Вы находитесь здесь:Главная»Новости»Новости индустрии»Работу МосгорБТИ можно исчислять километрами
Понедельник, 05 Июнь 2017 08:00

Работу МосгорБТИ можно исчислять километрами

213245

В России по случаю 90-летия отрасли технической инвентаризации прошли различные мероприятия, на которых ведущие специалисты отрасли обсудили возможные пути развития профессии.

В частности, на Первом форуме молодых специалистов – кадастровых инженеров «Будущее кадастра», который прошел на прошлой неделе в Санкт-Петербурге, главной темой стала работа со стажерами, вовлечение их в отрасль, обеспечение карьерного роста. Встреча прошла при поддержке и с участием представителей Минэкономразвития России, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Управление Росреестра по Городу Санкт-Петербургу, различных региональных БТИ.

ГБУ МосгорБТИ также приняло участие в данном мероприятии. Руководитель столичного ведомства Владимир Панин поздравил всех с юбилеем и рассказал несколько фактов о работе организации за прошедшие 90 лет. «Ведение и сохранение нашего огромного архива - основная задача. Если выложить все папки в одну линию, то протяженность составит порядка 7 километров. Это более 350 тысяч объектов учета»-, рассказал руководитель бюро. 

Панин также отметил, что в связи с изменением организационно-правовой формы МосгорБТИ - из ГУПа в ГБУ, которое произошло в 2015 году, работы у бюро существенно прибавилось. И сегодня уже никак не обойтись без помощи молодых специалистов. В МосгорБТИ идет активное формирование кадрового резерва. «Ведение и сохранение нашего огромного архива, выполнение работы оператора Адресного реестра зданий и сооружений, каковым является МосгорБТИ, ежедневное оказание широкого спектра услуг для физических и юридических лиц – для всего этого нам сегодня необходимы новые силы и руки. Отдельно стоит заострить внимание на том, что несколько лет назад Москва расширилась, появились новые территории, которые также необходимо привести в соответствие с установленными в столице правилами учета. Мы нуждаемся в поддержке молодых специалистов, активно работаем со столичными профильными учебными заведениями»-, сообщил генеральный директор ГБУ МосгорБТИ.

Прочитано 20 раз
Опубликовано в Новости индустрии

Последнее от

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
 

Видеоматериалы

Бизнес

Рубрики

 

 

 

Энциклопедическое издание о дорожной отрасли «Дороги, мосты и тоннели России»

Книга-1

Спецвыпуск к X Съезду РСС

coverrss

 

Дорожное строительство

 № 2/2016

Cover DOR STROY2-2014 1

КАТАЛОГ Выставки-презентации

 

Вакансии

Партнеры

RSS logo

Logo 179 179

179х179 GKH

 crk

 

179-179navystavke

179х179-16666

 

 

Реклама

1111Банер5

Картинка баннер Веспер

 

 

banner-kls

 

 

 

 

  

 

Ближайшие выставки

17.05.2017

Выставка-ярмарка «ДЕРЕВО+ Дом. Коттедж. Дача»

подробно

24.05.2017

Строительный форум "Строительство и благоустройство" 2017

подробно

26.05.2017

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

подробно

01.06.2017

«Архитектура. Стройиндустрия ДВ региона – 2017»

подробно

01.06.2017

Международная научно-практическая конференция «Современные технологии проектирования и строительства аэропортов»

подробно

05.06.2017

Металлоконструкции 2017

подробно

06.06.2017

Метро, мосты, тоннели. ТПУ. 2017

подробно

06.06.2017

X Специализированный форум "ПТА. Передовые Технологии Автоматизации - Санкт-Петербург 2017"

подробно

21.06.2017

ЕАПФ Астана 2017

подробно

27.06.2017

Международная выставка «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ»

подробно
Посмотреть все события

Форма входа

Подписка

 

 

facebook-Logo

 

Посещение

 