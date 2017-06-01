В Международный день защиты детей ГБУ МосгорБТИ открывает игровые зоны для маленьких гостей в зонах приема физических лиц территориальных управлений.

Каждый детский уголок оборудован столом и стульчиками, а флипчарт с маркерами, пластилин, бумага для рисования и фломастерыпомогут малышам заниматься более привычными для них делами в столь необычном месте, не отвлекая родителей. Пока взрослые заняты оформлением услуг, дети смогут с пользой провести время. А серьезные вопросы, связанные с недвижимостью, будут решаться легче и быстрее.

«В последние время участились обращения клиентов с предложениями организовать в офисах БТИ игровые уголки. Мы внимательно относимся ко всем просьбам и стараемся максимально повысить уровень обслуживания. И теперь нашим клиентам не надо решать вопрос с кем оставить детей, чтобы прийти в МосгорБТИ. Для каждого заявителя с маленьким ребенком такой уголок – возможность спокойно оформить документы и получить подробную консультацию об услугах от специалиста», - рассказал генеральный директор ГБУ МосгорБТИ Владимир Панин. Он также отметил, что игровые комнаты открыты на протяжении всего рабочего дня территориальных управлений.