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Вторник, 06 Июнь 2017 10:28

Опубликован информационный буклет с образцами отделки в новых квартирах

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5 июня 2017 года пресс-служба Департамента строительства Москвы информировала о том, что опубликован информационный буклет с образцами отделки в новых квартирах.

 

 

«По поручению Мэра Москвы С.С. Собянина разработан информационный буклет с образцами отделки в домах, предназначенных  для переселения по программе реновации. С ним можно ознакомиться на официальном сайте Департамента строительства. В ближайшее время стандарты отделки будут утверждены Постановлением Правительства Москвы, а альбомы с основными характеристиками отделки квартир в печатном виде будут доступны в шоу-румах, которые мы в ближайшее время покажем жителям», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Юрьевич Бочкарев.

«Буклеты будут выполнять информационную задачу об отделке, предоставляемой по программе реновации. В домах, предназначенных для переселения по программе реновации, класс отделки будет повыше, чем мы делали по старой программе переселения и сноса домов первого периода индустриального домостроения. При желании, москвичи смогут самостоятельно улучшить отделку», - добавил А.Ю. Бочкарев.

Напомним, что квартиры в новых домах будет предоставляться с полной отделкой - «под ключ». Качество отделочных материалов будет выше, чем качество материалов, которые использовались ранее. Полы будут покрыты линолеумом и ламинатом. Обои будут под покраску, в ванных комнатах установят качественный фаянс, стены отделают плиткой. Людям с ограниченными физическими возможностями предоставят специализированные квартиры с удобными ванными комнатами и увеличенными дверными проемами.

 

С буклетом можно ознакомиться по ссылке

http://ds.mos.ru/activities/road-and-bridge-construction/the-objects-of-road-and-bridge-construction-planned-for-commissioning-in-2016/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.pdf

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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