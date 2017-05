Авангардный проект от ГК «Терра-Запад»

26 апреля Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) при поддержке Посольства КНР и Китайского комитета по содействию международной торговли (CCPIT) провел NETWORK-СЕССИЮ «ДИАЛОГИ»: ИНВЕСТИЦИИ. В формате живого диалога российский и китайский бизнес обсудил перспективы совместной реализации инвестиционных проектов.

Председатель Совета директоров Группы компаний «Терра-Запад» Артур Балаян представил инвесторам из Китая различные инвестиционные проекты для их реализации в Калининградской области, в т.ч. лучший в России проект комплексной жилой застройки - жилой комплекс «Авангардное» в Калининградской области.

В ходе мероприятия Президиум из экспертов РАСПП, ICBC, банка «Открытие», The Export-Import Bank of China, CCB, Bank of China и Sinosure высоко оценили перспективы реализации проекта комплексного освоения территории «Авангардное» в Калининградской области, обсудили возможности совместного сотрудничества. Стоит отметить и то, что презентация проекта проведена на высоком уровне, в т.ч. представлена видеопрезентация на китайском языке. Проект вызвал активное обсуждение, а представитель Bank of China предложил двух потенциальных инвесторов и обозначил шаги, необходимые для успешной реализации совместного проекта.

Инвестиционные проекты российских регионов являются важным драйвером экономического роста как отдельных субъектов РФ, так и всей страны в целом. Китайские партнеры проявляют особый интерес к строительным проектам в рамках комплексного развития территорий. И одним из таких уникальных и масштабных проектов является проект по строительству доступного и комфортного жилья в пос. Авангардное Гурьевского района Калининградской области, который включён в Государственную программу «Жильё для российской семьи». Реализация именно таких проектов является одним из основных направлений по выполнению майских указов Президента РФ, которые позволят решить проблему по обеспечению граждан России доступным и комфортным жильем.

Особенностью данного проекта является то, что он реализуется в рамках государственно–частного партнёрства совместно с муниципальными властями Гурьевского городского округа. Это позволило компании в кратчайшие сроки разработать проектную документацию, в том числе инженерных сетей, получить техусловия, проводила подготовительные работы, а муниципальные власти, со своей стороны, обеспечивали сопровождение проекта и своевременно принимали необходимые решения.

Напомним, что еще в июле 2015 года Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провел в Калининграде рабочее совещание с главами российских регионов на тему переселения из аварийного и ветхого жилья. Во время визита в Калининград, Дмитрий Медведев смог познакомиться со стендом компании, ему подробно рассказали о новом проекте. На макете премьер-министр увидел дома средней и малоэтажной застройки, с интересными цветовыми и декоративными решениями. Все дома, которые будут здесь возведены, отличаются современным дизайном фасадов, надежной конструкцией строений, удобной планировкой квартир, собственной инженерной и социальной и инфраструктурой. Кроме того, жилой комплекс «Аванградное» имеет удобное месторасположение, и, в то же время, отдален от загрязненных городов. Надо сказать, что Дмитрию Медведеву проект «Аванградное» понравился, он высоко оценил перспективы развития ЖК «Авангардное» и пожелал не останавливаться на достигнутом: «Нужно продолжать активно строить жилье – и многоквартирные дома, и давать возможность строить индивидуальные дома. И обязательно сопровождать это инфраструктурой, то есть детскими садами, школами, поликлиниками, больницами, магазинами. Когда такая полная «линейка» создается, тогда люди считают, что власть со своими задачами справляется».

Проект жилого комплекса «Авангардное», разработанный Группой компаний «Терра-Запад», абсолютно уникален для Калиниградской области, но и в «большой России» вряд ли найдутся аналоги. Во всяком случае, на Первом градостроительном конкурсе Минстроя России, проходившем в феврале 2015 года, ЖК «Авангардное» был признан лучшим проектом комплексного освоения территории в стране, опередив на пути к победе 52 проекта в различных субъектах федерации, боровшихся за это престижное звание. Также Группа компаний «Терра-Запад» является лауреатом премии «Российский стандарт».

Строительство жилого комплекса «Авангардное» планируется в одноименном поселке, расположенном в пяти километрах от Калининграда.

Проект предусматривает комплексное развитие территории площадью в 100 га. ГК «Терра-Запад» планирует к 2020 году около 380 тыс. кв. метров комфортного жилья, а общее количество жителей составит 12 000 чел. При этом дома будут малой и средней этажности, также предусмотрена также индивидуальная жилая застройка. Участники Государственной программы «Жильё для российской семьи» смогут приобрести квартиры по вполне приемлемой цене – 35 тыс. руб. за кв. метр, что примерно в полтора раза ниже рыночной цены на жилье по региону.

- Сравнительно низкая цена квадратного метра - еще одно неоспоримое преимущество нашего проекта, - рассказывает Артур Беникович. - Благодаря реализации нашего проекта в рамках госпрограммы «ЖРС» более 2500 человек смогут решить свой жилищный вопрос и приобрести квартиры по доступным ценам. Важно отметить, что среди них много граждан, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий или вообще не имеют собственного жилья, а в т.ч. работники социальной сферы и молодые семьи.

В ЖК «Авангардное» будут построены не только дома, но и в рамках государственно-частного партнерства появится вся необходимая для микрорайона инфраструктура – крупный торговый центр, детские сады, школа, магазины, спортивно-оздоровительный комплекс, рынок, парки, скверы и т.д. Именно с упором на социальную составляющую и реализуется этот проект.

- Мы работаем по договору ГЧП, заключенному с администрацией Гурьевского городского округа, по строительству социальных объектов. Действительно, можно сказать, что это пилотный проект, которых в стране очень мало, - заявил Артур Балаян. Важными преимуществами проекта является полностью подготовленная для застройки строительная площадка, на которой не надо ничего сносить, нет никаких ограничений при проведении строительных работ, разработанная градостроительная документация, утверждена улично-дорожная сеть пос. Авангардное.

В настоящее ГК «Терра-Запад» уже приступила к строительству инфраструктуры, построена трансформаторная подстанция на 600 кВ, к участкам застройки подведены электрические сети. Кроме того, получено разрешение на строительство домов 1 и 2 очередей, получены положительные экспертные заключения на дома, объекты социальной инфраструктуры и очистные сооружения.

Интерес китайских инвесторов к этому проекту комплексной застройки территории вполне понятен и объясним. К тому же, Калининградская область привлекает китайских предпринимателей дополнительными возможностями и преференциями, которые предоставляют инвесторам территория опережающего развития. Есть надежда, что этот проект станет началом большой политики по привлечению китайских инвестиций не только в добывающие отрасли экономики, но и в решение социальных проблем, и, в частности, строительство комфортного и доступного жилья в регионах России

Помимо проекта «Авангардный» Группа компаний «Терра-Запад» также представила на суд инвесторов проекты в сфере импортозамещения (тепличное хозяйство на 100 га), жилищного строительства (в т.ч. в курортной зоне на территории в 50 га), транспорта и логистики (строительство логистических комплексов), сельского хозяйства (производство инулина, стевиозида, кормовых добавок для животноводческих комплексов), создание промышленного парка, строительство аквапарка и туристско–рекреационного комплекса на побережье Куршского залива Балтийского моря.

С дополнительной информацией

о проектах ГК ,,Терра–Запад” можно ознакомиться на сайтах:

www.terra–kld.ru,

авангардное.рф,

холмогоровка.рф,

е–mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ,

по тел.: +7 (4012) 310–150,

+7–906–215–06–28,

+7–911–455–61–01.

Адрес: 238313, Калининградская обл., Гурьевский р–н,

пос. Прибрежное,