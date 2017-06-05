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Понедельник, 05 Июнь 2017 12:19

Открылась 2-я Международная выставка «Металлоконструкцииꞌ2017»

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5 июня 2017 года в павильоне № 8, зал 1 ЦВК «Экспоцентр» (Москва, Краснопресненская наб., д. 14) открылась 2-я Международная выставка «Металлоконструкцииꞌ2017».

 «Металлоконструкции’2017» — первое в стране специализированное мероприятие, посвященное проблемам производства, применения металлоконструкций и металлоизделий строительного назначения.

Основной потребитель металлургической продукции в России - строительный комплекс. В развитых странах доля многоэтажных зданий на стальном каркасе достигает 50—65%, в этом смысле в строительном комплексе России имеется огромный потенциал. Металлурги и поставщики металлопродукции активно работают над расширением внутреннего рынка. Благодаря усилиям крупнейших металлургических компаний и научных институтов стальное строительство развивается огромными темпами, причем не только в традиционных для себя сферах, таких как инфраструктурное и промышленное строительство, но и в гражданском строительстве, следуя примеру лучших мировых практик.

Основным преимуществом для застройщика при использовании металлоконструкций является снижение переменных затрат за счет высокой скорости возведения зданий и гибкости их планировки. Дом на стальном каркасе со степенью готовности 95% можно построить за 3-4 месяца. В ближайшее время объем жилого строительства на стальном каркасе достигнет 1 млн кв.м. Еще одним перспективным сегментом для расширения области применения стальных конструкций является социальная инфраструктура. Активное развитие российских агломераций требует постоянного возведения высотных зданий, спортивных, логистических, оздоровительных и учебных объектов. Заводы металлоконструкций постепенно переходят от проектирования и производства конструкций для уникальных зданий к созданию универсальных моделей объектов различного назначения.

Хорошие перспективы имеет сегмент производственной инфраструктуры. Благодаря импортозамещению, созданию индустриальных парков и другим мерам поддержки промышленности создаются новые и расширяются существующие компании, нуждающиеся в производственных зданиях, основу которых как раз составляют металлоконструкции. Рынок активно растет в аграрном секторе: строятся сыроварни, винодельческие комплексы, новые складские мощности для хранения сельхозпродукции. В финальную стадию входит подготовка инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу-2018.  Наряду со строительством стадионов и спорткомплексов, возводятся отели, делаются транспортные развязки и т.д. При этом большинство объектов строятся с использованием последних достижений архитектуры, науки и техники. Металлоконструкции активно применяются при строительстве стадионов в Санкт-Петербурге, Самаре и других городах, где пройдет турнир.

Выставка металлоконструкций и изделий из металла «Металлоконструкции’2017» - новый проект «Металл-Экспо». Она проходит при поддержке Ассоциации развития стального строительства, НП «Русская Сталь» и Российского союза поставщиков металлопродукции.

Выставка совмещает интересы производителей и поставщиков металла строительного назначения и непосредственных потребителей их продукции и услуг. В настоящее время в России работает более 1 тыс. производителей металлоконструкций, цели и проблемы которых сильно различаются. Выставка «Металлоконструкции’2017» позволит участникам рынка металлостроительства обсудить назревшие вопросы, как между собой, так и со своими поставщиками и потребителями.

Насыщенная деловая программа выставки будет включать ряд важных мероприятий: в ходе Общероссийской конференции «Steel Construction» участники обсудят современные тенденции в стройиндустрии, на конференции «Современное оборудование и технологии для цинкования металлоконструкций» будет обсуждаться текущее состояние подотрасли, в рамках мастер-класса «Стальной тест-драйв» специалисты-кровельщики продемонстрируют, какие марки стали удобнее в работе и какие виды кровельных металлов лучше всего использовать при строительстве крыш. Пройдет церемония награждения лауреатов конкурса «Сила металла» по применению стали и алюминия в строительстве. Внушительную аудиторию профессионалов соберет семинар «Идеальный ЗМК», на котором производители металлоконструкций и поставщики оборудования и программного обеспечения обсудят, как создать идеальный завод по выпуску металлоконструкций. На научно-практической конференции «Сварка, термическая резка и защитные покрытия металлоконструкций» представители крупнейших фирм и институциональных объединений поделятся точками зрения на проблемы подотрасли, а также обсудят перспективы использования новых продуктов и технологий сварочных работ.

Выставка продлится до 8 июня 2017 года.

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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