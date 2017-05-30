С.И.Левкин о том, что делает Департамент, чтобы девелоперскому бизнесу было комфортно вести свою деятельность

В Центре Международной Торговли (Москва, Краснопресненская наб., д. 12) прошел третий Ежегодный Предпринимательский форум «Бизнес – Весна 2017».

Ежегодно праздник в честь российских предпринимателей отмечается 26 мая. Отмечать День российского предпринимательства начали с 2007 года, когда специальным Указом Президента для лиц, занимающихся частной бизнес-деятельностью, был создан отдельный праздник. День предпринимательства считается официальным профессиональным праздником.

В рамках мероприятий Дня предпринимательства прошел форум «Бизнес-Весна 2017», на котором обсуждались перспективные направления развития бизнеса в Москве, городские меры поддержки предпринимательства. В этом году его основная тема сформулирована как: «Глобальные города в конкуренции за бизнес-таланты». Программа мероприятия включала пленарную сессию, бизнес-сессии, мастер-классы. Форум организован Правительством Москвы и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Около трех тысяч предпринимателей посетили форум. Руководители структур власти, представители крупного бизнеса, малые предприниматели и эксперты в День российского предпринимательства встретились, чтобы обсудить проблемы и пути развития бизнеса.

На пленарной сессии выступил Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин. Он поздравил московских предпринимателей с праздником и отметил огромную роль бизнеса в экономике города.

Работа форума проходила в формате специализированных сессий. Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Иванович Лёвкин принял участие в работе сессии «Девелоперский бизнес». Он рассказал, что делает Департамент градостроительной политики города Москвы для того, чтобы девелоперскому бизнесу было комфортно вести свою деятельность в Москве.

«Первое. Мы обеспечиваем возможности. На сегодняшний день ГПЗУ выдано почти на 60 млн кв.м. Ежегодно вводится около 8 млн кв.м разной недвижимости. На ближайшие семь – восемь лет бизнес обеспечен возможностью реализовывать свои планы.

Второе. Мы очень активно совершенствуем законодательную базу.

Далее. Мы поддерживаем девелоперский бизнес в трудный период. Я не буду перечислять все меры, основные: рассрочка платежей, изменение вида разрешенного использования и так далее.

Следующее направление – мы перестаем мешать работать. Административные процедуры - восемнадцать госуслуг и функций, полностью регламентированы. Из них тринадцать предоставляются исключительно в электронном виде. В I кв. этого года 90% всех услуг заявлялось в электронном виде.

В прошлом году компания Ernst & Young провела исследование на тему: «23 вопроса, что является проблемой при ведении бизнеса?». Было опрошено тысяча московских респондентов. Если пять-шесть лет назад при опросе административные барьеры были на первых трех местах, то при опросе 2016 года они ушли на 21 место из 23.

Очень сложным остается взаимодействие инвесторов с сетевыми компаниями. На начало этого года произошли существенные подвижки. Произошла систематизация вопросов, которые являются критическими, на финишной стадии находятся постановления Правительства РФ по всем видам ресурсов, которые позволят сократить в целом количество процедур с 57 до 20. Это будет самая существенная поддержка бизнеса за последние годы.

На базе Москвы и Санкт-Петербурга проводится эксперимент по переводу услуг сетевых компаний в электронный вид. По факту их услуги становятся аналогом государственных услуг. Сетевые компании получат инструмент межведомственного взаимодействия, получат доступ в базовый реестр города Москвы с точки зрения получения нужной информации по граддокументации, по земле и по другим параметрам.

Следующее направление - мы создаем условия. Важна транспортная инфраструктура, которая влияет на стоимость любого вида недвижимости. Вы видите, как активно развивается транспортная инфраструктура, развивается метро, строятся развязки и пешеходные переходы. Очень важный проект, который реализован в прошлом году –МЦК, дает дополнительный импульс в развитии близлежащих территорий. Я уверен, что девелоперы это понимают.

Одновременно мы формируем положительный имидж Москвы в целом, что тоже является условием для развития девелопмента. Четыре года назад мы стартовали в рейтинге Всемирного банка Doing Business со 179 места. По итогам 2016 года мы на 115 месте. Стоит задача в ближайшие два года выйти на уровень пятидесятых мест.