О проведении Профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект – 2017

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков объявляет о проведении в 2017 году Профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект и приглашает к участию в Конкурсе все организации и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют подготовку и реализацию проектов, а также отдельных авторов, участвовавших в проектировании объектов. Представляемые участниками Конкурса проекты (концепции) должны быть созданы в течение пяти лет, предшествующих дате объявления Конкурса. В соответствии с Положением о Конкурсе, допускается также участие зарубежных проектных организаций. Приветствуются проекты, в создании и реализации которых принимали участие молодые специалисты и студенты профильных вузов.

Участие в конкурсе бесплатное.

Председатель Конкурсной комиссии и Оргкомитета Конкурса — президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков, Народный архитектор России, лауреат Государственной премии России, академик Михаил Посохин.

Конкурс проходит при поддержке и участии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Правительства Москвы, Российской академии наук (РАН), ФАУ «РосКапСтрой», Российского союза строителей, Союза архитекторов России, ведущих отраслевых вузов страны, научных и профессиональных объединений проектно-изыскательской и строительной отрасли, а также широкой общественности.

Важно, что побороться за звание лучшего смогут и нереализованные проекты — им отведена отдельная номинация. Также в этой же номинации конкурсные предложения, представленные молодыми специалистами и студентами профильных вузов, будут рассматриваться Конкурсной комиссией в рамках самостоятельной подноминации.

Принять участие в профессиональных соревнованиях и представить на рассмотрение Конкурсной комиссии свои проекты можно по следующим номинациям:

1. Лучший проект объекта жилого назначения экономкласса

2. Лучший проект объекта жилого назначения премиум-класса

3. Лучший проект административного здания

4. Лучший проект многофункционального комплекса

5. Лучший проект объекта промышленного назначения

6. Лучший проект объектов культуры, отдыха, туризма, спорта, благоустройства городской среды

7. Лучший проект объекта в сфере здравоохранения

8. Лучший проект объекта в сфере образования

9. Лучший проект объекта сельскохозяйственного назначения

10. Лучший проект инженерной и транспортной инфраструктуры

11. Лучший проект реконструкции (реставрации) объекта культурного наследия

12. Лучший проект объекта с применением энергоэффективных решений

13. Лучший проект комплексной застройки территории с проектом планировки территории

14. Лучший проект генерального плана поселения, городского округа

15. Лучшая схема территориального планирования

16. Лучшая концепция нереализованного проекта

Торжественная церемония награждения победителей Профессионального конкурса на лучший проект – 2017 состоится в финальной части научно-практической конференции «Перспективы развития градостроительства в России: роль института саморегулирования в реализации инновационной градостроительной политики», которую НОПРИЗ проведет в Москве в ноябре 2017 года.

Презентационные материалы проектов-победителей Конкурса будут размещены на сайте НОПРИЗ и представлены в федеральных округах. Также проекты-победители Конкурса будут рекомендованы для внесения в реестр типовых проектов Минстроя России.

По итогам Конкурса будет сформирован каталог, в который войдут все проекты с описанием.

Для всех участников конкурса предусмотрены памятные подарки и призы.

Прием заявок осуществляется по электронной почте на адрес Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. не позднее 2 октября 2017 года.

Справка: В 2015 и 2016 годах Национальным объединением изыскателей и проектировщиков были проведены Профессиональные конкурсы на лучший инновационный проект. Торжественные церемонии награждения победителей Конкурса состоялись в Москве в МИА «Россия сегодня» в рамках ежегодных научно-практических конференций, посвященных перспективам развития градостроительства в России. Конкурсные мероприятия имели по-настоящему общероссийский масштаб и привлекли внимание не только представителей архитектурно-строительного проектирования России, но и их зарубежных коллег, представителей властных и административных структур, бизнесменов, средств массовой информации.

Приложения:

Положение о проведении Профессионального конкурса на лучший проект – 2017 (приложение к приказу НОПРИЗ от 22 мая 2017 года № 58);

Форма заявки на участие в Профессиональном конкурсе НОПРИЗ на лучший проект – 2017 (приложение к Положению о конкурсе) (файл в формате MS Word).