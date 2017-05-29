Анатолий Артамонов и Борис Титов встретились с представителями бизнес-сообщества Калужского региона

26 мая в Калуге губернатор Анатолий Артамонов и Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов встретились с представителями малого и среднего бизнеса области.

В настоящее время на территории региона зарегистрировано более 47 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В бизнесе занято свыше ста тысяч работающих.

Говоря об опыте взаимодействия с предпринимательским сообществом, Анатолий Артамонов отметил эффективность регулярных встреч на площадках Торгово-промышленной палаты региона. «Могу сказать, что никогда не позволил себе отмахнуться от ваших просьб и продолжений. Я всегда готов вас услышать и оказать всяческую поддержку. В 2016 году областью оказана поддержка более 2000 предпринимателей. Мы понимаем, чтобы росла наша экономика, нам необходимо развивать малый и средний бизнес», - подчеркнул он.

Выражая благодарность Борису Титову за деятельность по поддержке предпринимателей, Анатолий Артамонов подчеркнул, что он всегда «аргументированно отстаивает права бизнесменов, что вызывает уважение и восхищение. Борис Юрьевич, будучи сам предпринимателем, знает все нюансы этой сферы деятельности». «Хочу поблагодарить Вас, как вновь утвержденного Уполномоченного по защите прав предпринимателей, за Вашу деятельность, которая идет в русле экономической политики, проводимой Президентом России Владимиром Путиным, который никогда не забывает нужды предпринимателей», - резюмировал он.

Положительно оценив принимаемые в регионе меры по развитию бизнес-среды, Борис Титов отметил, что в настоящее время «вся страна берет пример с Калужской области в том, как строить экономику, выходить из кризиса».

Говоря о перспективных направлениях для развития бизнеса, Анатолий Артамонов отметил, что в настоящее время на федеральном уровне рассматривается возможность уменьшения социального налога.

В рамках поддержки предпринимательства дано одно из поручений Президента России Владимира Путина о продлении проекта «Новый шелковый путь» до Люксембурга и Роттердама.

Отвечая на вопросы собравшихся, Борис Титов затронул вопросы механизма выхода компаний на экспорт, перехода на новые условия работы с кассовыми аппаратами, взаимоотношений местных производителей с торговыми сетями.

В завершении диалога Анатолий Артамонов и Борис Титов поздравили участников встречи с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства.