и в мире построены тоннели под действующими ВПП. В течение полутора лет осуществлялось проектирование, пройдена экспертиза и выполнены строительно-монтажные работы по подготовке межтерминального перехода. Во время проходки тоннелей деятельность аэропорта не останавливалась.

На сегодняшний день Шереметьево - это самый крупный в России аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок. Еще один технический доклад был представлен по реконструкции этого аэропорта - «Опыт укрепления грунтов при проходке тоннеля под взлетно-посадочной полосой между терминалами в аэропорту Шереметьево» от руководителя проекта ООО «ИнжПроектСтрой», Просветова Д.Н.

На примере другого аэропорта «Минеральные Воды» был представлен доклад главного конструктора компании ООО «ГЕОИЗОЛ», Богданова И.С. «Современные расчетные методы моделирования оснований аэропортов». Рассматривалась реконструкция здания прилета (терминал аэропорта).

В докладе «Особенности строительства аэропортов в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов» от ОАО «Фундаментпроект», докладчик Юраскина Т.А. представила технические решения по защите площадок от опасных мерзлотных процессов и явлений, а также технические решения по температурной стабилизации грунтов оснований зданий и сооружений.

Помимо этого, хочется отметить доклады, представленные производителями техники, оборудования и материалов, которые применяются при строительстве аэропортов на сегодняшний день:

«Практика использования фасадного и кровельного алюминия SEVALCON при проектировании, строительстве и реконструкции аэропортов», ООО «СЕВАЛКОН», Шашков Е.С., руководитель отдела маркетинга и рекламы.

«Композиты в строительстве аэропортов: новый подход в решении актуальных задач» АО «Базальтовые проекты», Сидоренко П.Д., руководитель направления композитных материалов.

«Новинка от LIEBHERR: Многофункциональная установка LRB355 – эффективная реализация основных технологий устройства фундаментов», ООО «Либхерр-Русланд», Калимуллин Н.М., менеджер по продажам.

«Проектирование и выполнение усиления и стабилизации слабых оснований зданий и сооружений компанией Menard на примере зарубежных проектов инфраструктуры аэропортов», Компания Menard, Романов Н.В., директор по развитию в России.

«Конструктивно-технологические инновации взлетно-посадочных полос (ВПП) аэропортов в шельфовой зоне», Международная Ассоциация Фундаментостроителей, Гольдфельд И.З., технический консультант.

Международная Ассоциация Фундаментостроителей благодарит за поддержку информационных партнеров конференции: «Строительная газета», журналы «Технология строительства», «Строительство», «ГеоИнфо», «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века», «Аэропорты. Прогрессивные технологии», «Промышленное и гражданское строительство», «Авиапанорама», «Транспортное строительство», «АВИАСОЮЗ», «Транспорт российской федерации», газета «Строительный вестник Казахстана», интернет-порталы: АЭРОПРОЕКТ, АвиаПОРТ, Стройэксперт, Авиация России.

С информационными и фотоматериалами конференции можно ознакомиться на сайте организатора - Международной Ассоциации Фундаментостроителей (IAFC) www.fc-union.com.

С радостью сообщаем, что следующее мероприятие, организуемое Международной Ассоциацией Фундаментостроителей, будет просвещено теме подземного строительства. Приглашаем Вас посетить Форум «Тенденции, проблемы и перспективы развития подземного строительства в России», 5-6 октября 2017, г. Санкт-Петербург.