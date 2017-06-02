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Пятница, 02 Июнь 2017 14:11

Экологичность должна стать обязательным критерием инновационности строительных материалов?

02062017

Этот вопрос станет главным предметом обсуждения в рамках круглого стола  «Реестры строительных материалов НОПРИЗ. Взаимосвязь инноваций и экологической составляющей», который состоится в рамках Третьего всероссийского фестиваля зелёной архитектуры и экологического стиля жизни «Эко_тектоника`2017».

В 2016 году Комитетом по новым технологиям и строительным материалам НОПРИЗ была начата работа по формированию реестров инновационных и импортозамещающих материалов и технологий в строительстве, рекомендуемых к применению в архитектурных проектах. В настоящий момент продолжается развитие критериальной базы для подобных решений.

В связи с этим, а также учитывая возросшее значение такого свойства строительных материалов, как сниженное влияние на природную среду и человека, 8 июля в 12:00 в рамках «Эко-тектоники 2017» пройдет круглый стол, на котором будут представлены Реестры НОПРИЗ и их содержимое, а также состоится дискуссия о возможностях и перспективах использования передового международного опыта в применении критериев зелёного строительства  при инновациях в строительной отрасли.

Модератором выступит Председатель Комитета по новым технологиям и строительным материалам НОПРИЗ, Член Совета НОПРИЗ, Председатель Совета Ассоциации «Центр объединения проектировщиков «СФЕРА-А» Илья Константинов. Экспертами:

- Заместитель председателя Комитета по новым технологиям и строительным материалам НОПРИЗ Роман Фомин «Реестры инновационных и импортозамещающих строительных материалов и технологий Национального объединения проектировщиков и изыскателей»

- Юлия Грачева, к.б.н., Директор НП «Экологический союз», руководитель органа по сертификации системы «Листок жизни».

- Производители инновационной строительной продукции, входящей в реестры НОПРИЗ.

 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ И КРУГЛОМ СТОЛЕ!

 

По предварительной регистрации вход – бесплатный. Количество мест ограничено!

 

Регистрируйтесь, пожалуйста, по ссылке – www.ecotektonika.ru

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Опубликовано в Новости индустрии
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