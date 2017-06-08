В России повышают темпы роста энергоэффективности зданий

Со следующего года во всех регионах начнет действовать опция «меню энергоэффективного капремонта». Помимо обязательных работ собственники многоквартирных домов смогут выбрать дополнительные пункты из перечня мероприятий по энергосбережению за дополнительный взнос. Об этой и других законодательных инициативах в области повышения энергоэффективности зданий эксперт Минстроя России Александр Фадеев рассказал в рамках образовательного вебинара Корпорации ТехноНИКОЛЬ.

Организованный одним из крупнейших международных производителей надежных и эффективных строительных материалов вебинар дал возможность проектровщикам, студентам, представителям компаний-производителей и застройщиков напрямую задать вопросы Александру Фадееву - одному из главных разработчиков нормативных документов, которые формируют правовое поле для реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По словам Александра Фадеева, в настоящее время в России на законодательном уровне создаются условия для ускорения темпов роста энергоэффективности зданий. Принятый

в сентябре 2016 года план мероприятий («дорожная карта») по повышению энергетической эффективности зданий, строений, сооружений на данный момент практически полностью реализован, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России завершил разработку отнесенных к его ведению документов.

В развитии положений «дорожной карты» и для достижения ее целей готовится к принятию проект приказа Минстроя России, предусматривающий поэтапное повышение требований к энергетической эффективности новых зданий, строений, сооружений, в том числе многоквартирных домов. В 2018 году удельное потребление ими энергоресурсов должно сократиться на 20%, в 2023 году – на 40% и в 2028 году – на 50% по отношению к базовому уровню. Принимаются меры и по росту энергоэффективности существующего фонда. Так, для реконструируемых или прошедших капитальный ремонт зданий удельное потребление энергоресурсов с 2018 года должно сократиться не менее чем на 20% по отношению

к базовому уровню. На повышение энергоэффективности многоквартирных домов помимо предлагающего эффективные мероприятия самим собственникам «меню капремонта», направлена и действующая с января этого года финансовая поддержка энергоэффективного капитального ремонта. На финансирование до 50% мероприятий или субсидирование процентной ставки по привлеченному кредиту (в размере до 5 млн. руб.) из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ могут рассчитывать проекты по подтвержденному (не менее 10%) снижению потребления энергетических ресурсов. По словам Александра Фадеева, указанная программа уже начала реализовываться.

Немаловажное условие достижения энергосбережения и энергоэффективности – наличие и доступность соответствующих технологий. Александр Фадеев рассказал, что в скором времени общедоступный банк данных о наиболее эффективных технологиях в ЖКХ пополнится специальным разделом с энергоэффективными технологиями. Инициатором включения в базу данных выступают сами производители, таким образом онлайн площадка позволяет контактировать разработчикам и заказчикам технологий.

В ходе вебинара Александр Фадеев также рассказал о разрабатываемых законодательных актах, о планируемом уже к концу этого лета усилении мер административной ответственности за нарушение требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, требований в области обеспечения энергетической эффективности в жилищном фонде, об упрощении заключений энергосервисных контрактов в многоквартирных домах. Также он рассказал о внесении изменений в Федеральный закон № 261-ФЗ для классификации энергетической эффективности всех зданий и сооружений.

«В настоящее время реализуется новый подход, который должен вывести работу по повышению эффективности использования зданиями энергоресурсов на качественно новый уровень, - отметил Александр Фадеев. – Важно, что в качестве отправной точки всех мероприятий сейчас рассматривается сокращение энергопотребления в конце цепочки - собственниками зданий, многоквартирных домов или промышленных предприятий. Такой подход позволяет достичь высокой эффективности использования энергии без создания избыточной инфраструктуры».