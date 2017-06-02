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Пятница, 02 Июнь 2017 14:57

На Дальнем Востоке планируется развивать экспортную инфраструктуру

forumkhab

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась встреча губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпора и президента Корпорации ТехноНИКОЛЬ Сергея Колесникова, на которой обсуждались вопросы развития транспортной и таможенной инфраструктуры на Дальнем Востоке.

Дальний Восток представляет особый интерес для компаний, планирующих развивать экспорт в страны АТР. В прошлом году компания ТехноНИКОЛЬ запустила в Хабаровске завод по производству каменной ваты, проектная мощность которого составляет 750 000 кубических метров базальтовой теплоизоляции в год. До 20% продукции предприятия планируется экспортировать за рубеж. Но на данный момент российские экспортеры сталкиваются с нехваткой транспортной и таможенной инфраструктуры на Дальнем Востоке, что препятствует наращиванию экспорта. Перспективам решения этих вопросов была посвящена встреча губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта и президента Корпорации ТехноНИКОЛЬ Сергея Колесникова, которая состоялась на площадке ПМЭФ-2017. На встрече одним из основных вопросов стала возможность запуска пешеходно-грузового перехода на острове Большой Уссурийский, где на данный момент возможно только движение пешеходов, но не грузового транспорта.

«Хабаровский край должен стать крупным экспортным центром. Мы создали действительно привлекательные условия для инвесторов, которые заинтересованы в строительстве на территории региона экспортно ориентированных производств, - рассказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. – Следующим важным шагом должно стать улучшение таможенной инфраструктуры. Мы прикладываем значительные усилия в этом вопросе, проводим переговоры в том числе с федеральными органами власти, Правительством РФ и рассчитываем на скорое решение текущих вопросов».

«Мы нацелены на дальнейшее развитие нашего производства на Дальнем Востоке. Но без эффективно действующей инфраструктуры экспорт в страны АТР затруднен. Есть ряд вопросов, решение которых не требует значительных финансовых затрат, и ситуацию можно изменить достаточно оперативно. В частности речь идет о возможности запуска пешеходно-грузового перехода на острове Большой Уссурийский. Это значительно бы сократило логистические и временные затраты российских экспортеров», - прокомментировал президент Корпорации ТехноНИКОЛЬ Сергей Колесников.

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Опубликовано в Новости индустрии
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