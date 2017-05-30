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Вторник, 30 Май 2017 06:46

М.А.Мень: Строительным компаниям надо ускорить подачу документов для включения в национальные реестры

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Национальный реестр специалистов в области строительства (НРС) начнет работу 1 июля 2017 года

29 мая 2017 года состоялся рабочий визит Министра строительства и ЖКХ РФ М.А. Меня в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) (Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3). 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Александрович Мень ознакомится с ходом работ по созданию Национального реестра специалистов в области строительства (НРС), ведение которого согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации возложено на НОСТРОЙ.

НРС включает информацию о специалистах по организации строительства, ведется НОСТРОЙ, публикуется на официальном сайте НОСТРОЙ  http://www.nostroy.ru/.

С 1 июля 2017 года каждая строительная компания – член саморегулируемой организации (СРО) должна иметь в своем составе не менее двух специалистов, соответствующих следующим минимальным требованиям:

- наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства;

- наличие стажа работы соответственно в организациях, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на инженерных должностях не менее чем три года;

- наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет;

- повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет;

- наличие разрешения на работу (для иностранных граждан).

В их трудовые функции должна входить организация выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и капремонту объектов капитального строительства. В первую очередь, речь идет о должностях главного инженера проекта (ГИП) и главного архитектора проекта (ГАП).

Создание Национального реестра специалистов в области строительства необходимо для того, чтобы важные решения в процессе строительства принимали компетентные, высококвалифицированные сотрудники. Кроме того, наличие специалистов в стройкомпании – это подтверждение того, что строительная компания может организовать и проконтролировать процесс, а также нести ответственность за результат на уровне генподрядчика.

Если в штате строительной компании не будет как минимум двух специалистов, информация о которых внесена в НРС, то с 1 июля этого года она не сможет подтвердить свое членство в СРО и выполнять работы, для которых в соответствии с законодательством наличие такого членства обязательно.

Министр смог лично ознакомиться с процессом подачи документов в НОСТРОЙ, а также задать интересующие вопросы по национальному реестру специалистов. Президент НОСТРОЙ Андрей Юрьевич Молчанов рассказал, что с 15 мая НРС работает в тестовом режиме. На данный момент получены заявления на включение сведений от пяти тысяч специалистов, три тысячи из них – через СРО-Операторов национального реестра специалистов, а остальные – напрямую от заявителей. А.Ю. Молчанов пояснил главе Минстроя, что статус Оператора могут получить только те саморегулируемые организации, которые в полном объеме сохранили и разместили на специальном банковском счете средства компенсационного фонда. На текущий момент в 63 субъектах России работает 130 СРО-Операторов.

На обработку одного пакета документов уходит порядка 20 минут. В среднем в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» ежедневно поступает порядка 500 документов. По оценкам НОСТРОЙ, в НРС должны содержаться сведения как минимум о 120 тысячах специалистов. На текущий момент проведена экспертиза 2 677 заявок, положительное решение принято по 2 027 из них. Но, как отметил Президент НОСТРОЙ, многие откладывают подачу документов до последнего, поэтому пиковая нагрузка ожидается накануне 1 июля, когда НРС должен быть запущен официально. В этом случае, несмотря на все имеющиеся ресурсы, высок риск не успеть обработать документы физически. М.А. Мень поручил включить вопрос о подготовке к запуску НРС в повестку ближайшего селекторного совещания с региональными подразделениями Минстроя России, а также обещал «направить соответствующие письма губернаторам, которые должны будут подтолкнуть свои компании к внесению специалистов в реестр».

В рамках рабочего визита состоялась пресс-конференция, на которой Министр сообщил журналистам, что  строительным компаниям необходимо ускорить подачу документов для включения своих специалистов в национальные реестры специалистов в области строительства, архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий. Если к 1 июля 2017 года строительные компании не обеспечат включение своих специалистов в нацреестр, они потеряют право заключать договоры строительного подряда. 

                                               Подробнее читайте в журнале «Строительная орбита»

 

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 30 Май 2017 06:51
Опубликовано в Новости индустрии
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