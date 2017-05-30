Программа Форума «ПТА-Санкт-Петербург 2017»: акцент на цифровых технологиях

06–08 июня 2017 г. для главных инженеров, специалистов по автоматизации и руководителей предприятий откроет двери X Специализированный форум-выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Санкт-Петербург 2017». Тематика форума посвящена развитию технологий автоматизации зданий и технологических процессов с приходом четвертой промышленной революции. В выставочной зоне можно будет ознакомиться с новинками в области интеллектуальных систем и компонентов.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ>>

Откроет работу форума секция «Автоматизация в эпоху Индустрии 4.0». Модератор форума Максименко Владимир Адамович, председатель комитета НП «АВОК» «Интеллектуальные здания и информационно-управляющие системы», расскажет о тенденциях развития систем автоматизации зданий. Он приведет данные из последних документов Минэнерго, Минстроя и Кабинета министров РФ относительно порядка использования «умных технологий» в современном строительстве и ответственности за несоблюдение требований энергетической эффективности при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений и сооружений. Будут рассмотрены проблемы внедрения технологий Интернета вещей и пути их решения, а также приведены примеры практической реализации отмеченных тенденций в отечественных проектах.

Докладчик от компании «ИнСАТ» посвятит выступление роли SCADA-систем в концепции Индустрии 4.0. Он затронет основные особенности SCADA-системы четвертого поколения, вопрос миграции SCADA в облака и обеспечения безопасности. На стенде компании можно будет ознакомиться с MasterSCADA - вертикально-интегрированной SCADA-системой российского производства, которая успешно внедрена на тысячах предприятий по всей России, в том числе, на объектах Газпром, РОСНЕФТЬ, Росатом, ИНТЕР РАО, ТГК-2.

Специалист компании ПРОСОФТ представит продукцию ICONICS для систем автоматизации и управления. В частности, речь пойдет об облачных системах собственной разработки компании, с помощью которых можно усовершенствовать решения на базе ICONICS. В секции «Диспетчерское управление инфраструктурными объектами» технический директор компании Embedded Systems осветит преимущества интеграции облачных IT- платформ с системами автоматизаций зданий.

Продолжит работу форума насыщенная выступлениями секция «Практика автоматизации инженерных систем зданий». Главный инженер компании TECO представит универсальные решения автоматизации на базе контроллеров Tecomat «Foxtrot». Это мощные модульные ПЛК для средних и больших проектов промышленной автоматизации, управления технологическими процессами, транспортом. Далее компания JUNG расскажет о своих новинках: компактном комнатном контроллере F50, KNX-вентиле, KNX-DALI шлюзе и др. Представитель компании B.E.G. в России затронет тему профессионального управления освещением и энергоэффективности. Технология автоматизации освещения основана на двух параметрах: присутствии в зоне детекции людей и уровне текущей освещенности, которые создают уникальные условия для значительной экономии электроэнергии. В типовом офисе дневной свет в летние месяцы может обеспечить до 80% от требуемой освещенности, в результате чего доля искусственного освещения может быть снижена до 20%. Далее заместитель директора по развитию компании REAL.Electro раскроет современные возможности интеграции управления освещением на примере продукции Donolux. Современные осветительные системы Donolux применяются на многих объектах строительства, в том числе, в пятизвездочных отелях, офисах крупных компаний и пр. Руководитель и главный конструктор компании REEZOLDINI рассмотрит, возможно ли создать акустическую систему, чтобы звук был практически не отличим от «живого»? Какие в реальности технические характеристики влияют на итоговое качество звучания и субъективную оценку? О взаимосвязи науки и искусства в архитектурной акустике можно будет узнать из доклада.

Во время кофе-брейка у слушателей будет возможность ознакомиться с продукцией компаний на их стендах и напрямую пообщаться с экспертами. После перерыва компания «Сименс» продемонстрирует повышение энергоэффективности и комфорта в помещениях на базе Desigo TRA. Это комплексная система автоматизации климата, освещения и жалюзи в отдельных помещениях, основной задачей которой является достижение максимальной экономии энергии без ущерба комфорту пользователей. Далее генеральный директор компании BE SMART рассмотрит особенности инсталляции систем домашней автоматизации. Директор компании «Разумный дом» представит разработки для сегмента интернета вещей, который, по оценкам, к 2020 году достигнет размера 20 млрд долларов. Исполнительный директор «Дизайн Студии Электроники» рассмотрит практику использования различных видов контроллеров.

В завершение первого дня форума слушателей ждет круглый стол на тему «Интеллектуальное здание – взгляд в будущее». Модераторами выступят Юлин Антон Борисович, куратор Санкт-Петербургского филиала KNX Users Club Russia, CIS&BALTICS, и Пасеков Михаил Федорович, заместитель директора по развитию компании REAL.Electro. Эксперты обсудят, какие «фантастические» пожелания заказчиков могут быть реализованы в проектах «умного дома» уже сейчас, возможен ли паритет заоблачных возможностей и цен, доступности и безопасности в АСУЗ, какие технологии, стандарты и протоколы выживут, какой будет роль интегратора в будущем. Посетители также могут задавать свои вопросы, наиболее активные слушатели получат заслуженные призы от организаторов.

Во второй день, 7 июня форум продолжит работу в секции «Промышленная автоматизация в проектах и решениях». Профессор СПбПУ им. Петра Великого – Шкодырев Вячеслав Петрович расскажет об интеллектуальных системах комплексной автоматизации и управлении производственными процессами. Представитель компании ПРОСОФТ раскроет возможности технологий для современных интеллектуальных промышленных сетей передачи данных. Будут затронуты аспекты развития сети Ethernet, обозначены предпосылки происходящих ныне изменений, суть технологического перехода к концепциям Интернета вещей и Индустрии 4.0, который должен стать драйвером развития не только промышленных сетей, но и всего комплекса промышленной автоматизации. Так, речь пойдет о технологии TSN (Time Sensitive Networks) и коммуникационных устройствах с ее поддержкой. Кроме того, будет дан краткий обзор оборудования, позволяющего уже сегодня создавать системы в соответствии с концепциями будущего. Далее компания ИнСАТ расскажет о своем подходе к OEM-партнерству, о портировании кросс-платформенной вертикально-интегрированной SCADA-системы MasterSCADA 4D на ПЛК различных производителей. А главный инженер компании «СЭТЭЛ» расскажет о проектировании новых устройств на модульном принципе: разделении разрабатываемой системы на универсальный модуль (SoM) и базовую плату. Такой подход обеспечивает быструю реализацию специализированных изделий.

Еще одно интересное событие будет представлено вниманию слушателей 7 июня: при сотрудничестве с St. Petersburg Design Week, KNX Users Club и компанией REEZOLDINI в рамках Форума «ПТА - Санкт Петербург 2017» впервые состоится секция «Технологии и новые возможности управления комфортной средой жизни». Модератором мероприятия выступит Юлин Антон Борисович, куратор Санкт-Петербургского филиала KNX Users Club Russia, CIS&BALTICS. Цель проекта - соединить воедино движение KNX-клуба и инженерии передовых технологий автоматизации с развитием архитектуры и дизайна. Эти направления всегда шли рука об руку, и теперь на площадке форума «ПТА - Санкт-Петербург 2017» слушатели узнают, какими средствами можно создать комфортную среду для жизни и работы человека, используя современные технологии, и даже какие возможности управления самочувствием и гормональным фоном человека открывают современные средства автоматизации. Эти вопросы раскроют представители таких компаний, как ESYLUX GmbH в России, Embedded Systems, GIRA, JUNG..

После перерыва в программе запланирована секция «Интеллектуальные системы безопасности» и круглый стол «Актуальные вопросы антитеррористической защиты объектов», модератором которых выступит Лукьянов Виктор Алексеевич, председатель комитета по безопасности предпринимательской деятельности Ленинградской областной ТПП.

В третий день, 8 июня спонсор форума компания ПРОСОФТ проведет ежегодный семинар, посвященный новинкам и серийной продукции ADLINK. Участники познакомятся с новыми решениями и технологиями в области встраиваемых систем и комплексов автоматизации.

В форуме ожидается участие более 300 ведущих специалистов по автоматизации и информационным технологиям, главных инженеров промышленных предприятий, строительных, транспортных и управляющих компаний из России, стран СНГ и Балтики.

Официальную поддержку Форуму оказывают: Международное общество автоматизации (ISA), Санкт-Петербургское региональное отделение Союза машиностроителей России, Ассоциация инженеров по вентиляции, отоплению, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике, Ленинградская областная Торгово-промышленная палата, Союз строительных организаций Ленинградской области, KNX Users Club России, СНГ и Балтии.

Организатор: ООО «ЭКСПОТРОНИКА».