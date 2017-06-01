Торжественное открытие макета космического корабля «Союз» на Аллее Космонавтов в микрорайоне «Изумрудные холмы»

30 мая 2017 года в мкр. «Изумрудные холмы» (Красногорск, Московская область) прошло торжественное открытие макета космического корабля «Союз» на Аллее Космонавтов, приуроченное ко дню рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Архиповича Леонова.

Жилой микрорайон «Изумрудные холмы» реализуется компанией «Эталон-Инвест» в г. Красногорск Московской области, в 9-ти км от МКАД по Волоколамскому шоссе. «Изумрудные холмы» - проект комплексной квартальной застройки, включающий 20 многоквартирных домов класса комфорт и всю необходимую для жителей микрорайона инфраструктуру. Сегодня в микрорайоне «Изумрудные холмы» уже работают три школы – начальная, общеобразовательная и художественная, и четыре детских сада. Общая площадь застройки составит около 1 млн кв.м.

Аллея Космонавтов входит в состав масштабного ландшафтного парка, который будет построен компанией «Эталон-Инвест» на территории, прилегающей к жилому микрорайону «Изумрудные холмы».

Аллея Космонавтов – уникальный архитектурный ансамбль в центре жилой застройки микрорайона «Изумрудные холмы». Это музей космонавтики под открытым небом, демонстрирующий достижения нашей страны в области освоения космоса, это хороший пример нестандартного подхода к благоустройству общественных пространств в проектах комплексного освоения территорий. Сегодня Музей космонавтики в «Изумрудных холмах» стал «точкой притяжения» для жителей Московского региона, которые приходят сюда вместе с детьми, чтобы прикоснуться к удивительной истории отечественной космонавтики и сделать памятные фото на фоне легендарных космических кораблей и граффити-портретов Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Сергея Королева, Валентины Терешковой.

Инициатива строительства Аллеи принадлежит летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза Алексею Архиповичу Леонову. Ее открытие 18 марта 2015 года было приурочено к 50-летию первого выхода человека в открытый космос.

На вершинах уникальных, не повторяющих друг друга арок аллеи, символизирующих космические орбиты, уже были размещены макеты космических кораблей «Восток-1» и «Восход-2» в натуральную величину. В день рождения А.А. Леонова состоялось открытие третьего макета – макета комического корабля «Союз», на котором он в 1975 году в рамках советско-американского проекта «Аполлон-Союз» совершил полет в космос.

Вел мероприятие заслуженный артист РФ Александр Олешко.

Поздравить с 83 днем рождения А.А. Леонова пришли:

- Елена Серова, летчик-космонавт РФ;

- Дмитрий Харатьян, народный артист РФ;

- Александр Розенбаум, народный артист РФ;

- Александр Михайлов, народный артист РФ;

- Юлия Самойлова, известная российская певица;

- байкерский клуб «Ночные волки» и их лидер Александр Залдастанов;

- деятели культуры и искусства.

С околоземной орбиты А.А. Леонова поздравили его коллеги – космонавты Федор Юрчихин и Олег Новицкий.

«Вы - живая легенда, наша путеводная звезда, мы хоть немного хотели бы быть похожим на Вас, на космонавта с большой буквы, друга Гагарина», - сказал Олег Новицкий.

«Не только в космосе, но и на земле Вы сделали и делаете много, являясь примером служения стране и людям. У Вас мы продолжаем учиться добру, сопереживанию, отношению к Родине, и говорим спасибо», - отметил Федор Юрчихин, пожелав имениннику здоровья и долгих лет жизни.

На состоявшейся пресс-конференции А.А. Леонов отметил, что Аллея Космонавтов - это уникальное место: «Посмотрите – легендарный корабль «Восток», на котором поднялся Юрий Гагарин. Он сделан один к одному. Следующий корабль «Восход-2», на котором впервые в мире был произведен выход человека в открытый космос. И сегодня мы с вами откроем следующий памятник - труженику-кораблю «Союз». Я восхищён ответственностью людей, тех, кто все это делал. Как они все продумали и выдержали по срокам. Конечно, можно было это все не делать, но – уже нельзя. Мы должны с вами жить немножко по другим образцам, помнить то, что было сделано в нашей стране».

Сюрпризом от компании «Эталон-Инвест» стало шоу парашютистов, которые в честь именинника выполнили в небе удивительную по своей сложности конфигурацию, сложив цифру «83» - ровно столько исполнилось Алексею Архиповичу в этот день, а также совершили экстремальную по сложности посадку прямо на площадку проведения мероприятия.

Не остались без подарков и пришедшие на праздник гости - в честь дня рождения А.А. Леонова они получили в подарок книгу его воспоминаний «Время первых», а самые удачливые сумели еще и взять автограф у легендарного космонавта.