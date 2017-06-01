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Четверг, 01 Июнь 2017 08:32

МосгорБТИ открывает игровые зоны для маленьких гостей

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В Международный день защиты детей ГБУ МосгорБТИ открывает игровые зоны для маленьких гостей в зонах приема физических лиц территориальных управлений.

Каждый детский уголок оборудован столом и стульчиками, а флипчарт с маркерами, пластилин, бумага для рисования и фломастерыпомогут малышам заниматься более привычными для них делами в столь необычном месте, не отвлекая родителей. Пока взрослые заняты оформлением услуг, дети смогут с пользой провести время. А серьезные вопросы, связанные с недвижимостью, будут решаться легче и быстрее.

«В последние время участились обращения клиентов с предложениями организовать в офисах БТИ игровые уголки. Мы внимательно относимся ко всем просьбам и стараемся максимально повысить уровень обслуживания. И теперь нашим клиентам не надо решать вопрос с кем оставить детей, чтобы прийти в МосгорБТИ. Для каждого заявителя с маленьким ребенком такой уголок – возможность спокойно оформить документы и получить подробную консультацию об услугах от специалиста», - рассказал генеральный директор ГБУ МосгорБТИ Владимир Панин. Он также отметил, что игровые комнаты открыты на протяжении всего рабочего дня территориальных управлений.

Прочитано 30 раз Последнее изменение Четверг, 01 Июнь 2017 08:36
Опубликовано в Новости индустрии

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