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Понедельник, 29 Май 2017 07:25

Андрей Бочкарев: Собственники пятиэтажек смогут получить равноценную компенсацию

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Руководитель Департамента строительства Москвы А.Ю. Бочкарев сообщил, что собственник жилого помещения в многоквартирном доме, подлежащем реновации, вправе на основании письменного заявления получить за освобождаемое жилое помещение равноценное возмещение в денежной форме.

 

Как заявил Андрей Юрьевич: «Размер такого возмещения, порядок его предоставления определяются в соответствии с федеральным законодательством, в том числе законодательством об оценочной деятельности». По программе реновации жители получат равнозначную квартиру - это новая квартира, которая по своим потребительским характеристикам (площадь, число комнат, район) является такой же (или лучшей) по сравнению со старой.

Получение равнозначной квартиры для жителей гораздо выгоднее, чем получение равноценной, в том числе и потому, что стоимость квадратного метра в новых домах будет значительно выше, чем в пятиэтажках.

«Как ранее сообщал Мэр Москвы С.С. Собянин, новые квартиры по программе реновации будут предоставляться в том же районе, включая районы Центрального административного округа (в Зеленограде и ТиНАО — в пределах административного округа). Это новая гарантия, которой не было в программе расселения и сноса пятиэтажек сносимых серий. Более того, с учетом волнового переселения в большинстве случаев квартиры будут предоставляться как можно ближе к месту прежнего проживания. Кроме этого, мы сохраним действующую в рамках первой программы переселения практику в три варианта новой квартиры», - добавил А.Ю. Бочкарев.

Жильцы могут выбрать квартиру в другом районе, но только по письменной просьбе и при наличии в желаемом районе свободных квартир, предоставляемых по программе реновации. Приоритет при получении новых квартир будет у жителей пятиэтажек, желающих сохранить привычный район проживания.

 

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 29 Май 2017 07:30
Опубликовано в Новости индустрии
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