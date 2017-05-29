Вы находитесь здесь:Главная»Новости»Новости индустрии»Валерий Леонов: В новых домах для переселения будут учтены потребности маломобильных групп населения
Понедельник, 29 Май 2017 12:42

Валерий Леонов: В новых домах для переселения будут учтены потребности маломобильных групп населения

FPD 9684

В жилых домах, предназначенных для переселения в рамках программы реновации, будут созданы все условия для комфортного передвижения маломобильных групп населения. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

«Строительство домов в XX веке не предполагало создания безбарьерной среды для инвалидов. В подавляющем большинстве пятиэтажек отсутствуют лифты, что значительно усложняет доступ к жилым помещениям маломобильных групп населения. Дома же, предназначенные для переселения, уже изначально будут спроектированы с учетом нужд и потребностей горожан с ограниченными возможностями здоровья», - сообщил председатель Москомэкспертизы.

Сегодня при проектировании современных многоквартирных домов учитывается необходимость создания условий для беспрепятственного передвижения инвалидов внутри зданий и на их территории. Пешеходные пути к зданию имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения. В подъездах преимущественно устанавливается единый уровень отметки пола этажа: без перепадов уровней между вестибюльно-входной группой и входами в лифты. На этажах проектируются пожаробезопасные зоны.

В домах предусматриваются комплексные системы средств информации и сигнализации об опасности в виде визуальной, звуковой и тактильной информации, помогающие ориентироваться в пространстве. На автомобильных стоянках и прилегающей территории предусматриваются машино-места для транспорта маломобильных групп населения.

Прочитано 9 раз
Опубликовано в Новости индустрии
Теги

Последнее от

Похожие материалы (по тегу)

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
 

Видеоматериалы

Бизнес

Рубрики

 

 

 

Энциклопедическое издание о дорожной отрасли «Дороги, мосты и тоннели России»

Книга-1

Спецвыпуск к X Съезду РСС

coverrss

 

Дорожное строительство

 № 2/2016

Cover DOR STROY2-2014 1

КАТАЛОГ Выставки-презентации

 

Вакансии

Партнеры

RSS logo

Logo 179 179

179х179 GKH

 crk

 

179-179navystavke

179х179-16666

 

 

Реклама

Картинка баннер Веспер

banner-kls

 

 

 

 

  

 

Ближайшие выставки

17.05.2017

Выставка-ярмарка «ДЕРЕВО+ Дом. Коттедж. Дача»

подробно

24.05.2017

Строительный форум "Строительство и благоустройство" 2017

подробно

26.05.2017

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

подробно

01.06.2017

«Архитектура. Стройиндустрия ДВ региона – 2017»

подробно

01.06.2017

Международная научно-практическая конференция «Современные технологии проектирования и строительства аэропортов»

подробно

05.06.2017

Металлоконструкции 2017

подробно

06.06.2017

Метро, мосты, тоннели. ТПУ. 2017

подробно

06.06.2017

X Специализированный форум "ПТА. Передовые Технологии Автоматизации - Санкт-Петербург 2017"

подробно

21.06.2017

ЕАПФ Астана 2017

подробно

27.06.2017

Международная выставка «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ»

подробно
Посмотреть все события

Форма входа

Подписка

 

 

facebook-Logo

 

Посещение

 