Состоялась пресс-конференция "Ключевые аспекты программы реновации"

29 мая 2017 года в Департаменте строительства Москвы (Никитский пер., д. 5, стр. 6) прошла пресс-конференция руководителя Департамента А.Ю. Бочкарева на тему: «Ключевые аспекты программы реновации».

Свое выступление руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Юрьевич Бочкарев начал с напоминания, что городские власти уже имеют опыт расселения жителей из пятиэтажек первого периода индустриального домостроения. «В первой программе было 1 722 дома на 3,6 млн кв.м. Сейчас осталось демонтировать 60 домов. Хочу отметь, что 95% жителей переехали вообще без всяких вопросов и 100% переехавших говорят спасибо Правительству Москвы.

На протяжении последних лет жители и пресса задавали на вопрос: «А когда вы приступите к следующему этапу?». За последние полгода мы получили порядка 250 тысяч задокументированных обращений от москвичей с просьбой начать следующую волну реновации. А до этого у нас было несколько сотен тысяч таких обращений. У нас есть официальный реестр обратившихся. На основании этих обращений Правительство Москвы приняло решение о подготовке к следующему этапу программы реновации жилищного фонда города Москвы. Когда мы посмотрели, то оказалось, что нужна реновация 8,5 тыс домов, 500 кварталов. После этого было принято решение – спросить людей: «А вы сами готовы к переселению?». Был проведен телефонный обзвон всех квартир. «За» выступило примерно 4,5 тыс домов, и они попали в первый список для голосования. 15 мая начался первый этап голосования.

Параллельно уже сейчас рассматривается порядка 300 стартовых площадок для строительства новых домов, в которые переедут участники первой волны программы. Переселять будут, в том числе, и в уже строящиеся дома.

Но до тех пор, пока не будет окончательно сформирована программа реновации, говорить с уверенностью о том, что жителей той или иной пятиэтажки переселят на конкретную территорию, не стоит», - сообщил А.Ю. Бочкарев.

Он также отметил: «Противники программы заявляют, что реновация проводится для того, чтобы поддержать градостроительный комплекс. Могу сказать, что при существующих объемах строительства это, наоборот, дополнительная нагрузка. У столицы «беспрецедентные» программы по строительству метро и дорог. У нас и так не хватает ресурсов, чтобы выполнить все поставленные задачи».

«Уже до конца этого года может начаться строительство на первых стартовых площадках, предназначенных для возведения домов от переселения в рамках программы реновации. При этом переселение может начаться и раньше, поскольку у города есть в собственности некоторое количество квартир, а также ведется строительство домов за счет бюджета и по другим программам, однако они могут быть использованы и под реновацию», - сказал А.Ю. Бочкарев

Пик переселения по программе реновации может случиться через пять-шесть лет. В середине этого года будут внесены коррективы в Адресную инвестиционную программу. Если после реализации программы образуются «излишки», невостребованные квартиры, то фонд в перспективе может продавать их. Бочкарев также прокомментировал заявления противников программы. «Те, кто говорит, что жителей из тихих районов переселят за МКАД, - провокаторы и по большому счету преступники, которые хотят ухудшить жизнь людей», - заявил руководитель Департамента.

Для контроля над качеством возводимых домов: стен, строительных материалов - радиационной и химической безопасностью московские власти дополнительно выделили 150 млн руб. на закупку дополнительного оборудования, в том числе передвижных лабораторий.

«Уже в этом году будет создан Фонд содействия реновации, учредителем которого выступит наш департамент. Именно он будет оператором программы. Фонд будет выполнять функции застройщика, то есть будет оформлять земельные участки, заказывать разработку проектов и проводить торги на выбор подрядчиков на строительство.

Со временем, в будущем, у Фонда будет возможность продавать излишки построенного по программе жилья, но не востребованного для переселения. Это не основная задача Фонда.

Для нас важно переселить людей из ветхих домов, а продажи - это будет в будущем», - сообщил А.Ю. Бочкарев.

Справка.

17 мая 2017 года Московская городская Дума приняла Закон города Москвы «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве».

Московский закон вступит в силу после принятия аналогичного федерального закона, который в настоящее время рассматривается Государственной Думой.

Для жителей пятиэтажек, которые желают участвовать в Программе реновации

Добровольность. Участие в реновации – только по решению собственников и нанимателей квартир.

В программу реновации могут быть включены только те дома первого периода индустриального домостроения (пятиэтажки) и аналогичные по конструктивным характеристикам дома, в которых большинство собственников и нанимателей квартир поддержат включение дома в программу.

Решение принимается 2/3 голосов собственников и нанимателей.

Равнозначная новая квартира.

Жители пятиэтажек, сносимых в рамках программы реновации, обеспечиваются равнозначными квартирами в домах-новостройках.

Равнозначная квартира – это:

- количество комнат – не менее чем в старой квартире в пятиэтажке;

- жилая площадь – не менее жилой площади в старой квартире;

- общая площадь – больше, чем в старой квартире за счет более просторных помещений общего пользования (кухня, прихожая, коридор, ванная, туалет).

Собственникам квартир в сносимых пятиэтажках новые квартиры предоставляются бесплатно и в собственность. Владельцы неприватизированных квартир смогут выбирать: получить новую квартиру бесплатно в собственность или сохранить социальный наем.

Закон гарантирует предоставление жителям сносимых пятиэтажек равнозначных квартир в том же районе, включая районы Центрального административного округа. Исключение составляют Зеленоград и ТиНАО, в которых равнозначная квартира может быть предоставлена в пределах административного округа.

По факту, с учетом волнового переселения в большинстве случаев новые квартиры будут предоставляться в том же квартале, в шаговой доступности от старых домов.

Равнозначные квартиры будут предоставляться с улучшенной отделкой («комфорт-класс») и будут пригодны для проживания без проведения дополнительных ремонтных или отделочных работ.

В рамках программы реновации очередникам будут предоставлены вне очереди новые квартиры с одновременным улучшением жилищных условий по нормам предоставления жилой площади в зависимости от состава семьи. Двух переездов не потребуется.

С момента утверждения программы реновации жители многоквартирных домов, включенных в программу реновации, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт.

При желании собственники квартир в сносимых пятиэтажках вместо равнозначной квартиры могут получить равноценную (равную по рыночной стоимости) квартиру, либо соответствующую денежную компенсацию.

Правительство Москвы окажет помощь в переезде в новые квартиры ветеранам, одиноким и одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам и другим льготным категориям граждан.

Закон гарантирует право жителей, переселяемых в рамках программы реновации, на получение комфортных квартир в современных домах.

Основные требования к домам, возводимым в рамках программы реновации, будут включать:

- строительство из монолита и современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью;

- вариативность планировки квартир и возможность проведения перепланировки;

- остекление балконов и лоджий, наличие специальных корзин для установки кондиционера;

- размещение входов в жилую часть преимущественно со стороны двора, а в помещения общественного назначения - только со стороны улицы;

- минимизированный перепад между уровнем входа в подъезд и уровнем пола входного вестибюля, единый уровень пола вестибюля и лифтовых холлов, что обеспечит доступность дома для маломобильных групп населения.

Для жителей пятиэтажек, которые не желают участвовать в Программе реновации

Добровольность. Участие в реновации – только по решению собственников и нанимателей квартир. Учет прав меньшинства. Отказ от участия в программе реновации – в любое время.

В программу реновации могут быть включены только те дома первого периода индустриального домостроения (пятиэтажки) и аналогичные по конструктивным характеристикам дома, в которых большинство собственников и нанимателей квартир поддержат включение дома в программу. Решение принимается 2/3 голосов собственников и нанимателей.

Если 1/3 собственников и нанимателей квартир проголосуют «против», дом не будет включен в проект программы реновации.

Принятое решение об участии дома в реновации можно впоследствии пересмотреть. На любой стадии формирования и реализации программы реновации (до заключения первого договора мены старой квартиры на новую) собственники и наниматели квартир вправе провести общее собрание и принять решение об исключении своего дома из программы.

Для жителей пятиэтажек, окрестных домов и всех москвичей

Закон гарантирует создание комфортной городской среды в кварталах, затронутых программой реновации.

В этих целях Правительство Москвы утвердит требования:

- формированию полноценной сети улиц и дорог, а также к органи­зации парковочного пространства;

- формированию тротуаров, обеспечивающих комфортное передви­жение пешеходов, включая маломобильных граждан;

- организации дворовых и внутриквартальных озелененных терри­то­рий с установкой детских и спортивных площадок и площадок для отдыха;

- обеспечению жителей объектами социальной инфраструктуры в шаго­вой доступности.

Обновлённые улицы, тротуары, парки, детские и спортивные площадки будут служить всем москвичам, независимо от того, участвовали ли они в программе реновации или нет.

Для собственников нежилых помещений

Собственники нежилых помещений в сносимых пятиэтажках получит полноценное возмещение рыночной стоимости своей недвижимости.

https://www.mos.ru/city/projects/noviydom/