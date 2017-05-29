Валерий Леонов: В новых домах для переселения будут учтены потребности маломобильных групп населения

В жилых домах, предназначенных для переселения в рамках программы реновации, будут созданы все условия для комфортного передвижения маломобильных групп населения. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

«Строительство домов в XX веке не предполагало создания безбарьерной среды для инвалидов. В подавляющем большинстве пятиэтажек отсутствуют лифты, что значительно усложняет доступ к жилым помещениям маломобильных групп населения. Дома же, предназначенные для переселения, уже изначально будут спроектированы с учетом нужд и потребностей горожан с ограниченными возможностями здоровья», - сообщил председатель Москомэкспертизы.

Сегодня при проектировании современных многоквартирных домов учитывается необходимость создания условий для беспрепятственного передвижения инвалидов внутри зданий и на их территории. Пешеходные пути к зданию имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения. В подъездах преимущественно устанавливается единый уровень отметки пола этажа: без перепадов уровней между вестибюльно-входной группой и входами в лифты. На этажах проектируются пожаробезопасные зоны.

В домах предусматриваются комплексные системы средств информации и сигнализации об опасности в виде визуальной, звуковой и тактильной информации, помогающие ориентироваться в пространстве. На автомобильных стоянках и прилегающей территории предусматриваются машино-места для транспорта маломобильных групп населения.