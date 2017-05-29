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Понедельник, 29 Май 2017 07:28

Анатолий Артамонов и Борис Титов встретились с представителями бизнес-сообщества Калужского региона

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26 мая в Калуге губернатор  Анатолий Артамонов и Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов встретились с представителями малого и среднего бизнеса области.

В настоящее время на территории региона зарегистрировано более  47 тысяч  субъектов малого и среднего бизнеса. В бизнесе занято свыше ста тысяч работающих.

Говоря об опыте взаимодействия с предпринимательским сообществом, Анатолий Артамонов отметил эффективность регулярных встреч  на площадках Торгово-промышленной палаты региона. «Могу сказать, что никогда не  позволил себе отмахнуться от ваших просьб и продолжений. Я всегда готов вас услышать  и оказать всяческую поддержку. В 2016 году областью оказана поддержка более 2000 предпринимателей. Мы понимаем, чтобы росла наша экономика, нам необходимо развивать малый и средний бизнес», -  подчеркнул он.

Выражая  благодарность Борису Титову за  деятельность по поддержке предпринимателей, Анатолий Артамонов подчеркнул, что он всегда «аргументированно отстаивает права бизнесменов, что вызывает уважение и восхищение. Борис Юрьевич, будучи сам предпринимателем, знает все нюансы этой сферы деятельности». «Хочу поблагодарить Вас, как вновь утвержденного Уполномоченного по защите прав предпринимателей,  за Вашу  деятельность,  которая идет в русле экономической политики, проводимой Президентом России Владимиром Путиным, который никогда  не  забывает нужды предпринимателей», - резюмировал он.

Положительно оценив принимаемые  в регионе меры по развитию бизнес-среды, Борис Титов отметил, что в настоящее время «вся страна берет пример с Калужской области в том, как строить экономику,  выходить из кризиса».

Говоря о перспективных направлениях для развития бизнеса, Анатолий Артамонов отметил, что в настоящее время на федеральном уровне рассматривается возможность уменьшения  социального налога.

В рамках поддержки предпринимательства дано одно из поручений Президента России Владимира Путина о продлении проекта «Новый шелковый путь» до Люксембурга и Роттердама.

 Отвечая на  вопросы собравшихся, Борис Титов затронул  вопросы механизма выхода  компаний на  экспорт, перехода на  новые условия  работы с кассовыми аппаратами, взаимоотношений местных производителей с торговыми сетями.

В завершении диалога Анатолий Артамонов и Борис Титов поздравили участников встречи с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства.

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Опубликовано в Новости индустрии
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