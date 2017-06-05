Работу МосгорБТИ можно исчислять километрами

В России по случаю 90-летия отрасли технической инвентаризации прошли различные мероприятия, на которых ведущие специалисты отрасли обсудили возможные пути развития профессии.

В частности, на Первом форуме молодых специалистов – кадастровых инженеров «Будущее кадастра», который прошел на прошлой неделе в Санкт-Петербурге, главной темой стала работа со стажерами, вовлечение их в отрасль, обеспечение карьерного роста. Встреча прошла при поддержке и с участием представителей Минэкономразвития России, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Управление Росреестра по Городу Санкт-Петербургу, различных региональных БТИ.

ГБУ МосгорБТИ также приняло участие в данном мероприятии. Руководитель столичного ведомства Владимир Панин поздравил всех с юбилеем и рассказал несколько фактов о работе организации за прошедшие 90 лет. «Ведение и сохранение нашего огромного архива - основная задача. Если выложить все папки в одну линию, то протяженность составит порядка 7 километров. Это более 350 тысяч объектов учета»-, рассказал руководитель бюро.

Панин также отметил, что в связи с изменением организационно-правовой формы МосгорБТИ - из ГУПа в ГБУ, которое произошло в 2015 году, работы у бюро существенно прибавилось. И сегодня уже никак не обойтись без помощи молодых специалистов. В МосгорБТИ идет активное формирование кадрового резерва. «Ведение и сохранение нашего огромного архива, выполнение работы оператора Адресного реестра зданий и сооружений, каковым является МосгорБТИ, ежедневное оказание широкого спектра услуг для физических и юридических лиц – для всего этого нам сегодня необходимы новые силы и руки. Отдельно стоит заострить внимание на том, что несколько лет назад Москва расширилась, появились новые территории, которые также необходимо привести в соответствие с установленными в столице правилами учета. Мы нуждаемся в поддержке молодых специалистов, активно работаем со столичными профильными учебными заведениями»-, сообщил генеральный директор ГБУ МосгорБТИ.