Валерий Леонов: 1079 проектов капитального ремонта жилых домов получили положительные заключения Мосгосэкспертизы

По результатам государственной экспертизы за период с 01.01.2017 г. по 30.05.2017 положительное заключение Мосгосэкспертизы получили 1079 объектов в рамках программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Москве.

Проектные решения по капитальному ремонту разрабатываются на основании результатов обследования строительных конструкций и инженерных систем здания в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Результатом обследования является оценка технического состояния, в том числе определение степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций многоквартирных жилых домов. На основании полученных данных определяется перечень и объем работ по капитальному ремонту строительных конструкций и инженерных систем здания для дальнейшей безаварийной эксплуатации.

Проектная документация по капитальному ремонту жилых домов разрабатывается на основании технического заключения, национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Основные работы в рамках капитального ремонта многоквартирных жилых домов включают в себя: ремонт подвалов, входных групп, фасадов, балконов, чердачных помещений, кровель и водосточных систем. Кроме того, капитальный ремонт предусматривает замену инженерных систем зданий, ремонт в зонах замены коммуникаций по всему объему зданий, включая восстановление настенной керамической плитки в санузлах, ванных и на кухнях.

При капитальном ремонте многоквартирных жилых домов архитектурный облик зданий сохраняется.

Итого за 5 месяцев по результатам экспертизы обеспечено общее снижение стоимости капитального ремонта объектов на 8,4%.