«ЛСР. Строительство-Москва»: Индустриальное производство домов для программы реновации

31 мая 2017 года состоялся пресс-показ завода железобетонных изделий ОАО «Группа ЛСР» «ЛСР. Строительство – Москва» (Москва, ул. Новохохловская, д. 89, стр. 3). В мероприятии принял участие руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы С.И. Лёвкин.

«Завод ЖБИ-6» - предприятие Группы ЛСР, является одним из лидеров по производству железобетонных изделий в Москве. Основан в 1955 году, в состав Группы ЛСР вошел в 2006 году.

В истории завода основным направлением деятельности была реализация бюджетных заказов по комплектации строительства зданий государственных учреждений, объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Продукция Завода использовалась при строительстве и реконструкции Белого Дома, Мэрии Москвы, Олимпийского комплекса, Мемориального комплекса на Поклонной горе, Музея–заповедника Царицыно, издательства «Известия», Третьего транспортного кольца, ММДЦ «Москва–Сити».

Сегодня предприятие предлагает более 1 500 наименований железобетонных изделий, в том числе, для жилищного и коммерческого строительства. Благодаря применению гибких схем технологической переоснастки, завод может выпускать большие объемы железобетонных изделий в короткие сроки.

Перед началом пресс-показа руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Иванович Лёвкин напомнил журналистам, что в мае 2015 года мэром Москвы Сергеем Семёновичем Собяниным было подписано постановление № 305ПП, в котором были установлены требования к архитектурно-градостроительным решениям для домов индустриальных серий. «Все требования, которые были заложены в это постановление – это практически требования к домам комфорт-класса, о которых сегодня идет речь для программы реновации», - отметил руководитель Департамента.

Требования к архитектурно-градостроительным решениям многоквартирных жилых зданий обеспечивают возможность:

- вариативность планировки первых этажей зданий с размещением предприятий общественного назначения;

- вариативности планировки квартир (с возможностью организации проема в несущих стенах; наличия нескольких вариантов набора квартир на типовых этажах в рамках блок-секции (в том числе рядовых, угловых, торцевых и др.);

- создания доступной среды (безбарьерная среда для маломобильных граждан: пожилых людей, молодых мам с колясками: ширина входных проемов, обеспеченность жилья лифтами, звуковое оповещение, тактильные поверхности);

- обеспечение систем безопасности (эвакуационные лестницы; камеры видеонаблюдения в подъезде; современные ограждающие конструкции; энергосберегающее освещение подъездов).

Жилая среда «комфорт класса» включает в себя не только жилые дома с улучшенной отделкой, но и комфортную квартальную застройку, которая обеспечивает снижение вредного воздействия магистралей и районных улиц от движения автотранспорта и создает новую архитектурно-планировочную структуру городской среды. Обновление и модернизация инженерной инфраструктуры позволит обеспечить безаварийное снабжение домов водой, теплом и электроэнергией.

«Сама программа реновации не будет состоять исключительно из панельных домов, в основном построят монолит. Если дома монолитные, то их стены построят из газосиликата или кирпича с последующей облицовкой вентилируемыми фасадами. Здесь используют керамогранит или фиброплиты. Все материалы, используемые в строительстве сегодня, проверяются Центром экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Без сертификатов соответствия их не используют на стройках.

По программе реновации мы предполагаем строительство домов высотой от 6 до 14 этажей. В редких случаях этажность может быть другой, здесь все будет зависеть от конкретного района и квартирографии самого проекта», - рассказал руководитель Департамента.

Отвечая на вопросы журналистов, С.И. Лёвкин сообщил, что мощностей девяти модернизированных домостроительных комбинатов Москвы достаточно для реализации программы реновации. Вместе могут производить более 2 млн кв.м жилья в год. Он добавил, что если понадобится повысить производительность, рабочие перейдут с двухсменного на трехсменный режим работы.

Пресс-показ провел управляющий завода Константин Владимирович Кузнецов. По его словам изделия производятся по индивидуальным проектам. Дом представляет из себя сборный конструктор, магнитная оснастка позволяет придать новостройке требуемую геометрию. Плюсы таких технологий - сроки возведения. На основные несущие конструкции строители тратят 3 - 3,5 месяца. Менее чем за год в районе может появиться новостройка. На заводе ежегодно производится 200 - 250 тыс кв.м жилья.

Под программу реновации построят дома разной этажности. «Это нужно, прежде всего, для эстетического эффекта. Проще, конечно, строить однотипные здания, но в данном случае архитекторы смогут реализовать самые смелые идеи. Переменная этажность дает еще и лучшее освещение квартир. Кроме того, жильцы точно не будут смотреть друг другу в окна», - рассказал К.В. Кузнецов.

У жильцов таких домов будет все для комфорта. Можно будет даже делать проем в несущей стене без ущерба для здания, если захочется провести перепланировку. На фасадах предусмотрят места для кондиционеров, устройства не будут портить внешний вид дома. Лестниц перед подъездом не будет, люди смогут заходить с уровня земли. Дверные проемы расширят так, чтобы было удобно инвалидам и родителям с колясками. Обязательно будут счетчики и домофоны в каждой квартире, видеонаблюдение на лестничных клетках.

В ближайшие два года планируется ввести 96 жилых домов новых серий, отвечающих новым требованиям к архитектурно-градостроительным решениям.