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Четверг, 08 Июнь 2017 17:59

Вниманию компаний, работающих на строительных объектах

08062017

В конце мая в Москве в рамках деловой программы выставки «Строительная техника и технологии» состоялся круглый стол на тему «Реформа СРО: первые итоги, узкие места и последствия».

 

В ходе мероприятия представители Минстроя России, Государственной Думы РФ, руководители компаний строительного комплекса России, эксперты и представители СРО обсудили ключевые аспекты, проблемы и первые итоги реформы саморегулирования строительной сферы.

 

В соответствии с вводимыми изменениями все российские и иностранные компании, которые являются членами российских саморегулируемых организаций в области изысканий, проектирования и строительства, с 1 июля 2017 года обязаны будут соблюдать все стандарты на производство работ, принятые НОСТРОем и НОПРИЗом.

 

К этому времени планируется завершить основные преобразования в сфере саморегулирования строительной отрасли: создать и заполнить Национальный реестр специалистов, сформировать компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, СРО должны подготовиться к проверке своих членов на предмет соблюдения стандартов на производство работ, принятых Национальным объединением строителей.

 

«Компания «профайн РУС», как крупный производитель строительных материалов, придерживается высоких стандартов ведения бизнеса и чутко реагирует на изменения рынка, - отмечает Александр Артюшин, руководитель отдела строительного консалтинга «профайн РУС». – Информируя о предстоящих преобразованиях, мы стремимся поддержать наших партнеров, так как нововведения в системе СРО призваны улучшить качество строительных работ, повысить ответственность и профессионализм участников строительной отрасли».

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Опубликовано в Новости индустрии
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