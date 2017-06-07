В России создана Ассоциация Производителей Полимерных Полов

Ассоциация объединила международных и национальных производителей полимерных полов и сырьевых материалов в России с целью внедрения эффективных технологий и адаптации передового мирового опыта на российском рынке.

Москва – 5 июня 2017 г. – состоялась пресс-конференция, посвящённая созданию Ассоциации Производителей Полимерных Полов (АсППП) в России. Деятельность Ассоциации будет способствовать «трансферу» в Россию технологий, которые повышают эффективность и создают новые возможности для российского бизнеса.

В мероприятии приняли участие Президент Ассоциации Андрей Петрович Пустовгар – проректор Московского Государственного Строительного Университета, а также ведущие российские, зарубежные производители полимерных полов и поставщики сырьевых компонентов. Среди участников Ассоциации – крупнейшие игроки отрасли: BASF, CМТ, HUNTSMAN, ИНГРИ, OLIN, ГК «Universum», REMMERS, SIKA, НПФ АДГЕЗИВ, EVONIK, которые вместе охватывают около 80% рынка полимерных полов.

В условиях глобализации освоение новых технологий и компетенций становится задачей номер один во всех отраслях промышленности. Ранее полимерные полы в России использовались в основном на предприятиях, где им не было альтернативы – в фармацевтической отрасли, радиоэлектронике, высокотехнологичном машиностроении и приборостроении, на современных складах. Сегодня полимеры применяются в строительстве промышленной, индустриальной, коммерческой и даже жилой недвижимости. Увеличение областей применения связано в первую очередь с существенной оптимизацией затрат на эксплуатацию и повышением эффективности бизнеса для владельца. В 2016 г. потребление полимерных составов для полов в России составило около 15,1 тыс. тонн, что можно оценить примерно в 6,0 млрд. рублей в денежном эквиваленте. Несмотря на небольшие показатели, российский рынок обладает высокими перспективами. Так с 2013 года средний ежегодный рост рынка полимерных полов составляет 5% даже в условиях экономического спада. Сейчас полимерные полы всё чаще применяются для устройства финишных напольных покрытий по всему миру, благодаря ключевым преимуществам, таким как экологичность, длительная безремонтная эксплуатация и безопасность. Создание Ассоциации, в свою очередь, будет способствовать продвижению современных технологий для устойчивого развития рынка.

«Сегодня высокотехнологичные решения, в частности полимерные полы, способны не только повысить эффективность, но и открыть целый спектр новых возможностей для российского бизнеса – именно эти цели в первую очередь ставит перед собой Ассоциация. В своей деятельности мы будем сопровождать развитие отрасли на всех этапах. На этапе разработки, производства и логистики – члены Ассоциации будут создавать рекомендации для производителей материалов полимерных полов. На этапе применения, эксплуатации, утилизации – проводить работу на уровне отраслевого технического регулирования и стандартизации. Наконец, мы видим свою задачу не только в том, чтобы проинформировать участников строительной индустрии о новых возможностях, но и обеспечить подготовку квалифицированных кадров, а также разработать единую нормативную базу, что в целом окажет положительное влияние строительную отрасль в России». – говорит Андрей Пустовгар, Президент АсППП.

Повышение эффективности российского бизнеса

Одной из важных задач Ассоциации является повышение эффективности бизнеса за счёт внедрения новых технологий, направленных на экономию ресурсов. В данном случае, эффективность — это не максимальное снижение первоначальных прямых затрат, а возможность снижения затрат при долгосрочном планировании с учетом стоимости владения. Среди основных параметров эффективности можно выделить сокращение срока ввода объекта в эксплуатацию, увеличение межремонтных сроков, рациональное использование площадей, снижение затрат на уборку помещений, а также снижение травматизма на производстве. По опыту компаний-членов Ассоциации, применение новейших технологий может повысить на 20-25 % эффективность работы предприятия.

Новые возможности

На сегодняшний день для бизнеса незапланированные остановки производства, затянутые ремонты, несоответствие нормативам, неудовлетворительные результаты аудитов со стороны клиентов становятся все более критичными, и ведут не только к потере контрактов, но и положения на рынке. Современные строительные материалы и сопутствующие технические решения позволяют снизить затраты на эксплуатацию, минимизировать риски и усилить позиции производителей в конкурентной борьбе. Выход на новые рынки и устойчивое развитие бизнеса напрямую связано с соответствием международным стандартам качества, экологическим стандартам, соблюдением техники безопасности и гигиены труда. Это становится возможным в результате внедрения передовых строительных технологий и лучших мировых практик в области проектирования.

Экологичность и зелёное строительство

Безопасность и экологичность в строительных технологиях ценны не менее, чем их функциональность и экономика. Экологичность – комплексная характеристика, учитывающая риски на всех стадиях жизни продукта или технологии – от разработки до утилизации, а также их совокупное воздействие на окружающую среду и здоровье. Сравнивая материалы между собой, нужно учитывать экологические риски на всех стадиях жизненного цикла технологий (разработка, производство, логистика, применение, эксплуатация, ремонт, утилизация), а также параметры рисков (потребление природных ресурсов, выбросы в окружающую среду, влияние на здоровье). При такой оценке полимерных материалов действия Ассоциации будут направлены на обучение специалистов строительного и архитектурного сообщества, призванные научить оценивать совокупные риски при выборе материалов для строительства.

Подготовка квалифицированных кадров и создание единой нормативной базы отрасли

С внедрением новых технологий в строительной отрасли, появляется острая необходимость в квалифицированных кадрах, которые на данный момент практически отсутствуют в области полимерных напольных покрытий. Также технология полимерных полов выпала из законодательно-нормативной документации, потому что Своды правил (бывшие СНиПы) рассчитаны на технологии, устаревшие на сегодняшний день. Ассоциация ставит перед собой задачу не только внедрить новые законодательные нормы для действующих профессионалов, но и вывести на рынок новые кадры. В учебные программы ведущих вузов планируется добавить компетенции по новейшим технологиям для устойчивого развития отрасли. Данные меры выведут на рынок новые квалифицированные кадры, что в целом положительно скажется на строительной индустрии.